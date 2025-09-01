MLC Kavitha Comments on Kaleshwaram Project: తెలంగాణ జాగృతి అధ్యక్షురాలు, ఎమ్మెల్సీ కల్వకుంట్ల కవిత సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. కేసీఆర్ పక్కనున్న కొందరు చేసిన పని వల్లే ఆయనకు చెడ్డపేరు వచ్చిందని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. అందులో 5 ఏళ్ల పాటు ఇరిగేషన్ శాఖ మంత్రిగా ఉన్న హరీశ్రావు పాత్ర లేదా అని ప్రశ్నించారు. మాజీ ఎంపీ సంతోష్, హరీశ్రావు, మేఘా ఇంజినీరింగ్ వల్లే కేసీఆర్కు చెడ్డపేరు వచ్చిందని ఆరోపించారు. హైదరాబాద్లో ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమావేశంలో కవిత మాట్లాడుతూ కాళేశ్వరంలో చిన్నభాగం కుంగితే మొత్తం ప్రాజెక్టు పోయినట్లు ప్రచారం చేస్తున్నారని ఆమె ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.
కేసీఆర్ జనం కోసం పని చేస్తే వాళ్లు ఆస్తుల పెంపుకోసం పని చేశారని కవిత అన్నారు. హరీశ్రావు, సంతోష్ నాపై ఎన్నో సార్లు కుట్రలు చేశారని, అయినా తాను నోరు మెదపలేదని తెలిపారు. కానీ ఇప్పుడు కేసీఆర్ బిడ్డగా తాను ఎంతో బాధపడుతున్నానని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. హరీశ్రావు, సంతోష్ వెనుక రేవంత్రెడ్డి ఉన్నారని, వారి మధ్య లోపాయకారి ఒప్పందం కుదిరిందని ఆరోపించారు. హరీశ్రావు, సంతోష్ను రేవంత్ రెడ్డి ఏమీ అనరు కానీ కేసీఆర్పైనే బాణం వేస్తారని అన్నారు. కేసీఆర్ మీద సీబీఐ దర్యాప్తు వేశాక పార్టీ ఉంటే ఏంటి లేకపోతే ఏంటని, ఇది తన తండ్రి పరువునకు సంబంధించిందని తెలిపారు. తన లేఖ బయటకు వచ్చినా ఎవరి పేర్లు బయటపెట్టలేదని కానీ రేవంత్రెడ్డి ప్రీ ప్లాన్డ్గా సీబీఐ పేరు చెప్పారని అన్నారు.
కేసీఆర్ కడిగిన ముత్యంలా వస్తారు: కేసీఆర్ హిమాలయ పర్వతం లాంటి వారని ఆయనకు అవినీతి మరక అంటితే బాధగా ఉందని కవిత అన్నారు. కేసీఆర్ని అన్ని మాటలు అంటుంటే ఒక్కరు కూడా నోరు విప్పకపోవడం ఏంటని ప్రశ్నించారు. బీసీల రిజర్వేషన్లపైనా బిల్లు పెడతారు కానీ, ఎందుకు సుప్రీం కోర్టు దాకా వెళ్లి పోరాడటం లేదని అన్నారు. బిహార్ కోసం తెలంగాణ బీసీ బిడ్డలను రేవంత్ బలి చేస్తున్నారని తెలంగాణ జాగృతి నుంచి బిహార్ వెళ్లి మీ బండారం బయటపెడతామని హెచ్చరించారు. సీబీఐ కాదు, ఇంకే ఎంక్వైరీ వేసినా కేసీఆర్ కడిగిన ముత్యంలా వస్తారని కవిత ధీమా వ్యక్తం చేశారు.
"కాళేశ్వరంలో చిన్న భాగం కుంగితే మొత్తం ప్రాజెక్టు పోయినట్టు చేస్తున్నారు. ఎవరి వల్ల, ఎందుకోసం కేసీఆర్కు అవినీతి మరక అంటింది. రేవంత్ రెడ్డి, హరీశ్రావు, సంతోష్ మధ్య లోపాయకారి ఒప్పందం. హరీశ్రావు, సంతోష్ను రేవంత్ ఏమీ అనరు. నాతండ్రిపైనే బాణం వేస్తారు. కాళేశ్వరంలో పనిచేసిన ముగ్గురు ఇంజినీర్ల వద్ద వందలకోట్ల సంపద ఉంది. కాళేశ్వరం ఇంజినీర్ల ఆస్తులపై ఎందుకు విచారణ జరిపించట్లేదు. ఏసీబీకి చిక్కిన ఇంజినీర్ల వెనుక ఎవరున్నారో ఎందుకు విచారణ చేయట్లేదు."- కల్వకుంట్ల కవిత, ఎమ్మెల్సీ
