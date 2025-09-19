నియోజకవర్గ అభివృద్ధి కోసమే కాంగ్రెస్తో కలిసి వెళ్తున్నా : కడియం శ్రీహరి
నియోజకవర్గ అభివృద్ధి కోసమే కాంగ్రెస్తో కలిసి వెళ్తున్నానని కడియం ప్రకటన - స్టేషన్ఘన్పూర్ అభివృద్ధికి సీఎం అన్ని విధాలుగా అండగా ఉన్నారని కితాబు - సభాపతి నిర్ణయానికి కట్టుబడి ఉంటానన్న కడియం
Published : September 19, 2025 at 3:46 PM IST
MLA Kadiyam Srihari About CM Reventh Reddy : స్టేషన్ ఘన్పూర్ నియోజకవర్గంలోని అనేక అభివృద్ధి పనులకు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి అండగా ఉన్నారని, అందువల్లే ప్రభుత్వంతో కలిసి వెళ్తున్నామని ఎమ్మెల్యే కడియం శ్రీహరి తెలిపారు. జె చొక్కారావు దేవాదుల ఎత్తిపోతల పథకం ద్వారా తమకు ప్రయోజనం ఉంటుందని సీఎంకు చెప్పామని, ఈ ప్రాజెక్టు కాలువలు బాగుచేయాలని ఆయనను కోరినట్లు ఆయన వెల్లడించారు. ఈ మేరకు మీడియా సమావేశంలో పాల్గొని మాట్లాడారు.
ఏడాదిన్నరలోనే గోదావరి నీళ్లు : జనగామ జిల్లాలోని స్టేషన్ ఘన్పూర్-నవాబ్పేట మధ్య సాగు నీటి కాలువల పనులకు రూ.148 కోట్లు ఇచ్చారని, కాలువల్లో పూడిక తీసేందుకు నిధులు ఇచ్చి తమ నియోజకవర్గ రైతులను ఆదుకున్నారని కడియం శ్రీహరి సంతోషం వ్యక్తం చేశారు. స్టేషన్ ఘన్పూర్ రిజర్వాయర్ నుంచి నవాబ్పేట వరకు గోదావరి నీళ్లు వస్తున్నాయన్న కడియం పక్కనే ఉన్న లింగాల ఘన్పూర్ మండలంలో కూడా అన్ని గ్రామాలకు అందుతాయని చెప్పారు. ఏడాదిన్నరలో గోదావరి నీటిని నియోజకవర్గ రైతులకు అందించామని, స్టేషన్ఘన్పూర్ నియోజకవర్గంలోని చెరువులన్నీ నింపినట్లు పేర్కొన్నారు.
కేసీఆర్ 36 మందిని చేర్చుకున్నారు : సీఎం రేవంత్రెడ్డి సహకారం వల్లే తన నియోజక వర్గంలో అనేక అభివృద్ధి పనులు జరుగుతున్నాయని కడియం శ్రీహరి వెల్లడించారు. స్టేషన్ఘన్పూర్ ప్రజలతోనే ఉంటానని వారి కోసమే పనిచేస్తానని ఆయన స్పష్టం చేశారు. మాజీ సీఎం కేసీఆర్ 36 మంది వేరే పార్టీ ఎమ్మెల్యేలను బీఆర్ఎస్లో చేర్చుకుని వారిలో ఇద్దరిని మంత్రులు కూడా చేశారని గుర్తు చేశారు. అప్పుడు బీఆర్ఎస్లో చేరిన వారెవరూ రాజీనామా చేయలేదని అన్నారు.
బీఆర్ఎస్ అగ్రనేతలకు విలువలు ఇప్పుడే గుర్తుకొచ్చాయా? అని కడియం సూటిగా ప్రశ్నించారు. అధికారం కొల్పోయిన తర్వాత గుర్తుకు వచ్చాయా? అని నిలదీశారు. తెలంగాణను ఆగం చేసిందే మీరని(బీఆర్ఎస్), ఏది ఏమైనా సుప్రీంకోర్టుకు వెళ్లారని అన్నారు. సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాల మేరకు స్పీకర్ నోటీసులు ఇచ్చారని, దానికి వివరణ ఇవ్వడానికి వారం రోజుల గడువు తనుకు ఉందని తెలిపారు. అసెంబ్లీ స్పీకర్ నోటీసు ఇచ్చారని ఆయన నిర్ణయానికి కట్టుబడి ఉంటానని చెప్పారు. పార్టీ మారిన వారిలో కడియం శ్రీహరి మొదటి వాడుూ కాదు చివరి వాడు కాదని ఆయనే నేరుగా చెప్పారు. దేశవ్యాప్తంగా ఈ ప్రక్రియ కొనసాగుతుందని తెలిపారు. తన నియోజకవర్గం అభివృద్ధి ఆగకూడదన్న ఉద్దేశంతో మాత్రమే కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంతో కలిసి పనిచేస్తున్నట్లు పేర్కొన్నారు.
"ఆనాడున్న ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు, కాంగ్రెస్, వైఎస్ఆర్సీపీ, టీడీపీ, బీఎస్పీ, సీపీఐ పార్టీ ఎమ్మెల్యేలను కూడా చేర్చుకున్నారు. 36 మంది ఎమ్మెల్యేలను చేర్చుకుని అందులో ఇద్దరిని మంత్రులను కూడా చేశారు. మొదటి విడతలో తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్, రెండో విడతలో సబితా రెడ్డి మంత్రులుగా పనిచేశారు. ఈ 36 మందిలో ఏ ఒక్కరూ రాజీనామా చేయలేదు. కానీ ఆనాడు రాజకీయ వ్యవస్థను సర్వనాశనం చేసిన కేసీఆర్ గారు ఫామ్హౌస్కు పరిమితమవుతున్నారు. ఆ సందర్భంలో పార్టీ ఫిరాయింపులను ప్రోత్సహించి వారందరితో కేసీఆర్ రాజీనామా ఎందుకు చేయించలేదు. ఆనాడు లేని రాజకీయ, నైతిక విలువలు ఈరోజే గుర్తుకొచ్చాయా?" -కడియం శ్రీహరి, స్టేషన్ ఘన్పూర్ ఎమ్మెల్యే
