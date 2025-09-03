ETV Bharat / politics

ఒకప్పుడు పార్టీకి అన్నీ తానైన కవిత - ఇప్పుడు పూర్తిగా దూరం చేసిన బీఆర్​ఎస్​ - MLC KAVITHA SUSPENDED

బీఆర్​ఎస్​ నుంచి కవిత సస్పెన్షన్ - ఒకప్పుడు పార్టీకి అన్నీ తానై నడిపిన కవిత - పార్టీ శ్రేణులపై విమర్శలతో ఈ మధ్య వార్తల్లో నిలుస్తున్న ఎమ్మెల్సీ కవిత

MLC Kavitha Suspended from BRS
MLC Kavitha Suspended from BRS (ETV)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 3, 2025 at 8:01 AM IST

MLC Kavitha Suspended from BRS : కల్వకుంట్ల కవిత బీఆర్​ఎస్​లో చక్రం తిప్పిన మహిళా నాయకురాలు. బీఆర్​ఎస్​ అధినేత కేసీఆర్​ కుమార్తెగా పార్టీలోని అందరికీ సుపరిచితురాలే. అలాగే తనదైన శైలిలో పార్టీలో చురుకుగా వ్యవహరిస్తూ బీఆర్​ఎస్​ విజయాల్లో కీలకంగా మారారు. నాయకుల నుంచి కార్యకర్తల వరకు అందరినీ తన నాయకత్వ పటిమతో ఏకతాటిపైకి నడిపించగల సామర్థ్యం ఆమె సొంతం. అలాంటిది ఆమెను బీఆర్​ఎస్​ నుంచి సస్పెండ్​ చేయడం రాజకీయంగా ఎంతో చర్చనీయాంశంగా మారింది. రాష్ట్రంలో త్వరలో జరిగే స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల ముందు కవితపై బీఆర్​ఎస్​ వేటు దేనికి సంకేతం.

  • ఉమ్మడి నిజామాబాద్​ జిల్లా నుంచి శాసన మండలికి ప్రాతినిథ్యం వహిస్తున్న కవిత, ఇటు బీఆర్​ఎస్​ పార్టీ కార్యక్రమాల్లోనూ, అటు తెలంగాణ జాగృతి కార్యక్రమాల్లోనూ చురుగ్గా ఉండేవారు.
  • తెలంగాణ ఆవిర్భావం తర్వాత 2014లో జరిగిన పార్లమెంటు ఎన్నికల్లో నిజామాబాద్​ నుంచి కవిత పోటీ చేసి గెలిచారు. ఆ సమయంలో బీఆర్​ఎస్​ కార్యక్రమాల నిర్వహణలో చురుగ్గా వ్యవహరించారు. ఆ సమయంలో నేతలను, కార్యకర్తలను సమన్వయం చేసుకుంటూ వచ్చారు. ముఖ్యంగా ఉమ్మడి నిజామాబాద్​పై పూర్తి స్థాయి పట్టు సాధించి, పార్టీని ముందుండి నడిపించారు.
  • 2019లో నిజామాబాద్​ పార్లమెంటు స్థానానికి బీఆర్​ఎస్​ అభ్యర్థిగా పోటీ చేసి ఓటమి పాలయ్యారు. తర్వాత కొంత కాలం పార్టీ శ్రేణులకు దూరమైనా, మళ్లీ కొన్నాళ్ల తర్వాత నియోజకవర్గాల్లో పర్యటనలు కొనసాగించి రాష్ట్రస్థాయి రాజకీయాల్లో క్రియాశీలకంగా మారిపోయారు.
  • 2023లో కవితపై లిక్కర్​ కేసు నమోదు కావడంతో 2024 మార్చిలో జైలుకు వెళ్లారు. జైలుకు వెళ్లిన నాలుగు నెలల తర్వాత విడుదల అయ్యారు. అప్పటి నుంచి ఉమ్మడి జిల్లా పార్టీ కార్యక్రమాలకు దూరంగా ఉన్నారు. గత అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో జగిత్యాల, బోధన్​, నిజామాబాద్​ నియోజకవర్గాల్లో ఏదో ఒక చోటు నుంచి ఎమ్మెల్యేగా పోటీ చేస్తారనే ప్రచారం జరిగిన విషయం తెలిసిందే. గతంలో తెలంగాణ జాగృతి సంస్థ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన ఎన్నో కార్యక్రమాల్లోనూ ఆమె చురుగ్గా వ్యవహరించారు. తాజా పరిణామాల నేపథ్యంలో ప్రధాన అనుచరులు, అభిమానులు ఎటువైపు ఉంటారో చూడాలి మరి.

అత్తింటి ఊరికి ఎమ్మెల్సీగా ప్రాతినిథ్యం : మాజీ సీఎం కేసీఆర్​ కుమార్తె కవిత అత్తింటి ఊరు నిజామాబాద్​ జిల్లా నవీపేట మండలంలోని పొతంగల్. ఈ జిల్లా నుంచే ఎంపీగా ఆమె గెలిచారు. స్థానిక సంస్థల ఎమ్మెల్సీ భూపతిరెడ్డిపై అనర్హత వేటు పడటంతో 2020 అక్టోబరులో ఉప ఎన్నికలు అనివార్యమయ్యాయి. ఆ ఎన్నికల్లో కవిత పోటీ చేసి గెలిచారు. 2021 డిసెంబరులో శాసనమండలి ఎన్నికల్లోనూ ఏకగ్రీవం అయి, 2022లో కవిత ఎమ్మెల్సీగా ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు. 2025, మే 23న కేసీఆర్​కు కవిత రాసిన లేఖ బహిర్గతం అయింది. దీంతో ఆమె పలువురు పార్టీ నేతలపై కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. అప్పుడవి తీవ్ర చర్చనీయాంశంగా మారాయి. ఈ పరిణామంపై జిల్లాలో బీఆర్​ఎస్​ నేతలు పెద్దగా స్పందించ లేదు. ఇప్పుడు ఇలా ఏకంగా పార్టీ నుంచి సస్పెండ్​ చేయడంతో ఆమె ఎలాంటి నిర్ణయం తీసుకుంటారని రాజకీయ వర్గాల్లో చర్చ నడుస్తోంది.

