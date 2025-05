ETV Bharat / politics

ఇక మనకు తిరుగులేదు - అమరావతి అన్​స్టాపబుల్: మంత్రి లోకేశ్​ - MINISTER LOKESH COMMENTS

Minister Lokesh ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team Published : May 2, 2025 at 4:25 PM IST | Updated : May 2, 2025 at 4:43 PM IST 2 Min Read

Lokesh Comments in Amaravati Meeting: అమరావతి ఇక ఆన్ స్థాపబుల్ అని విద్య, ఐటీ, ఎలక్ట్రానిక్స్ శాఖల మంత్రి నారా లోకేశ్​ స్పష్టం చేశారు. అభివృద్ధి వికేంద్రీకరణ అంతే శరవేగంగా సాగుతుందని అభిప్రాయపడ్డారు. మోదీ-చంద్రబాబులు జోడెద్దుల్లా అభివృద్ధిని పరుగులు పెట్టిస్తున్నారని తేల్చిచెప్పారు. పహల్గాం ఉగ్రదాడి మృతులకు నివాళులు అర్పిస్తున్నానన్నారు. వంద పాకిస్థాన్​లు కలిసి వచ్చినా భారతదేశంలో గడ్డి పరక కూడా పీకలేదని వ్యాఖ్యానించారు. సింహం ముందు తోక జాడిస్తే పాకిస్థాన్ ప్రపంచ పటంలో కనుమరుగవుతుoదని ఆక్షేపించారు. అమరావతికి నిధులు, పనులు మోదీ ప్రారంభిస్తున్నారని తెలిపారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ అభివృద్ధికి మోదీ అన్ని విధాలా సహకరిస్తున్నారని వెల్లడించారు. సంక్షోభాలను అవకాశాలుగా మలుచుకునే చంద్రబాబు అనుభవంతో రాష్ట్రం ముందుకెళ్తోందని తేల్చిచెప్పారు. చంద్రబాబుపై ద్వేషంతో అమరావతిని వైఎస్సార్సీపీ చంపాలని చూశారని దుయ్యబట్టారు. జై అమరావతి అన్న రైతుల్ని ఎన్ని రకాలుగా వేధించినా తగ్గేది లేదన్నట్లుగా పోరాడారని కొనియడారు. మోదీ శంకుస్థాపన చేసిన అమరావతిని ఆపే ధైర్యం ఎవరికీ లేదని స్పష్టం చేశారు. కులగణనతో వెనుకబడిన వర్గాల దశాబ్ధాల కల సాకారం కానుందని లోకేశ్​ స్పష్టం చేశారు. ఇతరులు దశాబ్దాలుగా సంకోచించిన ఒక కీలక అంశంపై మోడీ ధైర్యంగా నిర్ణయం తీసుకుని చరిత్రను తిరిగి రాశారని కొనియడారు. అణగారిన వర్గాలకు సాధికారత కల్పించాలనే నిబద్ధతకు లోబడి మోడీ సాహసోపేతమైన నిర్ణయం తీసుకున్నారని గుర్తు చేసుకున్నారు. వెనుకబడిన వర్గాల సామాజిక న్యాయం కోసం దశాబ్ధాలుగా చేస్తున్న పోరాటాలకు ఈ నిర్ణయం పరిష్కారం చూపుతుందన్నారు.

ఆపడానికి, పీకడానికి అమరావతి ఎవరి ఇంట్లో పెరటి మొక్క కాదని వ్యాఖ్యానించారు. జనం గుండెల్లో దాచుకున్న ప్రజా రాజధాని ఇక మనకు తిరుగులేదు, అమరావతి అన్ స్టాపబుల్ అని వెల్లడించారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజల ప్రతికోరికను మోదీ తీరుస్తున్నరన్నారు. నమో కొట్టే దెబ్బకు పాకిస్థాన్ దిమ్మతిరగడం ఖాయమన్నారు. గత 5 ఏళ్లు ఒక్క ఇటుక పెట్టకుండా మూడు రాజధానులు అంటూ ఐదేళ్లు కాలం గడిపేసారని దుయ్యబట్టారు. రైతులకు పాదాభివందనాలు: ప్రణాళికాబద్ధంగా అమరావతి నిర్మాణం పూర్తి చేస్తామని పట్టణాభివృద్ధి శాఖ మంత్రి పొంగూరు నారాయణ స్పష్టం చేశారు. అమరావతికి నేనున్నానని భరోసా ఇస్తూ కార్యక్రమానికి ప్రధాని మోదీ వచ్చారని అన్నారు. 10 ఏళ్ల క్రితం మోదీ చేతుల మీదుగా పురుడు పోసుకున్న అమరావతి తిరిగి ఆయన చేతులు మీదుగానే పున ప్రారంభమవుతోందన్నారు. భూ త్యాగాలు చేసిన రైతులకు పాదాభివందనాలు తెలిపారు. రాజధాని భూ సమీకరణ ఓ చరిత్ర అని అన్నారు. గత వైసీపీ 5 ఏళ్ల విధ్వంసం కారణoగా అమరావతి అభివృద్ధి కుంటపడిoదని నారాయణ విమర్శించారు.

