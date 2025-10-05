హైదరాబాద్ ప్రజలపై సీఎం కక్ష కట్టారు : బస్సుల్లో ఛార్జీల పెంపుపై కేటీఆర్ ఫైర్
రేపటి నుంచి సిటీ బస్సుల్లో ఛార్జీల పెంపు - రూ.5, రూ.10 చొప్పున పెంచుతూ నిర్ణయం - పెంపు నిర్ణయంపై ఎక్స్ వేదికగా కేటీఆర్ మండిపాటు
Published : October 5, 2025 at 1:40 PM IST
KTR Comments on Congress Govt : రాష్ట్ర ప్రభుత్వం జంట నగరాల్లో బస్సు ఛార్జీలను పెంచనున్న విషయం తెలిసిందే. ఈ మేరకు బస్సు ఛార్జీల పెంపు నిర్ణయం దుర్మార్గమని బీఆర్ఎస్ కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షుడు కేటీఆర్ విమర్శించారు. ఎక్స్ వేదికగా ఆయన పోస్టు చేశారు. సిటీ బస్సు ఛార్జీలను ఏకంగా రూ.10 పెంచారని, పేద, మధ్య తరగతి ప్రయాణికుల జేబులను కొల్లగొట్టాలని సీఎం రేవంత్రెడ్డి నిర్ణయించారని దుయ్యబట్టారు. ఛార్జీల పెంపుతో ప్రతి ప్రయాణికుడిపై నెలకు రూ.500 అదనపు భారం పడుతుందని తెలిపారు. ఈ ఛార్జీల పెంపుతో బడుగు జీవులు ఎలా బతకాలో సీఎం సమాధానం చెప్పాలని కేటీఆర్ డిమాండ్ చేశారు.
సిటీ బస్సు చార్జీలను ఒకటి కాదు రెండు కాదు.. ఏకంగా ఒకేసారి 10 రూపాయలు పెంచి జంట నగరంలోని పేద మధ్యతరగతి ప్రయాణికుల జేబులను కొల్లగొట్టాలని చూస్తున్న రేవంత్ రెడ్డి నిర్ణయాలు దుర్మార్గమైనవి.— KTR (@KTRBRS) October 5, 2025
పెరిగిన నిత్యావసర వస్తువుల ధరలతో అల్లాడుతున్న తరుణంలో.. ప్రతి ప్రయాణికుడిపై నెలకు 500 రూపాయల…
ఇప్పటికే విద్యార్థుల బస్సు పాసులు, టీ-24 టికెట్ ఛార్జీలను పెంచారని కేటీఆర్ గుర్తు చేశారు. కనీస ఛార్జీలపై 50 శాతం ధర పెంచడం అసమర్థ విధానాలకు నిదర్శనమని అన్నారు. సీఎం రేవంత్రెడ్డి హైదరాబాద్ ప్రజలపై కక్ష పెంచుకున్నారని విమర్శించారు. ఉచిత బస్సు పథకంతో ఆర్టీసీ దివాలా తీసిందని ఆరోపించారు. సంస్థను గట్టెక్కించాల్సింది పోయి, సామాన్యుల నడ్డి విరుస్తున్నారని కేటీఆర్ తీవ్రస్థాయిలో మండిపడ్డారు.
