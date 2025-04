ETV Bharat / politics

'కంచ గచ్చిబౌలి భూములపై వెంటనే చర్యలు చేపట్టాలి' : ప్రధాని మోదీకి కేటీఆర్ విజ్ఞప్తి - KTR COMMENTS ON PM MODI

Published : April 18, 2025 at 11:40 AM IST | Updated : April 18, 2025 at 11:47 AM IST

KTR Spoke on Kancha Gachibowli Lands : పర్యావరణంపై ప్రధాని మోదీకి ఉన్న చిత్తశుద్ధి నిరూపించుకోవాల్సిన సమయం ఆసన్నమైందని బీఆర్​ఎస్​ వర్కింగ్​ ప్రెసిడెంట్​ కేటీఆర్​ అన్నారు. కంచ గచ్చిబౌలి అటవీ ప్రాంత విషయంలో మోదీ ఆవేదన కేవలం మాటలకే పరిమితం కాకుండా భూముల ఆర్థిక అక్రమాలపై విచారణ చేపట్టి కాంగ్రెస్​, బీజేపీ కుమ్మక్కు కాలేదని నిరూపించుకోవాలని సూచించారు.

