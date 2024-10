ETV Bharat / politics

'కేసీఆర్ చేసిన అప్పుల్లో ఎక్కువ భాగం వాటికే ఖర్చు చేశారు - అవన్నీ తప్పుడు ఆరోపణలు'

KTR about Telangana Financial in BRS Government ( ETV Bharat )