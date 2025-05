ETV Bharat / politics

Published : May 23, 2025 at 1:37 PM IST | Updated : May 23, 2025 at 2:56 PM IST

Mahanadu Arrangements In Kadapa: ఈనెల 27, 28, 29న చరిత్రలో నిలిచిపోయే విధంగా కడపలో టీడీపీ మహానాడు నిర్వహించనుంది. ఈ మేరకు నాయకులు భారీ ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. కడప నగరానికి సమీపంలోని కమలాపురం నియోజకవర్గంలోని చింతకొమ్మదిన్నె మండలం పబ్బపురం గ్రామం సమీపంలో 150 ఎకరాల్లో ఏర్పాట్లు జరుగుతున్నాయి. ప్రతినిధుల సభకు ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. దీనికి తూర్పున ముఖ్యమంత్రి తాత్కాలిక కార్యాలయం, సీఎం కార్యదర్శులు, ఇతర అధికారుల వసతి కోసం ఏర్పాట్లు జరుగుతున్నాయి. ఏర్పాట్ల పరిశీలన: బహిరంగ సభ వేదిక, భోజనశాల, జనరేటర్లు, విద్యుత్ సరఫరా ఏర్పాటు పనులు ముమ్మరంగా జరుగుతున్నాయి. గురువారం పార్టీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు పల్లా శ్రీనివాసరావు, నెల్లూరు ఎంపీ వేమిరెడ్డి ప్రభాకర్ రెడ్డి, ఎమ్మెల్యే ఎన్. అమరనాథ్ రెడ్డి, ఏపీఐఐసీ ఛైర్మన్ మంతెన రామరాజు, మారిటైమ్ బోర్డు ఛైర్మన్ దామాచెర్ల సత్య, పొలిట్‌బ్యూరో సభ్యుడు శ్రీనివాసరెడ్డి, కమలాపురం ఎమ్మెల్యే కృష్ణ చైతన్య రెడ్డి, ఎమ్మెల్సీ రాంగోపాల్ రెడ్డి ఈ ఏర్పాట్లను పరిశీలించారు. వీరితో పాటు కలెక్టర్ చెరుకూరి శ్రీధర్, జేసీ అదితి సింగ్ పనులను పరిశీలించి అధికారులకు పలు సూచనలు చేశారు. మహానాడు కోసం ఏర్పాటు చేసిన వివిధ కమిటీలు శుక్రవారం సమావేశం కానున్నాయి. భారీ బందోబస్తు: ఐజీ (ఆపరేషన్స్) సీహెచ్ శ్రీకాంత్, కర్నూలు రేంజ్ డీఐజీ కోయ ప్రవీణ్ గురువారం మహానాడు ఏర్పాట్లను పరిశీలించారు. వీరితో పాటు వైఎస్ఆర్, అన్నమయ్య, నంద్యాల, అనంతపురం ఎస్పీలు అశోక్ కుమార్, విద్యాసాగర్ నాయుడు, అధిరాజ్ సింగ్ రాణా, జగదీష్, గుంతకల్ రైల్వే ఎస్పీ రాహుల్ మీనా ఉన్నారు. వేదిక, పార్కింగ్ ప్రాంతాలు, ప్రధాన వేదిక, ఫుడ్ కోర్టుల వద్ద భద్రతా ఏర్పాట్లను వారు పరిశీలించారు. మహానాడు ప్రారంభం నుంచి ముగింపు వరకు అధికారులు, సిబ్బంది అప్రమత్తంగా ఉండాలని కోరారు. ట్రాఫిక్ సమస్యలు తలెత్తకుండా చూసుకోవాలని వారికి సూచించారు. వీరితో పాటు అదనపు ఎస్పీ ప్రకాష్ బాబు, పలువురు అధికారులు కూడా ఉన్నారు.

