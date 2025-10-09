నకిలీ మద్యంపై సొంత మీడియాలో జగన్ విష ప్రచారం: మంత్రి కొల్లు రవీంద్ర
నకిలీ మద్యంపై విష ప్రచారానికి జగన్ పూనుకున్నారు - సోషల్ మీడియాలో తప్పుడు కథనాలను సహించబోమని హెచ్చరిక
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 9, 2025 at 5:00 PM IST
Excise Minister Kollu Ravindra on Fake Liquor Case Issue: అన్నమయ్య జిల్లా మొలకలచెరువులో నకిలీ మద్యం తయారు వ్యవహారంలో ప్రమేయం ఉన్న వారందరిపైనా ప్రభుత్వం కఠిన చర్యలు తీసుకుందని ఎక్సైజ్ శాఖ మంత్రి కొల్లు రవీంద్ర తెలిపారు. వైఎస్సార్సీపీ హాయాంలో నకిలీ మద్యం ఏరులై పారిందన్న మంత్రి కూటమి ప్రభుత్వం వచ్చాక ఎన్ఫోర్స్మెంట్ విభాగాన్ని బలోపేతం చేసి తనిఖీలు విస్తృతం చేశామని అన్నారు. మొలకలచెరువులో నకిలీ మద్యం తయారీ వ్యవహరాన్ని ఎన్ఫోర్స్మెంట్ విభాగమే తనిఖీలు చేసి పట్టుకోవడమే దీనికి నిదర్శనమని తెలిపారు.
ఎన్టీఆర్ జిల్లాలోని ఇబ్రహీంపట్నంకు చెందిన అద్దేపల్లి జనార్ధన్ రావు ఆధ్వర్యంలో నకిలీ మద్యం తయారవుతున్నట్లు తేలిందని, ఇంకా తెనాలికి చెందిన వైఎస్సార్సీపీ నేత కొడాలి శ్రీనివాస్ షెడ్ను అద్దెకు తీసుకుని అక్కడ ఈ మద్యాన్ని బాట్లింగ్ చేస్తున్నట్లు వెల్లడైందని మంత్రి తెలిపారు. కేసులో ప్రమేయం ఉందని తేలగానే తంబళ్లపల్లికి చెందిన టీడీపీ నేత జయ చంద్రారెడ్డిని పార్టీ నుంచి సస్పెండ్ చేశారన్నారు. 14 మందిపై ప్రాథమికంగా కేసులు పెట్టి, పలువురిని అరెస్టులు చేసినట్లు తెలిపారు. తెనాలిలో వైఎస్సార్సీపీ బూత్ కన్వీనర్గా ఉన్న కొడాలి శ్రీనివాస్ను ఇంకా ఎందుకు సస్పెండ్ చేయలేదని జగన్ను నిలదీశారు.
వారిపై కఠిన చర్యలు తప్పవు: ప్రభుత్వం కఠిన చర్యలు తీసుకుంటున్నా కొందరు ఈ వ్యవహారంపై రాజకీయాలు చేస్తున్నారని జగన్పై మండిపడ్డారు. ప్రతి 3 బాటిళ్లలో ఒకటి నకిలీ మద్యం ఉందని జగన్ చేస్తున్న ఆరోపణలపై విచారణకు మేము సిద్దమని మంత్రి కొల్లు ప్రకటించారు. జగన్ తప్పుడు ఆరోపణలు చేస్తూ సాక్షిలో తప్పుడు కథనాలు రాయిస్తున్నారని, నిరాధారంగా తప్పుడు కథనాలు రాసే వారిపై ప్రభుత్వం కఠిన చర్యలు తీసుకుంటుందని హెచ్చరించారు. అలానే ఈ తప్పుడు కథనాలు రాసిన వారు ఆధారాలు ఇవ్వాలని లేదంటే బీఎన్ఎస్ 353 సెక్షన్ ప్రకారం శిక్షార్హులు అవుతారని అన్నారు.
ఉద్దేశపూర్వకంగా ప్రభుత్వంపై బురద జల్లితే ఎంతటి వారినైనా వదలే ప్రసక్తే లేదన్నాని మంత్రి కొల్లు హెచ్చరించారు. పట్టుబడిన నిందితులు వైఎస్సార్సీపీ హయాంలోనూ నకిలీ మద్యం తయారు చేసినట్లు తెలుస్తోందని కానీ అప్పుడు దీనిని తయారు చేస్తున్నా పసిగట్టకుండా నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరించినందుకు ఎస్హెచ్వో హిమబిందును సస్పెండ్ చేశామని తెలిపారు. ఎక్సైజ్లో ఎన్ఫోర్స్మెంట్ విభాగంపై సమీక్షించి బలోపేతం చేస్తామని మంత్రి కొల్లు రవీంద్ర అన్నారు.
నకిలీ మద్యానికి జగన్ చిరునామా: నకిలీ మద్యానికి జగన్ చిరునామా అని మంత్రి సత్యకుమార్ యాదవ్ విమర్శించారు. వైఎస్సార్సీపీ పాలనలో నకిలీ మద్యం వ్యాపారం చేసినా ఎక్కడ దొరకలేదని అన్నారు. కానీ ఇప్పుడు నిఘాతో నకిలీ మద్యాన్ని కట్టడి చేస్తున్నట్లు చెప్పారు. జగన్ హయాంలో నకిలీ మద్యంతో ఎంతోమంది ప్రాణాలు కోల్పోయారన్న మంత్రి అప్పుడు ఎంతమందిపై చర్యలు తీసుకున్నారో చెప్పాలని డిమాండ్ చేశారు.
అభివృద్ధిని అడ్డుకునేందుకు కుట్ర - ప్రజలను రెచ్చగొట్టేందుకే జగన్ పర్యటన: మంత్రి సత్యకుమార్