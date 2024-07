ETV Bharat / politics

నెడ్‌క్యాప్‌నూ వదలని వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం - దోచుకున్న మాజీ మంత్రి బంధువు - Massive Manipulation in NEDCAP

Massive Manipulation in NEDCAP During YSRCP Govt: ప్రజాబాహుళ్యంతో అంతగా సంబంధం లేని పునరుత్పాదక ఇంధన వనరుల అభివృద్ధి సంస్థ (New & Renewable Energy Development Corporation of Andhra Pradesh - నెడ్‌క్యాప్‌)నూ వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం వదల్లేదు. జగన్‌ అండ్‌ కో అడ్డగోలు వ్యవహారాలను చక్కబెట్టడానికి మాజీ మంత్రి పెద్దిరెడ్డి రామచంద్రారెడ్డికి సమీప బంధువుకి నిబంధనలకు విరుద్ధంగా జీఎం హోదాను కట్టబెట్టింది. సంస్థ పరిధిలోని ప్రాజెక్టులు కాంట్రాక్టుల్ని అస్మదీయులకు కట్టబెట్టి కోట్లాది రూపాయల దోపిడీకి పాల్పడింది.

నెడ్‌క్యాప్‌ ద్వారా కేటాయించే ప్రాజెక్టుల్లోనూ భారీ ఎత్తున వసూళ్లకు పాల్పడినట్లు తెలిసింది. 20 మెగావాట్ల లోపు ఉన్న సౌర విద్యుత్‌ ప్రాజెక్టులకు అనుమతులిచ్చే అధికారాన్ని ప్రభుత్వం నెడ్‌క్యాప్‌నకు కట్టబెట్టింది. దీన్ని ఆసరాగా చేసుకుని మాజీ మంత్రి బంధువు వేలాది మెగావాట్ల సౌర విద్యుత్‌ ప్రాజెక్టులను ప్రైవేటు సంస్థలకు కట్టబెట్టినట్లు సమాచారం. దీనికోసం ఒక్కో మెగావాట్‌కు లక్షా 25 వేల రూపాయల చొప్పున కమీషన్‌ తీసుకున్నట్లు ఆరోపణలున్నాయి. ఐదేళ్లలో 100 కోట్ల రూపాయలను అక్రమంగా సంపాదించినట్లు సమాచారం.

రాష్ట్రంలో 33 వేల మెగావాట్ల పంప్డ్‌ స్టోరేజి విద్యుత్‌ ప్రాజెక్టుల ఏర్పాటుకు గత ప్రభుత్వం ప్రతిపాదనలు రూపొందించింది. వీటిలో మెజారిటీ ప్రాజెక్టులను అదానీ, షిర్డీసాయి ఎలక్ట్రికల్స్, గ్రీన్‌కో సంస్థలకు నామినేషన్‌ విధానంలో కేటాయించింది. 29 లొకేషన్లను గుర్తించి 16 చోట్ల వివిధ సంస్థలకు కేటాయించిన ప్రాజెక్టులకు సంబంధించి డీపీఆర్‌ల తయారీకి నెడ్‌క్యాప్‌ టెండర్లు పిలిచింది. ప్రాజెక్టుల్ని దక్కించుకున్న సంస్థల నుంచి డీపీఆర్‌ల తయారీ కోసం 5 కోట్ల చొప్పున వసూలు చేసింది. ప్రాజెక్టులు దక్కించుకున్న సంస్థలకు భూ కేటాయింపుల వ్యవహారంలో మాజీ మంత్రి సమీప బంధువు భారీ మొత్తంలో వసూళ్లకు పాల్పడినట్లు సమాచారం.

పెద్దిరెడ్డి నియోజకవర్గంలోని ఒక మెగావాట్‌ సౌర విద్యుత్‌ ప్రాజెక్టు వార్షిక నిర్వహణ పనులనూ అస్మదీయ కంపెనీకే అప్పగించారు. ఏడాదికి 5 లక్షలకు మించని పనులను సుమారు ఎనిమిది రెట్లు పెంచి 40 లక్షలు చెల్లించేలా గుత్తేదారు సంస్థతో ఒప్పందం కుదుర్చుకున్నారు. ఈ పనుల్ని సంస్థలో పనిచేసే ఔట్‌సోర్సింగ్‌ సిబ్బందికి చెందిన కంపెనీకే కట్టబెట్టారు.