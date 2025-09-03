ETV Bharat / politics

నన్ను సస్పెండ్‌ చేశారు - హరీశ్‌రావు, సంతోష్‌ గురించి ఆలోచించాలి: కవిత - KALVAKUNTLA KAVITHA PRESS MEET

తెలంగాణ జాగృతి కార్యాలయంలో కవిత మీడియా సమావేశం - బీఆర్​ఎస్ ప్రాథమిక సభ్యత్వానికి, ఎమ్మెల్సీ పదవికి రాజీనామా చేస్తున్నట్లు ప్రకటన - హరీశ్​రావు, సంతోష్‌లపై తీవ్ర విమర్శలు

Kalvakuntla Kavitha Media Conference: భారత రాష్ట్ర సమితి (BRS)లోని కొందరు తనపై అక్కసుతో దుష్ప్రచారం చేశారని ఎమ్మెల్సీ కల్వకుంట్ల కవిత ఆరోపించారు. మాజీ మంత్రి హరీశ్‌రావు, మాజీ ఎంపీ సంతోష్‌ను ఉద్దేశించి కవిత ఘాటు వ్యాఖ్యలు చేశారు. బీఆర్​ఎస్​ నుంచి సస్పెండ్‌ చేసిన సందర్భంగా కవిత మీడియా సమావేశం నిర్వహించారు. హైదరాబాద్‌లోని తెలంగాణ జాగృతి కార్యాలయంలో మాట్లాడుతూ బీఆర్​ఎస్ ప్రాథమిక సభ్యత్వానికి, ఎమ్మెల్సీ పదవికి రాజీనామా చేస్తున్నట్లు ప్రకటించారు.

పార్టీలో ఉంటూ డబ్బు సంపాదించుకోవాలని అనుకునే వాళ్లు, వ్యక్తిగత లబ్ధి పొందాలనుకునే వాళ్లు మా కుటుంబం కలిసి ఉండకూడదని ఇలా కుట్రలు చేశారని కవిత ఆరోపించారు. మా కుటుంబం బాగుపడకుండా విచ్ఛిన్నమైతేనే వాళ్లకు అధికారం వస్తుందని తాను, కేసీఆర్, కేటీఆర్ కలిసి ఉండటం చాలా మందికి ఇష్టం లేదని అన్నారు. దీనిలో భాగంగా ముందు తనను బయటకు పంపించారని ఆరోపించారు. 'ఇది ఇక్కడితో ఆగదు నాన్నా, మీ చుట్టూ ఏం జరుగుతుందో ఓసారి చూసుకోండి' అంటూ వ్యాఖ్యానించారు. అలానే ఇదే ప్రమాదం కేటీఆర్‌కు, కేసీఆర్​కు పొంచి ఉందని తెలిపారు. బీఆర్​ఎస్​ని హస్తగతం చేసుకునే కుట్రలోనే తనను బయటకు పంపించారని కవిత వ్యాఖ్యానించారు.

నన్ను పార్టీ నుంచి సస్పెండ్‌ చేసేలా కుట్ర పన్నారు వారికి సంతోషంగా ఉంది: కవిత (ETV)

అవి వ్యతిరేక కార్యక్రమాలా: నాపై అక్రమ కేసులు పెట్టి తిహాడ్‌ జైలులో ఉండి వచ్చిన దగ్గర నుంచి ప్రజాక్షేత్రంలో ఎన్నో కార్యక్రమాలు చేశానని కవిత తెలిపారు. గురుకులాలు, బీసీ రిజర్వేషన్లు, మహిళలకు రూ.2500 ఆర్థిక సాయం అందించాలని పోస్ట్‌ కార్డు ఉద్యమం చేశామని తెలంగాణ తల్లి స్వరూపాన్ని మార్చినపుడు పోరాడినట్లు చెప్పారు. బనకచర్ల, భద్రాచలం సమీపంలోని ముంపు గ్రామాల అంశాలపై రౌండ్‌ టేబుల్‌ సమావేశాలు నిర్వహించినట్లు కవిత వివరించారు. సీఎం సొంత జిల్లాలో భూనిర్వాసితులకు అండగా ఉన్నామని చెప్పారు. ఇంక తెలంగాణలోని 47 నియోజకవర్గాల్లో పార్టీ కార్యకర్తలను కలుపుకొని అనేక ప్రజాసమస్యలపై మాట్లాడామని వివరించారు. ఇవన్నీ పార్టీకి వ్యతిరేక కార్యక్రమాలు ఎలా అవుతాయని ప్రశ్నించారు.

