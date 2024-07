ETV Bharat / politics

రేవంత్ ఏడు నెలల పాలనలో ఎన్ని ఉద్యోగాలిచ్చారో శ్వేతపత్రం విడుదల చేయాలి : కేటీఆర్ - KTR Demand on Unemployment Issues

By ETV Bharat Telangana Team

KTR Speech on Unemployed Problems ( ETV Bharat )

KTR Serious on CM Revanth About Unemployed Problems : రేవంత్‌రెడ్డి రాజకీయం నిరుద్యోగం తీర్చుకోవడానికి, నాడు రాష్ట్రంలోని యువతను రెచ్చగొట్టారని బీఆర్ఎస్ కార్యనిర్వహక అధ్యక్షుడు కేటీఆర్‌ ఆరోపించారు. నిరుద్యోగ యువకులు, విద్యార్థులపై ముఖ్యమంత్రి చేసిన వాఖ్యలపై ఆయన మండిపడ్డారు.

నిరుద్యోగుల కోసం పోరాటం చేస్తున్నవారి గురించి చేసిన వ్యాఖ్యలను, సీఎం ఉపసంహరించుకోవాలని హైదరాబాద్‌ ప్రసాద్‌ ల్యాబ్స్‌లో కేటీఆర్ డిమాండ్‌ చేశారు. ఇచ్చిన మాట నిలబెట్టుకోనందునే, నేడు ప్రభుత్వంపై తెలంగాణ యువత భగ్గుమంటోందని తేల్చిచెప్పారు. వెంటనే సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి, నిరుద్యోగ యువతకు క్షమాపణ చెప్పాలని కేటీఆర్ అన్నారు. అలాగే గ్రూప్‌-2, గ్రూప్‌-3 ఉద్యోగాల సంఖ్య పెంచాలని కోరారు.