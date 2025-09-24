కడప మేయర్ సురేష్ బాబును తొలగిస్తూ మరోసారి ఉత్తర్వులు
నగరపాలక సంస్థలో సివిల్ కాంట్రాక్టులు చేపట్టిన సురేష్బాబు కుటుంబీకులు - విజిలెన్స్ విచారణ, కమిషనర్ వాంగ్మూలం పరిగణనలోకి తీసుకుని సస్పెన్షన్ వేటు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 24, 2025 at 3:43 PM IST
Kadapa Mayor Suresh Babu Disqualification: కడప మేయర్ సురేష్బాబుకు మరోసారి షాక్ తగిలింగి. సివిల్ కాంట్రాక్టుల వ్యవహారంలో అవినీతి ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న ఆయనపై పురపాలక శాఖ అనర్హత వేటు వేసింది. సురేష్బాబును మేయర్ పదవి నుంచి తొలగిస్తూ రాష్ట్ర మున్సిపల్ శాఖ మరోసారి ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. ఈ మేరకు రాష్ట్ర మున్సిపల్ శాఖ ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ సురేష్కుమార్ ఉత్తర్వులు విడుదల చేశారు.
ఈ వ్యవహారం గత ఏడాది నుంచే సాగుతోంది. సురేష్బాబు కుటుంబీకులు కడప నగరపాలక సంస్థలో సివిల్ కాంట్రాక్టులు చేపట్టారని ఎమ్మెల్యే మాధవీరెడ్డి ఫిర్యాదు చేయడంతో ఈ వ్యవహారం బయటపడింది. దీనిపై విజిలెన్స్ అధికారులు సమగ్రంగా దర్యాప్తు చేసి కాంట్రాక్టులు చేసిన విషయం నిజమేనని తేల్చి నివేదికను ప్రభుత్వానికి సమర్పించారు.
నోటీసుల నుంచి అనర్హత వేటు వరకు: విజిలెన్స్ నివేదిక ఆధారంగా పురపాలక శాఖ ఈ ఏడాది మార్చి 24న మేయర్ సురేష్బాబుకు నోటీసులు జారీ చేసింది. అనంతరం ఆయనను పదవి నుంచి తొలగిస్తూ మేలో ఉత్తర్వులు కూడా జారీ చేశారు. అయితే, ఈ నిర్ణయాన్ని సవాలు చేస్తూ సురేష్బాబు హైకోర్టును ఆశ్రయించారు. తన వాదన వినిపించే అవకాశం ఇవ్వాలని కోర్టు ప్రభుత్వాన్ని ఆదేశించింది.
దీనిపై సురేష్బాబు ఈ నెల సెప్టెంబర్ 17న పురపాలక శాఖ ముఖ్య కార్యదర్శి సమక్షంలో తన వాదనలు వినిపించారు. కానీ, విజిలెన్స్ విచారణలో తేలిన అంశాలు, కమిషనర్ వాంగ్మూలం ఆధారంగా పురపాలక శాఖ మరోసారి సురేష్బాబును పదవి నుంచి తొలగిస్తూ ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది.
అవినీతి ఆరోపణలు: కుటుంబ సభ్యుల పేరుతో వర్ధిని కన్స్ట్రక్షన్ అనే సంస్థ ద్వారా కడపలో పలు సివిల్ పనులు చేపట్టారని సురేష్బాబుపై ఆరోపణలు ఉన్నాయి. ఈ క్రమంలో సుమారు రూ.36 లక్షల రూపాయల అవినీతికి పాల్పడ్డారని విజిలెన్స్ అధికారులు నివేదికలో పేర్కొన్నారు. ప్రభుత్వ నిధులను దుర్వినియోగం చేసి, స్వీయ ప్రయోజనాలు పొందారని ఆరోపణలు వెల్లువెత్తాయి.
విజిలెన్స్ నివేదిక ఆధారంగా, మున్సిపల్ శాఖ అనర్హత వేటు వేయడం నిర్ణయాత్మకమైంది. ఈ పరిణామం రాజకీయ వర్గాల్లో చర్చనీయాంశమైంది. ఇప్పటికే ఒకసారి పదవి నుంచి తొలగించినప్పటికీ, కోర్టు ఆదేశాల వల్ల తిరిగి వాదనకు అవకాశం ఇచ్చారు. అయినప్పటికీ, వాదనలు పరిగణనలోకి తీసుకున్నప్పటికీ, విజిలెన్స్ రిపోర్ట్లోని వాస్తవాలు మారకపోవడంతో ఈసారి మున్సిపల్ శాఖ కఠిన నిర్ణయం తీసుకుంది.
సురేష్బాబు వైఎస్సార్సీపీ నేతగా కడపలో మేయర్గా పదవిలో ఉన్నారు. అయితే ప్రస్తుత పరిణామాల నేపథ్యంలో సురేష్బాబు మళ్లీ కోర్టును ఆశ్రయించే అవకాశం ఉన్నట్లు పార్టీ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. ఆయనకు తుది నిర్ణయం కోర్టులోనే వెలువడనుందని భావిస్తున్నారు.
