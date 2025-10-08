ETV Bharat / politics

మా ఇద్దరి మధ్య అనుబంధం ఎవరూ విడదీయరానిది : మంత్రి పొన్నం

మంత్రులు అడ్లూరి లక్ష్మణ్‌, పొన్నం వ్యవహారంపై సమావేశం - మంత్రుల మధ్య తలెత్తిన వివాదంపై సమావేశంలో చర్చ - కాంగ్రెస్‌లో 30 ఏళ్లుగా మాకున్న స్నేహబంధం రాజకీయాలకు మించిందన్న పొన్నం

Ponnam Gives Clarity on Adluri (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 8, 2025 at 11:40 AM IST

1 Min Read
  • మంత్రి అడ్లూరి లక్ష్మణ్ కుమార్ నాకు సోదరుడి వంటి వారు: మంత్రి పొన్నం
  • కాంగ్రెస్‌లో 30 ఏళ్లుగా మాకున్న స్నేహబంధం రాజకీయాలకు మించింది: మంత్రి పొన్నం
  • మా ఇద్దరి మధ్య అనుబంధం, పరస్పర గౌరవం ఎప్పుడూ అలాగే కొనసాగింది: పొన్నం
  • మా ఇద్దరి మధ్య అనుబంధం ఎవరూ విడదీయరానిది: పొన్నం
  • నేను అడ్లూరి లక్ష్మణ్‌పై ఎలాంటి వ్యక్తిగత వ్యాఖ్యలు చేయలేదు: పొన్నం
  • అట్టడుగు స్థాయి నుంచి వచ్చిన వ్యక్తిగా, బీసీ వర్గానికి చెందిన నాయకుడిగా, నాకు ఎవరిపైనా అలాంటి అభిప్రాయం ఉండదు : పొన్నం
  • అయితే, రాజకీయ దురుద్దేశంతో కొంతమంది నా వ్యాఖ్యలను వక్రీకరించి, వాస్తవానికి భిన్నంగా ప్రచారం చేశారు : పొన్నం
  • దాంతో ఏర్పడిన అపార్థాల వల్ల అన్నలాంటివారైన అడ్లూరి లక్ష్మణ్ కుమార్ మనసు నొచ్చుకుందని తెలిసి నేను తీవ్రంగా విచారిస్తున్నాను: పొన్నం
  • అడ్లూరి లక్ష్మణ్ కుమార్ మనసు నొచ్చుకొని ఉంటే చింతిస్తున్నాను : పొన్నం
  • కాంగ్రెస్ పార్టీ సిద్ధాంతాలను బలోపేతం చేయడంలో, రాహుల్ గాంధీ నాయకత్వంలో సామాజిక న్యాయం సాధనలో, ప్రజల అభ్యున్నతికై మేము ఇద్దరం కలిసికట్టుగా కృషి చేస్తాం : పొన్నం

