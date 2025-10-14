కల్తీ మద్యం కుట్రపై కొల్లు రవీంద్ర ఘాటు వ్యాఖ్యలు - జోగి రమేష్పై నిప్పులు చెరిగిన టీడీపీ నేతలు
జోగి రమేష్ చంద్రబాబు ఇంటికొస్తే తోలు తీస్తామని కొల్లు రవీంద్ర హెచ్చరిక - వైఎస్సార్సీపీ ఫేక్ ప్రచారాలతో ప్రజలను భయపెడుతోందని ఆరోపణ
Published : October 14, 2025 at 4:40 PM IST
Kollu Ravindra Fires on Jogi Ramesh: విజయవాడలోని మద్యం దుకాణాలలో ఎక్సైజ్ శాఖ మంత్రి కొల్లు రవీంద్ర ఆకస్మిక తనిఖీలు నిర్వహించారు. ప్రభుత్వం ఆవిష్కరించిన ఏపీ ఎక్సైజ్ సురక్ష యాప్ అమలును స్వయంగా పరిశీలించారు. ఈ సందర్భంగా వినియోగదారులకు యాప్ వినియోగంపై అవగాహన కల్పించారు. కల్తీ మద్యం అంటూ తప్పుడు ప్రచారాలు చేస్తున్న వారిని ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ విడిచిపెట్టమని మంత్రి హెచ్చరించారు. "నకిలీ మద్యం అంటూ కుట్ర పన్నిన వారిని ఒక్కరినీ వదలమని, ఎక్కడ దాక్కున్నా వారిని పట్టుకొచ్చి చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకుంటాం" అని మంత్రి కొల్లు రవీంద్ర స్పష్టం చేశారు.
జోగి రమేష్పై ఘాటైన విమర్శలు: జోగి రమేష్ చంద్రబాబు ఇంటికొచ్చిన తర్వాతే వైఎస్సార్సీపీ పార్టీ అడ్రస్ గల్లంతైందని, ప్రజలు వారికి డిపాజిట్లు కూడా ఇవ్వలేదని కొల్లు రవీంద్ర వ్యాఖ్యానించారు. “ఇప్పుడు మళ్లీ చంద్రబాబు ఇంటికొస్తానంటున్న జోగి రమేష్ కారుకూతలు కూస్తే తోలు తీస్తాం” అంటూ తీవ్ర హెచ్చరిక చేశారు. “ప్రభుత్వాన్ని అస్థిరపరచడానికి కుట్ర పన్నారని నకిలీ మద్యం కేసులో నిందితుడు అద్దేపల్లి జనార్దన్రావు ఇచ్చిన వాంగ్మూలం స్పష్టంగా చెబుతోంది. వైఎస్సార్సీపీ నేతలు రాజకీయంగా బలహీనమై కుట్రలకు దిగారు” అని మంత్రి ఆరోపించారు.
వైఎస్సార్సీపీ నేత పేర్ని నానిపై కూడా మంత్రి విమర్శలు గుప్పించారు. “బందరు పిచ్చోడు పేర్ని నాని రాత్రి రంకెలు వేసి, ఉదయం అదే పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్లి గడ్డాలు పట్టుకుంటున్నారు. ఇదే వైఎస్సార్సీపీ నేతల అసలు స్థాయి” అని వ్యాఖ్యానించారు. “శవరాజకీయాల్లో ఆరితేరిన జగన్ ఇప్పుడు కులాల మధ్య చిచ్చు పెట్టడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు. ఫేక్ ప్రచారాలతో ప్రజలను భయపెట్టాలని చూస్తున్నారు” అని రవీంద్ర దుయ్యబట్టారు.
వైఎస్సార్సీపీ ఫేక్ ప్రచారాలపై రవీంద్ర ఫైర్: కల్తీ మద్యం పేరుతో వైఎస్సార్సీపీ పెద్ద కుట్ర పన్నుతోందని, అందులో జగన్ ప్రత్యక్ష ప్రమేయం ఉందని ఆరోపించారు. “వైఎస్సార్సీపీ చేస్తున్న ప్రతి ఫేక్ ప్రచారానికి వాస్తవాలను బయటపెడుతున్నాం. ఏ ఒక్క నిందితుడినీ వదలడం లేదు. శాఖా పరంగా ఎవరు తప్పు చేసినా వారిని కూడా క్షమించం” అని స్పష్టం చేశారు. ఏపీ ఎక్సైజ్ యాప్ ద్వారా ఇప్పటివరకు 19,000 మంది వినియోగదారులు డౌన్లోడ్ చేసుకున్నారని తెలిపారు. ప్రభుత్వం ఎక్సైజ్ విధానాన్ని పారదర్శకంగా అమలు చేస్తోందని, గత ప్రభుత్వం విధ్వంసం చేసిన వ్యవస్థను తిరిగి గాడిలో పెట్టామన్నారు.
వసంత కృష్ణ ప్రసాద్ ఆగ్రహం: మైలవరం ఎమ్మెల్యే వసంత కృష్ణ ప్రసాద్ జోగి రమేష్పై తీవ్ర విమర్శలు చేశారు. “జోగి రమేష్ ఇంటి సీసీ కెమెరా ఫుటేజీలు బయట పెడితే ఇంకా ఎన్నో వాస్తవాలు బయటపడతాయి. ములకలచెరువులో కల్తీ మద్యం గురించి ఆయన అనుచరుడు సురేష్ ఎక్సైజ్ అధికారులకు సమాచారం ఇచ్చిన విషయం నిజం కాదా?” అని ప్రశ్నించారు. “జోగి రమేష్పై వెంటనే రాజద్రోహం కేసు నమోదు చేసి అరెస్ట్ చేయాలి” అని డిమాండ్ చేశారు. “వైఎస్సార్సీపీ నాయకులకు కుట్రలు పన్ని తెలుగుదేశం నాయకులపై నెట్టడం వెన్నతో పెట్టిన విద్య” అని దుయ్యబట్టారు.
జగన్పై తీవ్ర ఆరోపణలు: “జగన్ రెడ్డి పాలనలో జరిగిన కల్తీ మద్యం కుంభకోణం నుంచి ప్రజల దృష్టిని మళ్లించడానికి ఇప్పుడు అదే విషయాన్ని తెరపైకి తెచ్చారు” అని వసంత కృష్ణ ప్రసాద్ అన్నారు. “నాడు మంత్రి పదవి కోసం చంద్రబాబు ఇంటి పైకి వెళ్లిన జోగి రమేష్, ఇప్పుడు జగన్ కల్తీ మద్యంలో భాగస్వామి అయ్యాడు. జగన్ డైరెక్షన్లోనే జోగి రమేష్, అద్దేపల్లి జనార్దన్రావు కల్తీ మద్యం వ్యాపారం నడిపారు. అందుకే జగన్ రెడ్డిని వెంటనే అరెస్ట్ చేయాలి” అని ఆయన ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.