సామాన్య ప్రజలంటే ఎందుకింత కోపం ముఖ్యమంత్రి గారు?— Kavitha Kalvakuntla (@RaoKavitha) October 5, 2025
మొన్నటికి మొన్న సిటీ బస్ పాస్ ల ధరలు భారీగా పెంచి చిరుద్యోగులు, నగర ప్రజలపై పెనుభారం మోపారు
ఇప్పుడు బస్ చార్జీలను అమాంతం పెంచేశారు.. బస్సు ఎక్కడమే పాపం అన్నట్టుగా ప్రజల జేబులను గుల్ల చేస్తున్నారు
గ్రీన్ జర్నీ పేరుతో సామాన్యుల…
సామాన్య ప్రజలంటే సీఎంకు ఎందుకంత కోపం : సామాన్య ప్రజలంటే సీఎం రేవంత్రెడ్డికి ఎందుకంత కోపమని తెలంగాణ జాగృతి అధ్యక్షురాలు కవిత ప్రశ్నించారు. ఇటీవల బస్సు పాస్ ధరలు పెంచి చిరుద్యోగులపై పెను భారం మోపారని తెలిపారు. ఇప్పుడు బస్సు ఛార్జీలను అమాంతం పెంచేశారని మండిపడ్డారు. బస్సు ఎక్కడమే పాపం అన్నట్లుగా ప్రజల జేబులను గుల్ల చేస్తున్నారని ఆమె విమర్శించారు. గ్రీన్ జర్నీ పేరుతో సామాన్యుల రక్తాన్ని పీల్చేస్తున్నారని ఎక్స్ వేదికగా బస్సు ఛార్జీల పెంపుపై విమర్శలు గుప్పించారు.
సిటీ బస్సుల్లో ఛార్జీల పెంపు : ఈ నెల 6 నుంచి (సోమవారం) గ్రేటర్ హైదరాబాద్ పరిధిలో నడిచే అన్ని రకాల సిటీ బస్సుల్లో అదనపు ఛార్జీలు వసూలు చేయనున్నట్లు ఆర్టీసీ ప్రకటించిన విషయం తెలిసిందే. పెంచిన బస్సు ఛార్జీలు సిటీ ఆర్డినరీ, మెట్రో ఎక్స్ప్రెస్, ఎలక్ట్రిక్ బస్సులు-ఆర్డినరీ, ఎక్స్ప్రెస్లలో అమలు కానున్నాయి. ఈ బస్సుల్లో మొదటి మూడు స్టేజీలకు రూ.5, నాలుగో స్టేజీ నుంచి చివరి దాకా రూ.10 అదనపు ఛార్జీ విధించనున్నారు. అదే మెట్రో డీలక్స్, ఎలక్ట్రిక్-మెట్రో ఏసీ సర్వీసుల్లో మొదటి స్టేజీకి రూ., రెండో స్టేజీ నుంచి చివరి స్టేజీ దాకా రూ.10 అదనపు ఛార్జీని వసూలు చేయనున్నారు.
బస్సు ఛార్జీలు పెంచడానికి కారణం : గ్రేటర్ హైదరాబాద్లో 25 డిపోలు ఉన్నాయి. ఇందులో 265 ఎలక్ట్రిక్ బస్సులు ఉన్నాయి. ఈ ఏడాది మరో 275 కొత్త బస్సులు రానున్నాయి. వాటికోసం ఇప్పటికే ఆరు డిపోల్లో ఒక్కో డిపోలో రూ.8 కోట్ల వ్యయంతో హెచ్టీ కనెక్షన్ను తీసుకుని ఛార్జింగ్ స్టేషన్లు నెలకొల్పారు. 2027 నాటికి రాబోయే 2,800 కొత్త ఎలక్ట్రిక్ బస్సుల కోసం 19 డిపోల్లో ఛార్జింగ్ కోసం హెచ్టీ కనెక్షన్లు అవసరం. కొత్తగా 10 డిపోలను ఏర్పాటు చేస్తున్నాం. అలాగే కొత్తగా 10 ఛార్జింగ్ స్టేషన్లను ఏర్పాటు చేస్తున్నాము. ఈ మౌలిక సదుపాయాల కల్పనకు రూ.392 కోట్లు మేర ఖర్చు కానుంది. ప్రస్తుతం ఉన్న పరిస్థితుల్లో ఆర్థిక భారాన్ని మోయలేమని, ఈ నేపథ్యంలోనే సిటీ బస్సుల్లో అదనపు ఛార్జీని విధించేందుకు అనుమతి ఇవ్వాలని ప్రతిపాదించాం. దీన్ని సెప్టెంబరు 23న రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆమోదించింది. సోమవారం నుంచి అమలు చేయనున్నామని ఆర్టీసీ శనివారం ఓ ప్రకటనలో పేర్కొంది.
