'ప్రభుత్వమే మారాలేమో' : రాజగోపాల్ రెడ్డి హాట్ కామెంట్స్
ట్రిపుల్ ఆర్ భూనిర్వాసితులకు మునుగోడు ఎమ్మెల్యే కోమటిరెడ్డి రాజగోపాల్ రెడ్డి మద్దతు - రాష్ట్ర ప్రభుత్వంతో పోరాడేందుకు సిద్ధమని ప్రకటన - మునుగోడు నియోజకవర్గ ప్రజలే ఎక్కువ భూమిని కోల్పోతున్నారని ఆవేదన
Published : September 7, 2025 at 8:02 PM IST
Munugode MLA Komatireddy Rajagopal Reddy : రీజినల్ రింగ్ రోడ్డు (ట్రిపుల్ ఆర్)లో భూములు కోల్పోతున్న చౌటుప్పల్ డివిజన్ (ఉత్తర భాగం) రైతులు తొక్కని గడపలేదని, దిల్లీలో పెద్దలను కలిసినా వారికి న్యాయం జరగలేదని మునుగోడు ఎమ్మెల్యే కోమటిరెడ్డి రాజగోపాల్రెడ్డి హాట్ కామెంట్స్ చేశారు. యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లా సంస్థాన్ నారాయణపురం మండల కేంద్రంలో రీజినల్ రింగ్ రోడ్డు భూనిర్వాసితులతో రాజగోపాల్రెడ్డి ఆదివారం సమావేశం అయ్యారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడారు. దివీస్ యాజమాన్యం కోసం గత ప్రభుత్వం హయాంలో అలైన్ మెంట్ మార్చారని, ఇప్పుడు దక్షిణ భాగం అలైన్మెంట్ మారాలంటే ఉత్తర భాగం మారాలని, ఉత్తర భాగం మారాలంటే ప్రభుత్వమే మారాలేమోనని ఆయన అన్నారు.
రాష్ట్ర ప్రభుత్వంతో పోరాడేందుకు సిద్ధం : తనకు అన్యాయం జరిగినా ఊరుకున్నానని, ప్రజలకు జరిగితే ఎంత దూరమైనా వెళ్తానని ఎమ్మెల్యే రాజగోపాల్రెడ్డి స్పష్టం చేశారు. అవసరం అయితే ట్రిపుల్ ఆర్ రద్దైనా సరే భూనిర్వాసితులకు అన్యాయం జరగనివ్వనని భరోసాను ఇచ్చారు. ఎక్కడికక్కడ ప్రభుత్వాన్ని స్తంబింపజేస్తేనే సమస్య పరిష్కారం అవుతుందని అన్నారు. ప్రజలే తన బలం, బలగమని, వారి కోసం ఎలాంటి పోరాటానికి అయినా, అవసరమైతే ఎంత త్యాగం చేయడానికైనా సిద్ధమని తెలిపారు. అందుకు ప్రజలు సిద్ధంగా ఉండాలని రాజగోపాల్రెడ్డి కోరారు. తాను అధికార పార్టీ ఎమ్మెల్యేను అయినా సరే ప్రజలకు అన్యాయం జరిగితే రాష్ట్ర ప్రభుత్వంతో పోరాడేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నానని ఆయన స్పష్టం చేశారు.
మునుగోడు నియోజకవర్గ ప్రజలే ఎక్కువ భూమిని కోల్పోతున్నారు : తాను లాలూచీపడి ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి దగ్గరికి వెళ్లి పదవి ఇస్తే చప్పుడు చేయకుండా కూర్చోనని, తనకు తమ ప్రాంత ప్రజలే ముఖ్యమని సీఎంకు చెబుతానని తెలిపారు. రాజగోపాల్రెడ్డి గట్టి వాడు కోట్లాడటానికి వెనుకాడరనే మీ నమ్మకాన్ని వమ్ము చేయనని హామీ ఇచ్చారు. భూమికి అన్నదాతకు మధ్య భావోద్వేగ అనుబంధం ఉంటుందని, అది విడదీయలేనిదని, భూమి అంటే వ్యవసాయం ఒక్కటే కాదు అది ఒక స్టేటస్ అని అన్నారు. ట్రిపుల్ ఆర్లో మునుగోడు నియోజకవర్గ ప్రజలే ఎక్కువ భూమిని కోల్పోతున్నారని తెలిపారు. వీరి సమస్యలను తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకెళ్తానని, అవసరం అయితే కేంద్ర మంత్రులను కలుస్తానని హామీ ఇచ్చారు. మీకు న్యాయం జరిగేంత వరకు ఎమ్మెల్యేగా మీతో పాటు కలిసి పోరాడుతానని రాజగోపాల్రెడ్డి భరోసా ఇచ్చారు. ఈ సమావేశంలో నారాయణపురం మండలానికి చెందిన భూనిర్వాసితులు, వివిధ పార్టీల నాయకులు పాల్గొన్నారు.
"నాకు అన్యాయం జరిగినా ఊరుకున్నాను. ప్రజలకు జరిగితే ఎంత దూరమైనా వెళ్తా. అవసరం అయితే ట్రిపుల్ ఆర్ రద్దైనా సరే భూనిర్వాసితులకు అన్యాయం జరగనివ్వను. నేను లాలూచీపడి ముఖ్యమంత్రి దగ్గరికి వెళ్లి పదవి ఇస్తే చప్పుడు చేయకుండా కూర్చోను. నాకు మా ప్రాంత ప్రజలే ముఖ్యమని సీఎంకు చెబుతా. భూమికి అన్నదాతకు మధ్య భావోద్వేగ అనుబంధం ఉంటుంది. అది విడదీయలేనిది. భూమి అంటే వ్యవసాయం ఒక్కటే కాదు అది ఒక స్టేటస్. ఆర్ఆర్ఆర్లో మునుగోడు నియోజకవర్గ ప్రజలే ఎక్కువ భూమిని కోల్పోతున్నారు. వీరి సమస్యలను ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకెళ్తా. అవసరం అయితే కేంద్ర మంత్రులను కలుస్తా. మీకు న్యాయం జరిగేంత వరకు ఎమ్మెల్యేగా మీతో పాటు కలిసి పోరాడుతా." - కోమటిరెడ్డి రాజగోపాల్రెడ్డి, మునుగోడు ఎమ్మెల్యే
