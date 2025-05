ETV Bharat / politics

వసూళ్లకు పాల్పడుతున్నట్లు నిరూపిస్తే రాజీనామా చేస్తా - వైఎస్సార్సీపీకి భూమా అఖిలప్రియ సవాల్​ - AKHILA PRIYA VS YSRCP

MLA Bhuma Akhila Priya Fires On YSRCP ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team Published : May 3, 2025 at 4:48 PM IST | Updated : May 3, 2025 at 5:07 PM IST 1 Min Read

MLA Bhuma Akhila Priya Challenges to YSRCP Leaders: ప్రముఖ క్షేత్రం అహోబిలంలో తాము అక్రమ వసూళ్లకు పాల్పడుతున్నట్లు నిరూపిస్తే రాజీనామా చేస్తానని ఆళ్లగడ్డ ఎమ్మెల్యే భూమా అఖిలప్రియ అన్నారు. నంద్యాల టీడీపీ జిల్లా కార్యాలయంలో ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమావేశంలో భూమా అఖిలప్రియ మాట్లాడారు. వైఎస్సార్సీపీ నాయకులు, సాక్షి పత్రిక పదే పదే అబద్ధాలను చెప్పడం పరిపాటి అయిందని ఆమె విమర్శించారు. సాక్షి పత్రికలో బీ ట్యాక్స్ వసూలు చేస్తున్నారని తప్పుడు కథనాలు రాస్తున్నారు. జే (జగన్) ట్యాక్స్​లా మేము ఎటువంటి డబ్బులను వసూలు చేయడం లేదని ఆమె వైఎస్సార్సీపీకి చురకలంటించారు. వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో జరిగిన అక్రమాలను తాము సరిదిద్దే పనిలో ఉన్నామని అది మింగుడుపడని వారు తమపై పని కట్టుకొని మరీ అసత్యాలను ప్రచారం చేస్తున్నారని ఎమ్మెల్యే భూమా అఖిలప్రియ ధ్వజమెత్తారు.

Last Updated : May 3, 2025 at 5:07 PM IST