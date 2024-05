ETV Bharat / politics

తెలంగాణలో వచ్చిన మార్పు - బీఆర్​ఎస్​ నేతలను హత్య చేయడమేనా? : కేటీఆర్ - KTR in MLC By Election Campaign

By ETV Bharat Telangana Team Published : May 24, 2024, 7:13 PM IST