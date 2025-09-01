Ministers and MLAs Congratulates Chandrababu Naidu : తెలుగునాట సరికొత్త అభివృద్ధికి నాంది పలికిన రోజది. సరిగ్గా 30ఏళ్ల క్రితం 'నారా చంద్రబాబు నాయుడు అనే నేను' అంటూ తొలిసారి 1995 సెప్టెంబర్ 1వ తేదీన ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేసి ఎన్నో సంస్కరణలకు శ్రీకారం చుట్టారు. 15 ఏళ్ల కాలంలో అనేక సంక్షోభాలను పరిష్కరించిన నేత చంద్రబాబు. హైటెక్ సిటీ, సైబరాబాద్, శంషాబాద్ ఎయిర్ పోర్ట్, మెట్రో రైలు, ఔటర్ రింగ్ రోడ్డుతో హైదరాబాద్ రూపురేఖలు మార్చేశారు.
నాడు హైదరాబాద్లో హైటెక్ సిటీ - నేడు అమరావతిలో క్వాంటం వ్యాలీకి రూపశిల్పి ఆయన. పలుమార్లు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏర్పాటులోనూ కీలక పాత్ర పోషించారు. 2024లో సీఎం అయ్యాక సంక్షేమం, అభివృద్ధికి సమ ప్రాధాన్యం ఇస్తున్నారు. అమరావతి, పోలవరం నిర్మాణం, విశాఖను ఆర్థిక, ఐటీ రాజధానిగా తీర్చిదిద్దడం, రాయలసీమను పారిశ్రామిక కేంద్రంగా మార్చేందుకు తన వంతు కృషి చేస్తున్నారు. ముఖ్యమంత్రిగా తొలిసారి బాధ్యతలు చేపట్టి నేటికి సరిగ్గా 30ఏళ్లు కావడంతో చంద్రబాబు శుభాకాంక్షలు వెల్లువెత్తాయి.
ముఖ్యమంత్రిగా చంద్రబాబు తొలిసారి, రెండోసారి కలిపి 2004 మే 29 వరకు సీఎంగా 8 ఏళ్ల 8 నెలల 13 రోజులు బాధ్యతలు నిర్వర్తించారు. మూడోసారి 2014 జూన్ 8 నుంచి 2019 మే 29 వరకు నవ్యాంధ్ర సీఎంగా పని చేశారు. నాలుగోసారి 2024 జూన్ 12 నుంచి నేటివరకు మొత్తం 14 ఏళ్ల 11 మాసాలు, అంటే 5,442 రోజులు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నారు. తెలుగు నేలపై సుదీర్ఘ కాలం పని చేసిన ముఖ్యమంత్రిగా గుర్తింపు పొందారు. ఆయన ముఖ్యమంత్రిగా బాధ్యతలు చేపట్టి 30 ఏళ్లు పూర్తైన సందర్భంగా మంత్రులు, నేతలు చంద్రబాబుకు శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు.
తెలుగు రాష్ట్రాల అభివృద్ధిలో చంద్రబాబు ముద్ర చిరస్మరణీయం : భవిష్యత్తును ఊహించి ప్రణాళికాబద్ధంగా దూరదృష్టితో అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు చేపట్టిన దార్శనికుడు ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు అని డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్ అన్నారు. ముఖ్యమంత్రిగా తొలిసారి ప్రమాణం చేసి నేటికి 30 ఏళ్లు పూర్తయిన సందర్భంగా చంద్రబాబుకు హృదయపూర్వక అభినందనలు తెలియజేశారు. పాలనాదక్షతతో ఆయన చేపట్టిన కార్యక్రమాలు, సంస్కరణలు తెలుగు రాష్ట్రాల అభివృద్ధిని పరుగులు పెట్టించాయని ప్రశంసించారు. రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల అభివృద్ధిలో చంద్రబాబు ముద్ర చిరస్మరణీయమన్నారు. పాలనలో ఎన్ని ప్రతికూలతలు ఎదురైనా వాటిని సవాళ్లుగా స్వీకరించి ముందడుగు వేశారన్నారు.
హైదరాబాద్ను ఐటీ రంగానికి కేరాఫ్ అడ్రస్గా మార్చిన ఘనత చంద్రబాబుదే అన్నారు. ఆయన ఐటీకి పెద్దపీట వేయడంతోనే తెలుగు రాష్ట్రాల్లో మారుమూల గ్రామాల నుంచి ఐటీ ఉద్యోగులు వచ్చారని తెలిపారు. రైతు బజార్ల ఏర్పాటు, డ్వాక్రా సంఘాల స్థాపన, పేదలకు వెలుగు ప్రాజెక్ట్, మీసేవా కేంద్రాలు ఏర్పాటు వంటి నూతన ఆవిష్కరణలు ఆయన ముందుచూపును తెలియచేస్తాయని కొనియాడారు. రాష్ట్ర విభజన అనంతరం క్లిష్ట సమయంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ సీఎంగా బాధ్యతలు చేపట్టి రాజధాని లేని రాష్ట్రాన్ని ముందుకు తీసుకువెళ్లేందుకు ప్రణాళికాబద్ధంగా సాగారని అన్నారు.
