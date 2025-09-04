Minister Nara Lokesh Met Pawan Kalyan: అమరావతి సచివాలయంలో మంత్రివర్గ సమావేశం ప్రారంభానికి ముందు మంత్రి నారా లోకేశ్ ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్, మంత్రి నాదెండ్ల మనోహర్లను ఆత్మీయంగా పలకరించారు. డీఎస్సీ నిర్వహణలో తలెత్తిన సమస్యలు, అధిగమించిన తీరును పవన్తో లోకేశ్ పంచుకున్నారు. ఇటీవల విశాఖలో జరిగిన జనసేన విస్తృతస్థాయి సమావేశ వివరాలపై చర్చించారు. కూటమి తరఫున ఈ నెల 10న అనంతపురంలో నిర్వహిస్తున్న సూపర్ 6-సూపర్ హిట్ భారీ బహిరంగ సభ నిర్వహణ పైనా నేతల మధ్య చర్చ జరిగినట్లు తెలుస్తోంది. రేపు దిల్లీలో ప్రధాని మోదీని కలుస్తున్నందున ఆ వివరాలను పవన్తో లోకేశ్ పంచుకున్నట్లు సమాచారం.
మంత్రులతో నారా లోకేశ్ భేటీ: అదే విధంగా కేబినెట్ భేటీకి ముందు మంత్రులతో నారా లోకేశ్ అల్పాహార భేటీ నిర్వహించారు. డీఎస్సీకి ఎన్ని ఇబ్బందులు సృష్టించినా రికార్డు స్థాయిలో 16 వేల పైచిలుకు పోస్టులు విజయవంతంగా భర్తీ చేశామని విద్యాశాఖ మంత్రి నారా లోకేశ్ సహచర మంత్రులకు వెల్లడించారు. జగన్ ఒక్క డీఎస్సీ కూడా సక్రమంగా నిర్వహించలేదని విమర్శించారు.
డీఎస్సీ అభ్యర్థులందరితో ఒక అభినందన సభ నిర్వహిస్తే బాగుంటుందని సమావేశంలో మంత్రులు అభిప్రాయపడ్డారు. డీఎస్సీలో ఎంపికైన వారిలో కొందరు పోలీసులు కూడా ఉన్నారనే అంశంపై లోకేశ్ వద్ద మంత్రులు చర్చకు తీసుకొచ్చారు. ఉపాధ్యాయులుగా వచ్చే పోలీసులకు రిలీవింగ్లో ఎలాంటి సాంకేతిక సమస్యల జాప్యం లేకుండా చూడాలని హోంమంత్రికి లోకేశ్ సూచించారు. మంత్రివర్గ సమావేశానికి ముందు సహచర మంత్రులతో నారా లోకేశ్ అల్పాహార భేటీ నిర్వహించారు.
గత ఏడాది ఇదే సమయంలో తలెత్తిన బుడమేరు వరదపై చర్చించారు. జగన్ 5 ఏళ్ల నిర్వాకం వల్ల బుడమేరు కట్ట తెగి సమస్యలు ఎదుర్కొన్నామన్న లోకేశ్, గత ఏడాది అనుభవాలతో ఈసారి అప్రమత్తంగా ఉన్నామని తెలిపారు. అన్ని శాఖల సమన్వయంతో గత ఏడాది సవాళ్లను ధీటుగా ఎదుర్కొన్నట్లు చెప్పారు. ఇన్ఛార్జ్ మంత్రులు తమ జిల్లా పరిధిలోని నియోజకవర్గాల్లో కార్యకర్తల్ని కలవాలన్న లోకేశ్, కార్యకర్తల సమస్యల పరిష్కారానికి గ్రీవెన్స్లు నిర్వహించాలని సూచించారు.
కార్యకర్తల నుంచి నియోజకవర్గ పరిస్థితులపై ఇన్ఛార్జ్ మంత్రులు ఫీడ్ బ్యాక్ తీసుకోవాలని స్పష్టం చేశారు. జిల్లాల్లో ఎక్కడైనా యూరియా సమస్య ఉందా అని లోకేశ్ ఆరా తీశారు. అన్ని జిల్లాల్లో తగినంత లభ్యత ఉందన్న మంత్రులు, అక్కడక్కడా క్యూ ఉన్నా కాసేపట్లో సమస్య పరిష్కారమైపోతోందని చెప్పారు. రైతుల ముసుగులో వైఎస్సార్సీపీ చేసే కుతంత్రాలను ధీటుగా తిప్పి కొట్టాలని దిశానిర్దేశం చేశారు.
వైఎస్సార్ వర్ధంతి రోజు కన్న తల్లి పట్ల జగన్ వ్యవహరించిన తీరు రాష్ట్రమంతా చూసిందన్న లోకేశ్, కన్న తల్లినే సరిగ్గా పట్టించుకోని సైకోయిజం జగన్ రూపంలోనే చూశామని విమర్శించారు. కన్న తల్లి, సొంత చెల్లితో జగన్కు ఉన్న విభేదాల వల్ల పార్టీలో ఇమడలేక -బయటకు రాలేక చాలా మంది వైఎస్సార్సీపీ నేతలు ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారని మంత్రులు వ్యాఖ్యానించారు. తెలంగాణ రాష్ట్ర రాజకీయ పరిణామాలపైనా మంత్రుల మధ్య చర్చ జరిగింది.
