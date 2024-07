ETV Bharat / politics

హైదరాబాద్ టూ యాదాద్రి సూపర్ ఎక్స్​ప్రెస్ హైవే కట్టబోతున్నాం : కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి - koamtireddy on highway To yadadri

By ETV Bharat Telangana Team

Minister Komatireddy On Express Highway Between Hyderabad to Yadadri ( ETV Bharat )