ఆయన వేలు పట్టుకుని ఓనమాలు నేర్చుకున్నా: కాంగ్రెస్‌కు వ్యతిరేకంగా బీసీల అంశంపై మాట్లాడుతుంటే పార్టీకి వ్యతిరేకంగా మాట్లాడుతున్నట్లు దుష్ప్రచారం చేశారని కవిత వాపోయారు. సామాజిక తెలంగాణకు కట్టుబడి ఉన్నానని, ఇంకా నా తండ్రి కేసీఆర్‌ చిటికెన వేలు పట్టుకుని ఓనమాలు నేర్చుకున్నానని అన్నారు. స్వతంత్ర భారతంలో దళితులకు 3 ఎకరాల భూమి ఇస్తానని చెప్పిన నాయకుడు కేసీఆర్‌ అని, అలానే చెప్పింది చెప్పినట్లు ఆయన చేశారని కొనియాడారు. ప్రతి కులాన్ని కాపాడుకునే ప్రయత్నం చేశారని అందువల్ల అది సామాజిక తెలంగాణ కాదా అని ప్రశ్నించారు. ఇంక సామాజిక తెలంగాణ బీఆర్​ఎస్​కి అవసరం లేదా, భౌగోళిక తెలంగాణ వస్తే సరిపోతుందా అని అన్నారు. బంగారు తెలంగాణ అంటే హరీశ్‌రావు, సంతోష్‌ ఇళ్లల్లో బంగారం ఉంటే అవుతుందా సమాజంలో ప్రతి ఒక్కరూ బాగుంటేనే బంగారు తెలంగాణ అవుతుందని కవిత మండిపడ్డారు.

'నేను రామన్నను గడ్డం పట్టుకొని, బుజ్జగించి అడుగుతున్నా. చెల్లిని, మహిళా ఎమ్మెల్సీని నాపై పలు కుట్రలు జరుగుతున్నాయని గతంలో ప్రెస్‌మీట్‌ పెట్టి చెప్పా. మీరు పార్టీకీ వర్కింగ్‌ ప్రెసిడెంట్‌గా ఉన్నారు కానీ ఏం జరిగిందో నాకు ఫోన్‌ చేయరా అన్నా. నేను ప్రెస్‌మీట్‌ పెడితేనే న్యాయం జరగలేదంటే ఒక మామూలు మహిళా కార్యకర్తకు పార్టీలో అన్యాయం జరిగితే స్పందిస్తారా. నన్ను సస్పెండ్‌ చేశారు ఇబ్బంది లేదు. హరీశ్‌రావు, సంతోష్‌ గురించి ఆలోచించాలని కేసీఆర్‌కు బిడ్డగా చెబుతున్నా. తెలంగాణ ఉద్యమంలో మొదట్నుంచీ హరీశ్‌రావు లేరు. పార్టీ పెట్టిన 10 నెలల తర్వాత వచ్చారు. సీఎం రేవంత్‌రెడ్డికి హరీశ్‌రావు ఎప్పుడో లొంగిపోయారు.'- కల్వకుంట్ల కవిత

హరీశ్‌రావు, సంతోష్ నాపై ఎన్నో కుట్రలు చేశారు - కవిత సంచలన వ్యాఖ్యలు

ఇంటి ఆడబిడ్డ గురించి అలా మాట్లాడిస్తే మర్యాదేనా? - కవిత సంచలన వ్యాఖ్యలు

