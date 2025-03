ETV Bharat / politics

కైకలూరు వైస్‌ ఎంపీపీగా జనసేన అభ్యర్థి ఏకగ్రీవం - మరికొన్ని చోట్ల ఎన్నికలు వాయిదా - MPP ELECTIONS IN AP

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

MPP elections Held in Many Places in AP: రాష్ట్రంలో పలు చోట్ల జరిగిన ఎంపీపీ ఎన్నికల్లో కైకలూరు వైస్ ఎంపీపీ కూటమి కైవసంకాగా చోట్ల కొన్నిచోట్ల వాయిదాపడ్డాయి. ఎన్నికలకు వైఎస్సార్సీపీ సభ్యుల గైర్హాజరుతో కోరం లేక అధికారులు నిరవధిక వాయిదా వేశారు. వైఎస్సార్ జిల్లాలో టీడీపీ, వైఎస్సార్సీపీ సభ్యులు మధ్య వాగ్వాదం చోటుచేసుకోవడంతో ఎన్నికల అధికారి అస్వస్థతకు గురయ్యారు.

Eluru District: ఏలూరు జిల్లా కైకలూరు వైస్ ఎంపీపీ-2 ఎన్నిక ఉత్కంఠకు తెరపడింది. కోరం లేక గురువారం వాయిదా పడిన ఎన్నిక ఈ రోజు ప్రశాంతంగా సాగింది. 10 మంది సభ్యులతో కోరం పూర్తి కావడంతో ఎన్నికల రిటర్నింగ్ అధికారి ఎన్నిక నిర్వహించారు. 9 మంది సభ్యుల మద్దతుతో వైస్ ఎంపీపీగా జనసేన అభ్యర్థి మంగినేని రామకృష్ణ ఏకగ్రీవంగా ఎన్నికయ్యారు. నిన్న ఎన్నికకు హాజరు కాని వైఎస్సార్సీపీ ఎంపీటీసీలు ఈ రోజు అదే ధోరణి కొనసాగించారు. సంఖ్యాబలం తక్కువగా ఉండడంతో ఎన్నికకు గైర్హాజరయ్యారు.

Sri Sathya Sai District: శ్రీ సత్య సాయి జిల్లా గాండ్లపెంట మండల పరిషత్ అధ్యక్ష ఎన్నిక రెండో రోజూ వాయిదా పడింది. మొదటి రోజున వైఎస్సార్సీపీ ఎంపీటీసీ సభ్యులు సమావేశానికి ఆలస్యంగా రావడం, నామినేషన్ పత్రాలను నిబంధనలకు అనుగుణంగా పూర్తి చేయకపోవడంతో అధికారులు వాయిదా వేశారు. రెండో రోజు వైఎస్సార్సీపీ ఎంపీటీసీలు అధ్యక్ష ఎన్నికకు గైర్హాజరయ్యారు. 7 ఎంపీటీసీ స్థానాలు ఉన్న గాండ్లపెంట మండల పరిషత్​లో అధ్యక్ష ఎన్నిక నిర్వహించడానికి నలుగురు సభ్యులు హాజరు కావాల్సి ఉంది. ముగ్గురు సభ్యులు మాత్రమే హాజరైనందున ఎన్నికల అధికారి ఎన్నికను నిరవధికంగా వాయిదా వేస్తున్నట్లు ప్రకటించారు.

