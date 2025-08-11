Government General Hospital Free Services in Mahabubnagar : తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చిన తర్వాత ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల రూపురేఖలు మారిపోయాయి. ‘అక్కడ ఏం చేస్తారు? అనే మాట నుంచి అక్కడికి వెళ్తేనే బాగా చూస్తారు అనేలా ప్రభుత్వ ఆసుపత్రులు తయారయ్యాయి.
మహబూబ్నగర్ ప్రభుత్వ జనరల్ ఆసుపత్రి ఉమ్మడి జిల్లా వాసుల వరప్రదాయిని అయింది. పేద, మధ్య తరగతి వారు ఈ వైద్య సేవలు ఎక్కువగా పొందుతున్నారు. అయితే రోగ నిర్ధారణ కోసం ఇక్కడ వైద్య పరీక్షలు ఉచితంగా సేవలు చేస్తారని, దానిపై సరైన అవగాహన లేక చాలా మంది ప్రైవేటుకు వెళ్లి జేబులు ఖాళీ చేసుకుంటున్నారు. అందరికి అందుబాటులో ఉన్న జీజీహెచ్లో ఎవరైనా ఉచితంగా సేవలు పొందొచ్చు.
ఈసీజీ : ఛాతిలో నొప్పి, ఇతర సమస్యలు గుర్తించేందుకు ఈసీజీ (ఎలక్ట్రోకారియోగ్రామ్) చేస్తారు. ఇది గుండె లయను అంచనా వేస్తుంది. ఎలాంటి నొప్పి లేని పరీక్ష. దీని సేవలు ఇక్కడ ఉచితం. అదే ప్రైవేటుకు వెళ్తే రూ.200 నుంచి రూ.400 వరకు ఖర్చు చేయాల్సి వస్తుంది.
డిజిటల్ ఎక్స్రే : ప్రభుత్వ జనరల్ ఆసుపత్రిలో డిజిటల్ ఎక్స్రే యంత్రాలు ఉన్నాయి. వీటి సేవలు పూర్తిగా ఉచితం. ఈ ఎక్స్రేని ప్రమాదంలో గాయపడిన వారికి ఎముకల్లో పగుళ్లు, శరీరంలోపల ఏవైనా కణతులు ఉంటే గుర్తిస్తుంది. ఇదే ప్రైవేటులో పరీక్షలో చేయిస్తే రూ.500 నుంచి రూ.1500 వరకు తీసుకుంటున్నారు.
సాధారణ ఎక్స్రేలు : రోడ్డు, ఇతర ప్రమాదాల్లో గాయపడి ఎముక విరిగితే సాధారణ ఎక్స్రే ద్వారా మొదట వైద్యులు తెలుసుకుంటారు. తర్వాత చికిత్స అందిస్తారు. ఈ సేవలు పూర్తి ఉచితం. బయట రూ.500 వరకు వెచ్చించాల్సి ఉంటుంది.
రక్త పరీక్షలు : జీజీహెచ్లో అన్ని రక్త పరీక్షలు ఉచితమే. మధుమేహం, సీబీపీ, హెచ్ఐవీ, కొవ్వు, థైరాయిడ్, కాలేయం, ఎముకల్లో క్యాల్షియం శాతం, మూత్రపిండాల పనితీరు, డెంగీ మొదలైన అన్ని రకాల పరీక్షలు నిర్వహిస్తున్నారు. ఇవే రక్త పరీక్షలు బయట చేయించుకుంటే రూ.2 వేల వరకు వసూలు చేస్తారు.
సీటీ స్కాన్ : శరీరంలో అవయవాల వివరణాత్మక చిత్రాల ద్వారా వాటి పనితీరును క్షుణ్ణంగా తెలుసుకునేందుకు సీటీస్కాన్ యంత్రాన్ని ఉపయోగిస్తారు. జీజీహెచ్లో రూ.1.50 కోట్ల యంత్రం అందుబాటులో ఉంది. ఈ స్కానింగ్ నిత్యం 50 నుంచి 60 మంది సేవలు వినియోగించుకుంటున్నారు. కేవలం రూ.500 ఫీజు తీసుకుంటున్నారు. ప్రైవేటు ఆసుపత్రులు, డయాగ్నోస్టిక్ కేంద్రాల్లో రూ.5 వేల నుంచి రూ.7 వేల వరకు ఖర్చు చేయాల్సి వస్తుంది.
2డీ ఇకో : గుండెకు సంబంధిత సమస్యలు నిర్ధారించడానికి 2డీ -ఇకో పరీక్ష ముఖ్యమైనది. గుండె కవాట సమస్యలు, రక్తం గడ్డకట్టడం, గుండె కండరాల పనితీరును అంచనా వేస్తుంది. ప్రభుత్వ జనరల్ ఆసుపత్రులో ఈ యంత్రాలు అందుబాటులో ఉన్నాయి. ప్రైవేటులో రూ.1,500 నుంచి రూ.2 వేల వరకు చెల్లించాల్సి వస్తుంది.
వైద్య సేవలు : జనరల్ మెడిసిన్, సర్జరీ, గైనకాలజీ, పీడియాట్రిక్స్, ఆర్థోపెడిక్స్, ఇఎన్టీ, ఆప్తాల్మాలజీ, డెర్మటాలజీ, సైకియాట్రీ, అనస్థీషియాలజీ, రేడియాలజీ మరియు ఇతర స్పెషాలిటీ సేవలు అందుబాటులో ఉన్నాయి.