2024లోనూ మరింత క్లిష్ట పరిస్థితుల్లో పాలన పగ్గాలు తీసుకున్నారు. కఠిన సవాళ్లు ముందున్నా దృఢ చిత్తంతో పాలన వ్యవస్థను ముందుకు తీసుకువెళ్తున్నారన్నారు. రాష్ట్రానికి సీఎంగా కేంద్రంతో సత్సంబంధాలు కొనసాగిస్తూ అభివృద్ధి పనులు, వివిధ ప్రాజెక్టులకు నిధులు సాధించడం చంద్రబాబు నాయకత్వ లక్షణాలు తెలియచేస్తాయని అన్నారు. పాలన వ్యవహారాల్లో సాంకేతికతను వినియోగిస్తూ, ప్రజలకు సత్వర సేవలు అందేలా చేస్తున్నారని వివరించారు. దార్శనికత కలిగిన చంద్రబాబు నిర్దేశకత్వంలో మేం ఏపీ అభివృద్ధికి నిబద్ధతతో పని చేస్తున్నామని పవన్ తెలిపారు.
‘‘ఇంట్లో 'నాన్న', పనిలో 'బాస్'" : చంద్రబాబు ముఖ్యమంత్రిగా 30 ఏళ్ల క్రితం చేపట్టిన బాధ్యతలు ఒక మైలురాయి కంటే ఎక్కువ అని మంత్రి నారా లోకేశ్ అన్నారు. హైటెక్ సిటీ నుంచి క్వాంటం వరకూ సీఎంగా ఆయన ప్రయాణం ఒక సజీవ వారసత్వమని కొనియాడారు. బయోటెక్ ఆకాంక్షల నుంచి డేటా ఆధారిత ఆర్థిక వ్యవస్థల వరకు ఈ పురోగతే ప్రత్యక్ష సాక్ష్యమన్నారు. ముఖ్యమంత్రిగా తొలిసారి ప్రమాణం చేసి మూడు దశాబ్దాలు పూర్తి చేసుకున్న నాన్నకు హృదయపూర్వక శుభాకాంక్షలు అంటూ లోకేశ్ ‘ఎక్స్’లో పోస్ట్ చేశారు.
‘‘ఇంట్లో 'నాన్న', పనిలో 'బాస్' అని పిలుచుకునే అదృష్టం నాకు లభించిందని లోకేశ్ తెలిపారు. పాలనకు సాంకేతికతను జోడించి పెట్టుబడులు, ఉద్యోగాల కల్పన వరకూ ప్రయాణం సాగిందన్నారు. సంక్షోభాలను సైతం అవకాశాలుగా మలుచుకుంటూ ముందుకు సాగారన్నారు. హైటెక్ సిటీ, జినోమ్ వ్యాలీ కొత్త సాంకేతిక గుర్తింపును శక్తిమంతం చేశారని వివరించారు. అమరావతి నిర్మాణం వరకు ఆయన నాయకత్వం ఎన్నో ఆవిష్కరణలకు మైలురాయి. వేగం, జవాబుదారీతనం, మౌలిక సదుపాయాల నిర్మాణం, డేటా ఆధారిత సేవలు, పౌరులు, సంస్థలను శక్తిమంతం చేసే వేదికలతో సరికొత్త ఒరవడి సృష్టించారన్నారు.
చంద్రబాబు పదవీకాలం సామాజిక న్యాయం, బలహీనుల సాధికారతలో గణనీయమైన పెరుగుదలకు నాంది పలికిందని కొనియాడారు. నదీ జలాల సద్వినియోగం కరవు ప్రాంతాల్లోని ప్రజల జీవితాలను మార్చేసిందని వివరించారు. హంద్రీ-నీవా లాంటి కీలకమైన లిఫ్ట్ లింకేజీల ద్వారా కృష్ణా జలాలను రాయలసీమ ప్రాంతానికి తీసుకెళ్లి కర్నూలు, అనంతపురం, కడప, చిత్తూరు అంతటా లక్షలాది ఎకరాలను సస్యశ్యామలం చేశారు. గ్రామ చెరువులను స్థిరీకరించి వ్యవసాయాన్ని బలోపేతం చేశారని నారా లోకేశ్ పేర్కొన్నారు.
