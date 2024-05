ETV Bharat / politics

తొలిసారి అసెంబ్లీలో అందరిని అలా చూసి షాకయ్యా - కిషన్ రెడ్డితో మెగాస్టార్ చిట్​చాట్ - KISHAN REDDY CHIRANJEEVI CHITCHAT

By ETV Bharat Telangana Team Published : May 10, 2024, 9:42 AM IST | Updated : May 10, 2024, 9:55 AM IST

Kishan Reddy And Chiranjeevi Interview ( ETV Bharat )

Last Updated : May 10, 2024, 9:55 AM IST