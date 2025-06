ETV Bharat / politics

రాష్ట్ర బీజేపీకి కొత్త సారథి అతడే - కన్​ఫార్మ్​ చేసిన అధిష్ఠానం - BJP TELANGANA STATE NEW PRESIDENT

Ramachandra Rao as BJP Telangana New President : బీజేపీ రాష్ట్ర సారథిగా మాజీ ఎమ్మెల్సీ రామచందర్​రావు పేరును అధిష్ఠానం ఖరారు చేసింది. రామచందర్​రావును నామినేషన్​ వేయాలని ఆదేశించింది. ఈరోజు మధ్యాహ్నం 2 గంటలకు ఆయన నామినేషన్​ను దాఖలు చేయనున్నారు. రాష్ట్ర అధ్యక్ష పగ్గాలు ఎవరికి అప్పగించాలన్న దానిపై బీజేపీ అగ్రనేతలు తీవ్ర కసరత్తు చేశారు. ఎంపీలు ఈటల, ధర్మపురి అర్వింద్​, కె.లక్ష్మణ్​, మాజీ ఎమ్మెల్సీ రామచందర్​రావు పేర్లు తెరపైకి వచ్చాయి. ఈ క్రమంలో రామచందర్​రావు పేరును ఖరారు చేశారు. ఆరెస్సెస్​తో పాటు కొందరు సీనియర్ నేతలు ఆయన పేరును బలంగా ప్రతిపాదించినట్లు తెలిసింది. అధికార పార్టీ కాంగ్రెస్​ను ఎదుర్కోవడం, పార్టీని బలోపేతం చేయడం, స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలు తదితర అంశాలను పరిగణనలోకి తీసుకుని నూతన అధ్యక్షుడిని ఎంపిక చేసినట్లు సమాచారం.

