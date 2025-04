ETV Bharat / politics

హైదరాబాద్ స్థానిక సంస్థల ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికలు - అభ్యర్థిని ప్రకటించిన బీజేపీ - BJP MLC CANDIDATE GOUTHAM RAO

N Goutham Rao is the BJP MLC Candidate for Hyderabad Local Bodies : హైదరాబాద్ స్థానిక సంస్థల ఎమ్మెల్సీ ఎన్నిక షెడ్యూల్​ విడుదల అయిన విషయం తెలిసిందే. మార్చి 28న నోటిఫికేషన్ విడుదల అయింది. నేటితో నామినేషన్ల స్వీకరణ గడువు ముగుస్తుంది. ఈ తరుణంలో హైదరాబాద్ స్థానిక సంస్థల బీజేపీ ఎమ్మెల్సీ అభ్యర్థిగా ఎన్.గౌతమ్​రావును అధిష్ఠానం ప్రకటించింది. బీజేపీ హైదరాబాద్ సెంట్రల్ జిల్లా అధ్యక్షుడిగా ఎన్.గౌతమ్​రావు పని చేశారు. మే 1తో ఎమ్మెల్సీ ప్రభాకర్ పదవీ కాలం ముగియనుంది. దీంతో ఈ స్థానానికి ఏప్రిల్ 23న పోలింగ్, 25న ఓట్ల లెక్కింపు నిర్వహించనున్నారు.

