జనసేనలో చేరికలు మాపై విశ్వాసాన్ని మరింతగా పెంచాయి: పవన్‌ కల్యాణ్‌

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Leaders Joined Janasena in the Presence of Pawan Kalyan: జనసేనలో చేరికలు మాపై విశ్వాసాన్ని మరింతగా పెంచాయని జనసేన అధ్యక్షుడు, డిప్యూటీ సీఎం పవన్‌ కల్యాణ్‌ అన్నారు. ఈ క్రమంలో మంగళగిరిలోని పార్టీ కార్యాలయంలో పవన్ కల్యాణ్ అధ్యక్షతన కొంతమంది నేతలు జనసేన తీర్ధం పుచ్చుకున్నారు. కాపు ఉద్యమ నేత ముద్రగడ పద్మనాభం కుమార్తె క్రాంతి పవన్ సమక్షంలో జనసేనలో చేరారు. కుటుంబాలను విడదీసే ఆలోచన లేకే ముద్రగడ్డ క్రాంతిని ఎన్నికల సమయంలో పార్టీలోకి చేర్చుకోలేదని స్పష్టం చేశారు.

గుంటూరు నగరపాలక సంస్థ కార్పొరేటర్లు నిమ్మల వెంకట రమణ, సంకూరి శ్రీనివాసరావు, ఇర్రి ధనలక్ష్మి, అయిశెట్టి కనకదుర్గ పార్టీలో చేరారు.

జగ్గయ్యపేట మున్సిపాలిటి కౌన్సిలర్లు కొలగాని రాము, కాశీ అనురాధ, తుమ్మల ప్రభాకర్ రావు, కాటగాని శివ కుమారి, తన్నీరు నాగమణి , సాధుపాటి రాజా, పాకలపాటి సుందరమ్మ, షేక్ సిరాజున్, మోరే సరస్వతి, పండుల రోశయ్య, కోఆప్షన్ మెంబర్లు చైతన్య శర్మ, ఖాదర్ బాషా, కాంగ్రెస్ పట్టణ అధ్యక్షులు ఆకుల బాజీ, వీరయ్య చౌదరి పార్టీలో జాయిన్ అయ్యారు.

పెడన నియోజకవర్గం నుంచి ఎంపీటీసీ జక్కా ధర్మారాయుడుతోపాటు మాజీ ఎంపీటీసీలు సర్పంచులు, నాయకులు పార్టీలో చేరారు. వారందరికీ పవన్ కండువా కప్పి పార్టీలోకి ఆహ్వానించారు.

