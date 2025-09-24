బియ్యం అక్రమ రవాణాపై ఉక్కుపాదం - వ్యవస్థలో లోపాలను సరిదిద్దేందుకు చర్యలు: మంత్రి నాదెండ్ల
రేషన్ బియ్యం అక్రమ రవాణాను నిరోధించడంపై రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టిందన్న మంత్రి - శాసన మండలిలో సభ్యుల ప్రశ్నలకు సమాధానం
Published : September 24, 2025 at 6:56 PM IST
Minister Nadendla Manohar on PDS Rice Smuggling in AP : పేదలకు అందించే చౌక బియ్యం అక్రమ రవాణాను నిరోధించడంపై రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టిందని పౌర సరఫరాల శాఖ మంత్రి నాదెండ్ల మనోహర్ తెలిపారు. పౌర సరఫరాల వ్యవస్థలో లోపాలను సరిదిద్దేందుకు చర్యలు తీసుకుంటున్నట్లు శాసన మండలిలో సభ్యుల ప్రశ్నలకు సమాధానంగా చెప్పారు. టెక్నాలజీ వాడి పౌర సరఫరాల వ్యవస్థలో పారదర్శకత పెంచేలా ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకుందన్నారు. స్మార్ట్ రైస్ కార్డులను అందించడం సహా ఈపోస్ యంత్రాలను ఆధునీకరించి అందిస్తున్నామన్నారు. కూటమి ప్రభుత్వ వచ్చాక రూ.234 కోట్ల విలువైన పీడీఎస్ రైస్ను స్వాధీనం చేసుకున్నామని వెల్లడించారు.
రూ.5.45 కోట్ల బియ్యం పక్కదారి : రైస్ స్మగ్లింగ్ చేస్తే పీడీయాక్ట్ కింద కేసులు నమోదు చేయాలని నిర్ణయించి అమలు చేస్తున్నామని మంత్రి నాదెండ్ల వెల్లడించారు. రేషన్ బియ్యం పక్కదారి పట్టకుండా ఎన్ఫోర్స్మెంట్ను పటిష్టంగా అమలుచేస్తున్నామని తెలిపారు. అలాగే కాకినాడ పోర్ట్లో 3, విశాఖలో 3, నెల్లూరులో 1 చెక్ పోస్టు ఏర్పాటు చేసి పర్యవేక్షిస్తున్నామన్నారు. 5.65 లక్షల మెట్రిక్ టన్నుల బియ్యాన్ని ఏడాదిలోనే స్వాధీనం చేసుకున్నామన్నారు. కైకలూరు ఎంఎల్ఎస్ పాయింట్ నుంచి రూ.5.45 కోట్ల విలువైన బియ్యాన్ని పక్కదారి పట్టించారన్న మంత్రి, రెండు రోజుల్లో ఈ అంశంపై ప్రభుత్వానికి నివేదిక ఇచ్చి క్రిమినల్ కేసులు నమోదు చేస్తామన్నారు.
ప్రజలకు స్మార్ట్ రైస్ కార్డులు : చౌకబియ్యం పక్కదారి పట్టకుండా నివారించడమే లక్ష్యంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తీసుకువచ్చిన స్మార్ట్ రైస్ కార్డులను ప్రజలకు పంపిణీ చేసిన విషయం తెలిసిందే. లబ్దిదారులకు సాంకేతిక హంగులతో స్మార్ట్ కార్డులు అందించారు. క్యూఆర్ కోడ్ వంటి ప్రత్యేకతలు రూపొందించారు. దీనివల్ల రాష్ట్రంలో ఎక్కడి వారైనా, ఎక్కడి నుంచైనా రేషన్ తీసుకునే సదుపాయం కల్పించినట్లు ప్రభుత్వం వెల్లడించింది.
ఎక్కడి నుంచైనా రేషన్ తీసుకోవచ్చు : కొత్తగా దరఖాస్తు చేసుకున్న 6.70 లక్షల కార్డుదారులతో పాటు అడ్రస్ మార్పు చేసుకున్న వారికీ స్మార్ట్ కార్డులు జారీ చేశారు. క్యూఆర్ కోడ్ సహా పలు సాంకేతిక అంశాలతో స్మార్ట్ కార్డులు తయారు చేశారు. రేషన్ డీలర్ల వద్ద ఉండే ఈ పోస్ యంత్రాలనూ ప్రభుత్వం ఆధునికీకరించింది. స్మార్ట్ రైస్ కార్డుతో స్కాన్ చేసి బయోమెట్రిక్, ఐరీష్ గుర్తింపుతో సరకులు పంపిణీ చేసే ఏర్పాట్లు చేశారు. సరకుల పంపిణీ సమాచారం ఎప్పటికప్పుడు కేంద్ర సర్వర్కు చేరవేసేలా రూపొందించారు. రేషన్, సరకుల పంపిణీలో అక్రమాలు వివరించడమే లక్ష్యంగా నూతన వ్యవస్థ తెచ్చినట్లు ప్రభుత్వం తెలియజేసింది.
సంతోషం వ్యక్తం చేస్తున్న ప్రజలు : స్మార్ట్ రైస్ కార్డులను ఏటీఎం కార్డు తరహాలో జేబులో ఇమిడి పోయే విధంగా ప్రభుత్వం తయారు చేసింది. ఈ స్మార్ట్ కార్డులపై ఒకవైపు రాజముద్రతో పాటు లబ్ధిదారు ఫొటో ఉండే విధంగా రూపొందించారు. మరోవైపు క్యూఆర్ కోడ్ ఉండేలా ముద్రించారు. మన సెల్ఫోన్లోని స్కానర్తో స్కాన్ చేస్తే చాలు సులభంగా వివరాలు అన్ని మనమే తెలుసుకోవచ్చు. కార్డుపై ఎటువంటి రాజకీయ నాయకుల ఫొటోలు లేకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకున్నారు. ప్రభుత్వం జారీ చేసిన ఈ స్మార్ట్ రేషన్ కార్డుల పట్ల ప్రజలు సంతోషం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
