ఆ ఎమ్మెల్యేలు పార్టీ మారడం ప్రత్యక్షంగా చూశారా? - ఆ సమయంలో మీరు అక్కడ ఉన్నారా?

Published : September 30, 2025 at 7:33 AM IST
BRS MLAs Party Defections Case : బీఆర్ఎస్ నుంచి కాంగ్రెస్లోకి ఎమ్మెల్యేలు పార్టీ ఫిరాయించడాన్ని మీరు ప్రత్యక్షంగా చూశారా? ఆ సమయంలో మీరు అక్కడ ఉన్నారా? మీడియాలో వచ్చిన కథనాలను ఆధారాలుగా చూపి, మీరు అక్కడ లేకుండా ఎలా చెబుతారు? అని బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేలు డా.కల్వకుంట్ల సంజయ్, చింతా ప్రభాకర్, పల్లా రాజేశ్వర్రెడ్డిలను ఎమ్మెల్యేలు ప్రకాశ్ గౌడ్, బండ్ల కృష్ణమోహన్రెడ్డి, గూడెం మహిపాల్రెడ్డి, కాలే యాదయ్య తరఫు న్యాయవాదులు ప్రశ్నించినట్లు సమాచారం. ఫిర్యాదు చేసిన ఒక్కో ఎమ్మెల్యేను వారు సుమారు 35-40 ప్రశ్నలు అడిగినట్లు తెలుస్తోంది.
సరైన ఆధారాలు లేకుండా ఫిర్యాదు ఎలా? : ముందుగా ఫిర్యాదు చేసిన బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేలు పల్లా రాజేశ్వర్రెడ్డి, చింతా ప్రభాకర్, కల్వకుంట్ల సంజయ్లను ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న ఎమ్మెల్యేలు కృష్ణమోహన్రెడ్డి, ప్రకాశ్గౌడ్, కాలే యాదయ్య, మహిపాల్రెడ్డిల తరఫు న్యాయవాదులు వేర్వేరుగా క్రాస్ ఎగ్జామినేషన్ చేశారు. పార్టీ ఫిరాయింపులపై మీరు చేసిన చేసిన ఫిర్యాదులు వాస్తవం కాదు. సరైన ఆధారాలు లేవు. ముఖ్యమంత్రిని అన్ని పార్టీల ఎమ్మెల్యేలు కలుస్తారు. ఈ ఎమ్మెల్యేలు కూడా అదే విధంగా నియోజకవర్గ అభివృద్ధి పనుల కోసం కలిశారు. అందరూ చూస్తుండగానే కలిశారు కదా? మరి అందులో తప్పేం ఉంది? అయినాసరే మీరు అక్కడ ప్రత్యక్షంగా లేరు. వారు పార్టీ మారినట్లు మీరు స్వయంగా చూడలేదు.
టీవీ ఛానెళ్లు, సామాజిక మాధ్యమాలు, పత్రికల్లో వచ్చిన కథనాలను ఆధారాలుగా చూపి మీరు మాట్లాడుతున్నారు. అవి ఎలా చెల్లుబాటు అవుతాయి? ఆ ఎమ్మెల్యేలు మీ పార్టీ నుంచే ఫిరాయింపులకు పాల్పడినట్లు భావిస్తే ఏమైనా షోకాజ్ నోటీసులు అనేవి ఇచ్చారా? అలాగే పార్టీ అంతర్గత సమావేశాలకు పిలుస్తున్నారా? అని న్యాయవాదులు బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేలపై ప్రశ్నల దాడి చేశారు.
