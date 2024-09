ETV Bharat / politics

'హైడ్రా'మా కాదు హైదరాబాద్​ కోసం పని చేయండి : కేటీఆర్​ - KTR ON HYDRA DEMOLITIONS

By ETV Bharat Telangana Team

KTR Fires on Congress ( ETV Bharat )

KTR on about Musi River and Hydra : హైడ్రా కూల్చివేతలపై త్వరలోనే నగర ఎమ్మెల్యేలతో కూర్చొని మాట్లాడతామని కేటీఆర్ తెలిపారు. పెద్దలు, సీఎం సోదరులను వదిలి పెడతున్నారని, పేదల ఇండ్లు మాత్రం కూలుస్తున్నారని మండిపడ్డారు. బాధితులకు తమ హయాంలో కట్టిన డబుల్ బెడ్ రూం ఇండ్లు ఇవ్వాలని ఆయన డిమాండ్ చేశారు. బీఆర్ఎస్ హయాంలో నిర్మించిన ఎస్టీపీల పరిశీలనలో భాగంగా కేటీఆర్, బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలు, నేతలు ఇవాళ ఫతేనగర్ మురుగునీటి శుద్ధి కేంద్రాన్ని పరిశీలించారు. ఆ తర్వాత హైదరాబాద్​లో మీడియా సమావేశం ఏర్పాటు చేసి మాట్లాడారు.

ప్రభుత్వం ఉద్దేశం మంచిదే అని, తొలగించాలనుకుంటే ప్రత్యామ్నాయ పరిష్కారం చూపించాలంటూ కేటీఆర్​ కోరారు. మూడు రోజుల కింద ఒక శాఖ రిజిస్ట్రేషన్ చేస్తుంటే మూడు రోజుల తర్వాత ఇంకో శాఖ ఇంటిని కూలగొడుతుందని తీవ్రంగా మండిపడ్డారు. ఎస్టీపీల నిర్మాణం పూర్తయి వంద శాతం శుద్ధి చేసే ఏకైక నగరంగా నిలుస్తుందని చాలా సంతోషంగా ఉందన్న కేటీఆర్, ఎస్టీపీల సందర్శనలో మొదటి అడుగు మాత్రమేనని, అన్ని ఎస్టీపీలను సందర్శిస్తామని తెలిపారు.

హైదరాబాద్ అభివృద్ధి కోసం కేసీఆర్ పడిన తపనను ప్రజలకు మళ్లీ గుర్తు చేస్తామని కేటీఆర్​ చెప్పారు. మురుగునీరు శుద్ధి అయిన తర్వాత 94 శాతం మూసీలోకి పోతుందని చెప్పారు. ప్రభుత్వం డబ్బులు ఇస్తే మొత్తం ఎస్టీపీలు పూర్తి అవుతాయని, రూ.4000 కోట్లతో మొత్తం శుద్ధి అవుతుంటే ఈ ప్రభుత్వం మూసీ కోసం ఏకంగా రూ. లక్షా 50 వేల కోట్లు అంటోందని పేర్కొన్నారు. తమకు అనుమానాలు కలుగుతున్నాయని, మూసీలో జరుగుతున్న కుంభకోణాన్ని త్వరలోనే బయటపెడతామని తెలిపారు. పాకిస్థాన్ కంపెనీలకు పనులు కట్టబెడుతున్నారని ఆరోపించారు.