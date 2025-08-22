KCR Meet With BRS Leaders On Kaleshwaram Commission Report : సిద్దిపేట జిల్లాలోని ఎర్రవల్లి ఫామ్హౌస్లో మాజీ సీఎం కేసీఆర్తో పలువురు బీఆర్ఎస్ నేతలతో సమావేశం అయ్యారు. కేసీఆర్తో పాటు కేటీఆర్, హరీశ్రావు, ప్రశాంత్ రెడ్డి, మరికొందరు ముఖ్య నేతలు కలిసి కాళేశ్వరం కమిషన్ నివేదికపై హైకోర్టు విచారణ నేపథ్యంలో భేటీ అయినట్లు సమాచారం. తదుపరి కార్యాచరణపై కేసీఆర్తో బీఆర్ఎస్ నేతల సమాలోచనలు జరుపుతున్నారు.
కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టులోని బ్యారేజీల్లో లోపాలకు సంబంధించి జస్టిస్ పీసీ ఘోష్ కమిషన్ నివేదిక విషయంలో తదుపరి ఎలా ముందుకెళ్లాలన్న విషయమై బీఆర్ఎస్ అధినేత కేసీఆర్ ఆ పార్టీ నేతలతో సమావేశమయ్యారు. కేసీఆర్, హరీశ్ రావు పిటిషన్లను విచారణ చేసిన హైకోర్టు ఐదు వారాలకు వాయిదా వేసింది. దీంతో తదుపరి ఏం చేయాలన్న దానిపై కేసీఆర్ దృష్టి సారించారు. హైకోర్టులో విచారణ ముగిసిన అనంతరం హరీశ్ రావు నేరుగా ఎర్రవల్లి వ్యవసాయ క్షేత్రానికి వెళ్లారు. కేటీఆర్, హరీశ్ రావు, ప్రశాంత్ రెడ్డి, మాజీ ఎంపీ వినోద్ కుమార్, దామోదర్ రావు తదితరులతో కేసీఆర్ సమావేశమయ్యారు. హైకోర్టుల విచారణ, వచ్చిన అంశాలు, తదుపరి ఎలా ముందుకెళ్లాలన్న విషయమై చర్చిస్తున్నారు.
రిపోర్టు బయటకు ఎలా వచ్చింది : పీసీ ఘోష్ కమిషన్ నివేదికపై అసెంబ్లీలో చర్చించిన తర్వాతనే చర్యలు ఉంటాయని ప్రభుత్వాన్ని హైకోర్టు అడిగిన నేపథ్యంలో ఏజీ న్యాయస్థానానికి తెలిపారు. కేసీఆర్, హరీశ్ పిటిషన్లపై విచారణ సందర్భంగా అసెంబ్లీలో చర్చించాకే ముందుకెళ్తామని సీజే ధర్మాసనానికి ఏజీ సుదర్శన్ రెడ్డి వెల్లడించారు. జస్టిస్ పీసీ ఘోష్ కమిషన్ నివేదిక రద్దు చేయాలని కేసీఆర్, హరీశ్రావు పిటిషన్లపై ప్రభుత్వ నిర్ణయాన్ని హైకోర్టుకు అడ్వకేట్ జనరల్ తెలిపారు. నివేదికను వెబ్సైట్లో అప్లోడ్ చేయడాన్ని హైకోర్టు తప్పుబట్టింది. అసెంబ్లీలో చర్చించాలని నిర్ణయించినప్పుడు నివేదిక బయటకు ఎలా వచ్చిందని, పబ్లిక్ డొమైన్, వెబ్సైట్లలో ఉంటే వెంటనే తొలిగించాలని ఆదేశించింది. తదుపరి విచారణను 5 వారాలకు వాయిదా వేస్తున్నట్లు న్యాయస్థానం ప్రకటించింది.
రద్దు చేయాలని పిటిషన్లు : కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టుపై జస్టిస్ ఘోష్ కమిషన్ ఇచ్చిన నివేదికను రద్దు చేయాలని మాజీ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్, మాజీ నీటిపారుదల శాఖ మంత్రి హరీశ్రావులు హైకోర్టులో మంగళవారం(ఆగస్టు 19న) వేర్వేరుగా రెండు పిటిషన్లు దాఖలు చేసిన విషయం తెలిసిందే. కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టులో భాగమైన మేడిగడ్డ, అన్నారం, సుందిళ్ల ఆనకట్టల నిర్మాణంలో అవకతవకలపై న్యాయ విచారణకు జస్టిస్ పీసీ ఘోష్ కమిషన్ను నియమిస్తూ 2024 మార్చి 14న తెలంగాణ ప్రభుత్వం జారీ చేసిన జీవో 6ను కూడా అందులో సవాలు చేశారు.
ప్రతివాదులుగా ప్రభుత్వ చీఫ్ సెక్రటరీ, నీటి పారుదల శాఖ ముఖ్యకార్యదర్శి, జస్టిస్ ఘోష్ కమిషన్ను పిటిషన్లో పేర్కొన్నారు. ఎలాంటి ఆధారాలు లేకుండా నాటి బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వాన్ని అప్రతిష్ఠపాల్జేసే రాజకీయ వ్యూహంలో భాగంగా కమిషన్ నియామకం జరిగిందని, నిబంధనలకు విరుద్ధంగా కమిషన్ నివేదిక రూపొందించిందని ఇరు నేతలు పేర్కొన్నారు.
నిబంధనల ప్రకారమే నిర్మాణం : కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు బ్యారేజీల నిర్మాణం మొత్తం నిబంధనల ప్రకారమే జరిగిందని, ప్రస్తుత అధికార పార్టీ కాంగ్రెస్ ప్రతిపక్షంలో ఉన్నప్పుడు ఏదో ఒక సాకుతో ఈ ప్రాజెక్టుకు అడ్డంకులు సృష్టించడానికి ప్రయత్నించిందని న్యాయస్థానంలో దాఖలు చేసిన పిటిషన్లో కేసీఆర్, హరీశ్ రావులు పేర్కొన్నారు. ఎన్నికల ప్రచారంలో కూడా కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టుపై పెద్ద ఎత్తున విమర్శలు గుప్పించారని, దురదృష్టవశాత్తు వివిధ కారణాలతో మేడిగడ్డ బ్యారేజీ ఒక పియర్ కుంగిందని తెలిపారు. దీనికి డిజైనింగ్, ఇంజినీరింగ్తో ఎలాంటి సంబంధం లేదని వెల్లడించారు.
