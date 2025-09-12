జగన్ మెడికల్ కాలేజీల క్షేత్రస్థాయి పర్యటన చేయగలరా?: మంత్రి అనిత
వైద్య కళాశాలల గురించి జగన్పై మంత్రి వంగలపూడి అనిత వ్యాఖ్యలు - బెంగుళూరులో ఫుల్ టైమ్ ఉంటూ ఏపీకి పార్ట్ టైమ్ వస్తూ ప్రభుత్వంపై బురద చల్లుతున్నారని ఆగ్రహం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 12, 2025 at 7:42 PM IST|
Updated : September 12, 2025 at 8:05 PM IST
Minister Anita on Jagan about Medical Colleges: లండన్ మందులు వేసుకోకుండా మెడికల్ కాలేజీల గురించి జగన్ ఇష్టం వచ్చినట్లు మాట్లాడుతున్నారని హోంమంత్రి వంగలపూడి అనిత ఎద్దేవా చేశారు. బెంగుళూరులో ఫుల్ టైమ్ ఉంటూ ఏపీకి పార్ట్ టైమ్ వస్తున్న జగన్ ప్రభుత్వంపై బురద చల్లుతున్నారని విమర్శించారు. వైద్య కళాశాలలు పీపీపీ మోడ్లో నిర్మాణంపై ప్రజల్ని భయపెట్టే యత్నం చేస్తున్నాడని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. కట్టడాలే లేకుండా ఆహా అనేలా 17 వైద్య కళాశాలలు కట్టేశామని చెప్పుకోవడం ఒక్క జగన్కే చెల్లిందని అన్నారు. తాను నిర్మించానని చెప్తున్న 17 వైద్య కళాశాలలకు క్షేత్రస్థాయి పర్యటన జగన్ చేయగలరా అని మంత్రి అనిత ప్రశ్నించారు.
జగన్ కళాశాలలు కట్ఠానని చూపించేందుకు సిద్ధమైతే పోలీసు భద్రతతో తానే ఆయన్ను అక్కడికి తీసుకెళ్తానని మంత్రి అనిత అన్నారు. జగన్ ఆహా అనేలా నిర్మించిన వైద్య కళాశాలల్ని ప్రజలూ చూడాలంటూ వైద్య కళాశాలల నిర్మాణ స్థితిగతులపై మంత్రి వీడియో ప్రెజెంటేషన్ ఇచ్చారు. మొండి గోడల నుంచి ఇంటికో వైద్యుడిని తీసుకొస్తానని చెప్తున్న జగన్ను ఏమనాలని అన్నారు. తాను దేనినైనా మసిపూసి మారేడుకాయ చేయగలనని జగనే చెప్పుకుని అడ్డంగా దొరికిపోయాడని ధ్వజమెత్తారు. పీపీపీ మోడల్ని జగన్ ప్రయివేటు పార్టనర్ షిప్ (జేపీపీ)గా భావిస్తున్నాడేమో అని అన్నారు. పీపీపీ మోడల్ వల్ల ఏ ఒక్క సీటు కూడా పేదలకు తగ్గదని స్పష్టం చేశారు. తొందరగా కళాశాలల నిర్మాణం జరిగి ప్రజలకు అందుబాటులోకి రావాలనే నిబంధనల ప్రకారం ఉన్న పీపీపీ విధానం ఎంచుకున్నామని తెలిపారు.
నోటుకు ప్రాధాన్యం ఇచ్చే పార్టీ మాది కాదు: జగన్ చేసిన పాపాలకు కొత్త అడ్మిషన్లు కూడా ఇంతవరకు రాలేదని మంత్రి అన్నారు. వైద్య విద్యను సామాన్యులకు ఎంత మేర దూరం చేయాలో అంత మేర జగన్ దూరం చేసాడని దుయ్యబట్టారు. సామాన్యులకు మెరుగైన వైద్య విద్య అందించాలనే కూటమి ప్రభుత్వ తపననూ రాజకీయం చేస్తున్నాడని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. వైఎస్సార్సీపీలా నల్ల నోటుకు ప్రాధాన్యం ఇచ్చే పార్టీ తెలుగుదేశం కాదని వ్యాఖ్యానించారు. అసత్యాలు చెప్పినందుకే ప్రతిపక్ష హోదా కూడా లేకుండా 11 సీట్లకు ప్రజలు సరిపెట్టారని గుర్తు చేశారు. ఇవే అసత్యాలు కొనసాగితే ఆ 11 కూడా మిగలవని తెలిపారు. పగటి కలలు కంటూ మేకపోతు గాంభీర్యంతో మళ్లీ అధికారంలోకి వస్తానని చెప్తున్న జగన్ మాటలు పట్టించుకొనవసరం లేదని మంత్రి అనిత అన్నారు.
'రాష్ట్రంలో జరుగుతున్న అభివృద్ధిని ఓర్వలేకే జగన్ ఇష్టం వచ్చినట్లు మాట్లాడుతున్నారు. బెంగుళూరులో ఫుల్ టైమ్ ఉంటూ ఏపీకి పార్ట్ టైమ్ వస్తున్న జగన్ ప్రభుత్వంపై బురద చల్లుతున్నారు. వైద్య కళాశాలలను పీపీపీ విధానంలో నిర్మాణం చేస్తుంటే ప్రజల్ని భయపెట్టే యత్నం చేస్తున్నారు. తాము అధికారంలోకి వస్తే అంటూ జగన్ పగటి కలలు కంటున్నారు. కట్టడాలే లేకుండా 17 వైద్య కళాశాలలు కట్టేశామని చెప్పుకోవడం జగన్కే చెల్లింది. ఇంకా సోషల్ మీడియాలో తప్పుడు పోస్టులు పెడితే ఉపేక్షించబోం' -వంగలపూడి అనిత, హోంమంత్రి