వంటింటికే పరిమితమైన మహిళలను ప్రగతి బాట పట్టించారు: ప్రజలకు నాణ్యమైన, పారదర్శక సేవలు అందిస్తున్న హైటెక్ సీఎం చంద్రబాబు అని హోంమంత్రి అనిత అన్నారు. అభివృద్ధి, సంక్షేమ పాలనకు సరికొత్త నిర్వచనం చూపిన దార్శనికుడు అని కొనియాడారు. ఇంటికి, వంటింటికే పరిమితమైన మహిళలను ప్రగతి బాట పట్టించారని పేర్కొన్నారు.
నాయకుడంటే ముందుండి నడిపించే వారని నిరూపించారు: 30 ఏళ్ల క్రితం ఇదేరోజు తొలిసారిగా సీఎంగా చంద్రబాబు ప్రమాణం చేశారని మంత్రి పయ్యావుల కేశవ్ తెలిపారు. తెలుగు ప్రజల తలరాతలను మార్చిన అద్భుత ఘట్టమిదన్నారు. తెలుగు జాతి ఖ్యాతి దశదిశలా వ్యాప్తికి కారణభూతమైన మహత్తర సన్నివేశమని అభివర్ణించారు. నాయకుడంటే ముందుండి నడిపించే వారని నిరూపించిన సందర్భమన్నారు. ఐటీ విప్లవం తెచ్చినా, విద్యుత్ సంస్కరణలు చేసినా ప్రజల కోసమే అని వివరించారు.
విజనరీ నాయకుడు దొరకడం తెలుగు ప్రజల అదృష్టం: 30 ఏళ్లలో చంద్రబాబు ఎన్నో పాలనా సంస్కరణలు తెచ్చారని మంత్రి డీబీవీ స్వామి తెలిపారు. పేద, బడుగు, బలహీన వర్గాల సంక్షేమానికి కృషి చేశారన్నారు. చంద్రబాబు వంటి విజనరీ నాయకుడు దొరకడం తెలుగు ప్రజల అదృష్టమని తెలిపారు.
పాలనలో వినూత్న పద్ధతుల్ని తీసుకొచ్చిన ఘనత చంద్రబాబుదే: చంద్రబాబు ప్రజల వద్దకే పాలన అంటూ గడపగడపకు వెళ్లి సమస్యలు తెలుసుకున్నారని మంత్రి కొల్లు రవీంద్ర అన్నారు. హైటెక్ సిటీ అనే నవ నగరాన్ని నిర్మించిన విజనరీ మన చంద్రబాబు అని కొనియాడారు. పాలనలో వినూత్న పద్ధతుల్ని తీసుకొచ్చిన ఘనత ఆయనదే అని పేర్కొన్నారు.
తెలుగుజాతి వికాసానికి ఎనలేని సేవలు: తెలుగుజాతి వికాసానికి చంద్రబాబు ఎనలేని సేవలందిస్తున్నారని మంత్రి సత్యకుమార్ అన్నారు. తెలుగుజాతి ప్రతిభా పాటవాలను విశ్వవ్యాప్తం చేశారని పేర్కొన్నారు.
వేలాది ఐటీ ఉద్యోగ అవకాశాలను సృష్టించారు: వేలాది ఐటీ ఉద్యోగ అవకాశాలను చంద్రబాబు సృష్టించారని మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు తెలిపారు. తెలుగు ప్రజల గర్వకారణమైన నాయకుడిగా మరిన్ని విజయాలు చేకూరాలన్నారు. ఆయురారోగ్యాలతో ప్రజాసేవను కొనసాగించాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నట్లు చెప్పారు. ముఖ్యమంత్రిగా చంద్రబాబు తొలిసారి బాధ్యతలు చేపట్టి నేటితో 30ఏళ్లు పూర్తి చేసుకోవడం శుభపరిణామమని మంత్రులు గొట్టిపాటి రవికుమార్, గుమ్మడి సంధ్యారాణి, నిమ్మల రామానాయుడు, ఎమ్మెల్యే సోమిరెడ్డి చంద్రమోహన్ రెడ్డి అన్నారు. చంద్రబాబు పాలన రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలకు స్వర్ణయుగమని పేర్కొన్నారు. 15 ఏళ్ల కాలంలో అనేక సంక్షోభాలను పరిష్కరించిన నేత అని ప్రశంసించారు. ఉమ్మడి రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా హైదరాబాద్ను ప్రపంచ పటంలో నిలబెట్టి తెలుగు వారికి ప్రత్యేక గుర్తింపు తీసుకొచ్చారని కొనియాడారు.