ఆ ఫొటోలను మార్ఫింగ్ అని ఎలా అంటారు? : పార్టీ మారినట్లు మీరు సమర్పించిన ఫొటోలు, వీడియోలు మార్ఫింగ్ చేసినట్లుగా ఉన్నాయని ఒకదశలో న్యాయవాదులు అనగా, దీనిపై బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేలు తీవ్ర అభ్యంతరం తెలిపినట్లు సమాచారం. పార్టీ ఫిరాయింపులకు పాల్పడినట్లుగా మేము ప్రత్యక్షంగా చూడలేదని, అయినా వారు సీఎం సమక్షంలో పార్టీ మారారని, వారే స్వయంగా మీడియాతో చెప్పి, వారి సోషల్ మీడియా ఖాతాల్లో పోస్టులు పెట్టారని చెప్పారు. అలాంటప్పుడు సీఎంతో ఉన్న ఫొటోలను మార్ఫింగ్ అని ఎలా అంటారని ప్రశ్నించారు. అసలు సీఎం ఫొటోలను మార్ఫింగ్ చేయడమనేది నేరపూరిత చర్య. ప్రభుత్వం దీన్ని మార్ఫింగ్గా భావిస్తే చట్టపరంగా విచారణకు ఆదేశించాలని, మేము సమర్పించిన ఆధారాలన్నీ వాస్తవాలే అని విచారణకు హాజరైన బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేలు ముగ్గురు స్పష్టంగా చెప్పినట్లు తెలుస్తోంది.
కేసీఆర్ తమ పార్టీ ఎమ్మెల్యేలను కలుస్తున్నారా? : అసెంబ్లీలో కేటీఆర్ను బండ్ల కృష్ణమోహన్రెడ్డి కలిశారని ఆయన తరఫు న్యాయవాది పేర్కొనగా, అసెంబ్లీ సమావేశాల సందర్భంగా అనేక మంది ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలు మర్యాదపూర్వకంగా కలుస్తారని అంత మాత్రానా అది పార్టీ ఫిరాయింపులకు పాల్పడినట్లు కాదని పల్లా రాజేశ్వర్రెడ్డి చెప్పినట్లు సమాచారం. బీఆర్ఎస్ అధినేత కేసీఆర్ తమ పార్టీ ఎమ్మెల్యేలను కలుస్తున్నారా? అసెంబ్లీకి వస్తున్నారా? వంటి ప్రశ్నలను న్యాయవాదులు అడగ్గా, ఈ విచారణకు దానికి సంబందం లేని అంశమని చెప్పారు. అనవసర ప్రశ్నలతో తప్పుదోవ పట్టించవద్దని బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేలు అభ్యంతరం తెలిపినట్లు తెలిసింది. సభాపతి సమక్షంలో జరిగిన విచారణ అంశాలను అసెంబ్లీ అధికారులు నోట్ చేసుకున్నారు.
మిగిలిన ఎమ్మెల్యేల విచారణ : బుధవారం బండ్ల కృష్ణమోహన్రెడ్డి, ప్రకాశ్గౌడ్, కాలే యాదయ్య, గూడెం మహిపాల్రెడ్డిలను వారిపై ఫిర్యాదు చేసిన ఎమ్మెల్యేల తరఫు న్యాయవాదులు క్రాస్ ఎగ్జామినేషన్ చేస్తారు. మిగిలిన ఆరుగురిలో దానం నాగేందర్, కడియం శ్రీహరి ఇప్పటివరకు స్పీకర్కు ఎలాంటి వివరణ అనేది తెలిసిందే. ఇంకా పోచారం శ్రీనివాస్రెడ్డి, అరెకపూడి గాంధీ, తెల్లం వెంకట్రావ్, సంజయ్లను వారిపై ఫిర్యాదు చేసిన ఎమ్మెల్యేలు విచారించాల్సి ఉంది.
అసంబద్ధ ప్రశ్నలు, ఓపికగా సమాధానం : 10 మంది బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేలు కాంగ్రెస్లో చేరడం బహిరంగ రహస్యమని బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేలు పల్లా రాజేశ్వర్రెడ్డి, డా. కల్వకుంట్ల సంజయ్, చింత ప్రభాకర్ తెలిపారు. స్పీకర్ సమక్షంలో న్యాయ విచారణ ముగిసిన అనంతరం వారు అసెంబ్లీ మీడియా పాయింట్లో మాట్లాడారు. ఫిరాయింపు ఎమ్మెల్యేల న్యాయవాదులు అసంబద్ధ ప్రశ్నలు వేస్తే వాటికి ఓపికగా సమాధానం చెప్పామన్నారు. ఫిరాయించిన వారిపై అనర్హత వేటు వేయాలని స్పష్టంగా చెప్పామని, అలాగే అక్టోబరు 1న ఫిరాయింపు ఎమ్మెల్యేలను మా న్యాయవాదులు క్రాస్ ఎగ్జామినేషన్ చేస్తారని తెలిపారు.
