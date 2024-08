ETV Bharat / politics

హరీశ్​రావు రాజీనామా చేయాలంటూ పోస్టర్లు - సిద్దిపేటలో అర్ధరాత్రి హైడ్రామా - Harish Resign Posters in Siddipet

Published : Aug 17, 2024, 10:06 AM IST

By ETV Bharat Telangana Team

Flexes Against MLA Harish Rao in Siddipet District ( ETV Bharat )

Posters in Siddipet Demanding that Harish Rao Resign from MLA Post : సిద్ధిపేటలో అర్ధరాత్రి హైడ్రామా నడిచింది. మాజీ మంత్రి హరీశ్​ రావు రాజీనామా చేయాలంటూ కాంగ్రెస్​ నేతలు ఫ్లెక్సీలు ఏర్పాటు చేశారు. రైతు రుణమాఫీ అయిందని, హరీశ్​ రావు రాజీనామా చేయాలంటూ నినాదాలు చేశారు. అదే సమయంలో ఫ్లెక్సీలు తీసేయడానికి అక్కడికి బీఆర్​ఎస్​ శ్రేణులు వచ్చారు. కాంగ్రెస్​, బీఆర్​ఎస్​ శ్రేణులు పోటాపోటీగా నినాదాలు చేయడంతో కాసేపు అక్కడ ఉద్రిక్త వాతావరణం నెలకొంది. విషయం తెలిసి ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్న పోలీసులు, ఆందోళనకారులను చెదరగొట్టి స్టేషన్​కు తరలించారు. ఈ ఘటనపై హరీశ్​ రావు తీవ్రంగా స్పందించారు.

ఎమ్మెల్యేకే భద్రత లేకపోతే ఎలా? : 'నా అధికారిక నివాసంపై అర్ధరాత్రి కాంగ్రెస్​ శ్రేణులు దాడి చేశారు. అర్ధరాత్రి కాంగ్రెస్​ నేతల దాడి అన్యాయానికి నిదర్శనం. తాళాలు పగులగొట్టి, ఆస్తులు ధ్వంసం చేయడం అప్రజాస్వామికం. దాడిని ఆపకుండా నిందితులకు పోలీసులే రక్షణ కల్పించినట్లుంది. ఎమ్మెల్యేకే భద్రత లేకపోతే పౌరులకు భరోసా ఏది? దాడి ఘటనపై డీజీపీ చర్యలు తీసుకోవాలి.' అని హరీశ్​రావు అన్నారు.

కేటీఆర్​ ట్వీట్ : మరోవైపు ఈ ఘటనపై బీఆర్​ఎస్​ వర్కింగ్​ ప్రెసిడెంట్​ కేటీఆర్​ ఎక్స్​ వేదికగా స్పందించారు. సీనియర్​ ఎమ్మెల్యేకు ఇలాంటి పరిస్థితి ఎదురైతే ఎలా అని ప్రశ్నించారు. గత పదేళ్లలో ఇలాంటి కక్ష సాధింపులు లేవని, ఇప్పుడు కాంగ్రెస్​ పార్టీ నీచంగా వ్యవహరిస్తోందన్నారు. ప్రజలు అంతా గమనిస్తున్నారని, సరైన సమాధానం చెబుతారని హెచ్చరించారు. మరో ట్వీట్​లో రాహుల్​ గాంధీని ట్యాగ్​ చేసి ఇదేనా మీ కాంగ్రెస్​ పాలనలో వచ్చిన మార్పు అని, ప్రేమ బజార్​లో ద్వేషపు దుకాణం నడిపిస్తున్నారని చురకలంటించారు. రాజ్యాంగాన్ని రక్షిస్తున్నానని చెప్పుకునే వ్యక్తికి, ఇవి కనిపించడం లేదా అని కేటీఆర్​ ఎక్స్​ వేదికగా మండిపడ్డారు.