దళితులపై జగన్ పాపాల చిట్టా రాజ్యసభ సాక్షిగా తెలిసింది: నారా లోకేశ్

lokesh tweet on jagan ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Minister Nara Lokesh on Attacks on Dalits under YSRCP Govt: జగన్ హయాంలో దళితులపై దమనకాండకు సాక్ష్యాలు ఇవిగో అంటూ రాజ్యసభ సమాధానాన్ని మంత్రి నారా లోకేశ్ బయటపెట్టారు. దళితులను చంపి డోర్ డెలివరీ చేశారని మండిపడ్డారు. జే బ్రాండ్స్​పై పోరాడినందుకు హత్యలు చేశారని దుయ్యబట్టారు. ఇసుక అక్రమాలపై నోరెత్తినందుకు శిరోముండనం చేశారని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. జగన్ పాపాల చిట్టా రాజ్యసభ సాక్షిగా దేశానికి తెలిసిందని అన్నారు.

2014 - 19 మధ్య తెలుగుదేశం పాలనలో ఏటా సగటున 2050 కేసులు దళితులపై నేరాలు వేధింపుల కేసులు నమోదయ్యాయని తెలిపారు. జగన్ పాలనలో 2020 - 21లో 10 వేల 952, 2021 - 22లో 13 వేల 529, 2022 - 23లో 12 వేల 782, 2023 - 24లో 19 వేల 719 కేసులు నమోదయ్యాయని వెల్లడించారు. గత ఐదేళ్ల జగన్ పాలన దళితులకు నరకయాతనయ్యిందని, వైఎస్సార్సీపీ పాలనలో దళితులపై దాడులు 10 రెట్లు పెరిగాయని మంత్రి లోకేశ్ ట్వీట్ చేశారు.