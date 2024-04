Kishan Reddy on the Phone Tapping Case in Telangana : ఫోన్​ ట్యాపింగ్​ కేసు అంత ఆషామాషీ కాదని, మాజీ సీఎం కేసీఆర్​పై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని కేంద్రమంత్రి, రాష్ట్ర బీజేపీ అధ్యక్షుడు కిషన్​ రెడ్డి అన్నారు. బీఆర్​ఎస్​ నైతిక విలువలు లేకుండా పార్టీ ఫిరాయింపుల చట్టాన్ని ఉల్లంఘించిందని, ఒక పార్టీలో గెలిచి అధికార పార్టీలో సిగ్గు లేకుండా మంత్రి పదవులు అనుభవించారని ధ్వజమెత్తారు. ఇప్పుడు కాంగ్రెస్​ ప్రభుత్వం పార్టీ ఫిరాయింపులను(Party Defections in Telangana) ఎజెండాగా పెట్టుకుందని ఎద్దేవా చేశారు. ముఖ్యమంత్రికి వేరే ఎజెండా లేదని, పార్టీ ఫిరాయింపులే ఎజెండాగా ఉందన్నారు. హైదరాబాద్​లోని బీజేపీ కార్యాలయంలో ఆయన మాట్లాడారు.

మాజీ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్​ పార్టీని వీడిన వారినీ కుక్కలు, నక్కలతో పోల్చారు, మరి ఆ కుక్కలను, నక్కలను ఎంపీలు, ఎమ్మెల్యేలుగా ఎట్లా చేశారని కిషన్​ రెడ్డి ప్రశ్నించారు. పార్టీ మారుతున్న ఎమ్మెల్యేలు పార్టీకి రాజీనామాతో పాటు ఎమ్మెల్యే పదవికీ రాజీనామా చేయాలన్నారు. ఎమ్మెల్యే పదవికి రాజీనామా చేయకుండా పార్టీ మారడం సమంజసం కాదని హితవు పలికారు.

Kishan Reddy Fires on KCR : అధికారాన్ని అడ్డుపెట్టుకుని కేసీఆర్​ కుటుంబం బరి తెగించి ప్రజాస్వామ్యాన్ని హత్య చేసిందని కిషన్​ రెడ్డి తీవ్రస్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు. ఫోన్​ ట్యాపింగ్(Phone Tapping Case)​ వ్యవహారంలో సీనియర్​ పోలీసు అధికారులు చేసిన అక్రమాలు ఒక్కొక్కటిగా బయటకు వస్తున్నాయని వివరించారు. ఫోన్​ ట్యాపింగ్​ కేసు అంత ఆషామాషీ కాదని చాలా తీవ్రమైందన్నారు. రాజకీయ లబ్ధి కోసం చేసిన ట్యాపింగే కాదు వ్యక్తిగత గోప్యత, గౌరవం, నియమాల ఉల్లంఘన జరిగిందని ఆవేదన చెందారు.

2018 అసెంబ్లీ, 2019 లోక్​సభ ఎన్నికలతో పాటు ఉప ఎన్నికల్లో పూర్తిగా బీఆర్​ఎస్​ సర్కారు ఎన్నికల నియమావళికి విరుద్ధంగా వ్యవహరించిందని బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు కిషన్​ రెడ్డి అన్నారు. 2020 అక్టోబరులో జరిగిన దుబ్బాక ఉప ఎన్నికలో బీజేపీ అభ్యర్థి ఫోన్​ ట్యాపింగ్​ చేశారన్నారు. పోలీసు నివేదికలో సైతం ఉప ఎన్నికల్లో బీజేపీ అభ్యర్థుల ఫోన్​లు ట్యాపింగ్​ చేసినట్లు బయటకు వస్తున్నాయన్నారు.

ఫోన్​ ట్యాపింగ్​కు కారణం ఎవరు కేసీఆర్​? : ఈ ఫోన్​ ట్యాపింగ్​కి కారణం ఎవరనీ కేసీఆర్​ను కిషన్​ రెడ్డి ప్రశ్నించారు. కేసీఆర్​ కుటుంబ సభ్యుల ప్రత్యక్ష ప్రమేయం ఉన్నట్లు తెలుస్తోందని ఆరోపించారు. ఫోన్​ ట్యాపింగ్​పై ఉన్నతస్థాయి దర్యాప్తు జరిపించాలని గవర్నర్​ను కోరుతున్నట్లు కిషన్​ రెడ్డి చెప్పారు. మాజీ సీఎం కేసీఆర్​పై కఠినమైన చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్​ చేశారు.

కేటీఆర్​ షాడో ముఖ్యమంత్రిగా వ్యవహరించారని కిషన్​ రెడ్డి తెలిపారు. ఒకటి, రెండు ఫోన్లు ట్యాపింగ్​లు జరగొచ్చు అన్న కేటీఆర్​ ఇప్పుడు తనకేమీ సంబంధం అంటున్నారని దుయ్యబట్టారు. ఎన్నికల సంఘం బీఆర్​ఎస్(BRS)​ గుర్తింపుపై పునరాలోచించాలని కోరారు. ఈ కేసును సుమోటోగా తీసుకోవాల్సిన బాధ్యత ఎన్నికల కమిషన్​పై ఉందన్నారు.

Kishan Reddy Comments on Congress : వంద రోజుల్లో గ్యారంటీలు అమలు చేస్తామన్నారు ఏమైందీ రేవంత్​ రెడ్డికి ఎప్పుడు ప్రమాణ స్వీకారం చేసిందనేది గుర్తు లేనట్లు ఉందన్నారు. ఇంకా వంద రోజులు పూర్తి కాలేదని రేవంత్​ రెడ్డి భావిస్తున్నట్లు ఉన్నారని ఎద్దేవా చేశారు. కాంగ్రెస్​ పార్టీ రైతులకు ఇచ్చిన హామీలను అమలు చేసే వరకు నిలదీయాలన్నారు. ఈ రకంగా చూస్తే కాంగ్రెస్​కు ఓట్లు అడిగే నైతిక హక్కు లేదని తేల్చి చెప్పారు. కాంగ్రెస్​ గ్యారంటీలతో అధికారంలోకి రాలేదని ప్రమాదవశాత్తు వచ్చిందన్నారు.

కేఆర్ఎంబీ మీటింగ్​కు వెళ్లకపోవడం పెద్ద నిర్లక్ష్యం : కేఆర్​ఎంబీ మీటింగ్​కు ఇరు రాష్ట్రాల అధికారులు రాకపోవడం అంటే ఇంతకంటే పెద్ద నిర్లక్ష్యం ఉండదని కేంద్రమంత్రి కిషన్​ రెడ్డి విమర్శించారు. దీన్ని తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నానని చెప్పారు. కరవు వస్తుంటే నీటి పంపకాల కంటే ప్రభుత్వానికి పెద్ద పని ఏం ఉందని ప్రశ్నించారు. ఫోన్​ ట్యాపింగ్​పై కాంగ్రెస్​ పార్టీ వదిలే ప్రయత్నం చేసిన బీజేపీ మాత్రం వదిలి పెట్టే ప్రసక్తి లేదని కిషన్​ రెడ్డి తేల్చి చెప్పారు.

