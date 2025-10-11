ETV Bharat / politics

కల్తీ మద్యం గుర్తించేందుకు ప్రత్యేక యాప్: మంత్రి కొల్లు రవీంద్ర

యాప్ ద్వారా సీసాపై ఉన్న లేబుల్‌ను స్కాన్ చేస్తే సమగ్ర వివరాలు - కల్తీ మద్యం కేసులో ఎవరినీ వదిలిపెట్టమన్న మంత్రి కొల్లు రవీంద్ర

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 11, 2025 at 6:21 PM IST

Minister Kollu Ravindra Fire On Ys Jagan Due To Fake Liquor : రాష్ట్రంలో ఎవరు చనిపోయినా మద్యం వల్లే చనిపోయారనే ప్రచారం చేయాలని జగన్ ఆ పార్టీ శ్రేణులకు ఆదేశాలివ్వటం సిగ్గుచేటని ఎక్సైజ్ శాఖ మంత్రి కొల్లు రవీంద్ర ధ్వజమెత్తారు. శవ రాజకీయాలను జగన్ ఇంకా వదల్లేదని దుయ్యబట్టారు. వైఎస్సార్సీపీ పుట్టుకే శవ రాజకీయంతో మొదలైందని ప్రజలు గ్రహించాలన్నారు. తప్పుడు ప్రచారాలు, ఫేక్ పోస్టులు ఎవరు పెట్టినా కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని హెచ్చరించారు. మద్యం కుంభకోణంలో జైలుకెళ్లి వచ్చిన మిథున్ రెడ్డి సీబీఐ విచారణ కోరడం విడ్డూరగా ఉందన్నారు. కల్తీ మద్యం గుర్తించేందుకు ఏపీటీఏటీఎస్‌(APTATS) పేరుతో సరికొత్త యాప్ తెస్తున్నామని వెల్లడించారు.

కల్తీ మద్యం గుర్తించేందుకు ఏపీటీఏటీఎస్‌ పేరుతో యాప్ : మంత్రి కొల్లు రవీంద్ర (ETV)

కల్తీ మద్యం కేసులో ఎవరినీ వదిలిపెట్టాం : యాప్ ద్వారా మద్యం సీసాపై ఉన్న లేబుల్​ను స్కాన్ చేస్తే సమగ్ర వివరాలు వస్తాయని తెలిపారు. కల్తీ మద్యం కేసులో ఎవరినీ వదిలిపెట్టమని మంత్రి కొల్లు రవీంద్ర స్పష్టం చేశారు. రాష్ట్రంలో కల్తీ మద్యం ఆనవాళ్లు లేకుండా చేసేందుకు ప్రభుత్వం సీరియస్​గా ఉందన్నారు. 4 బృందాలు ఏర్పాటు చేసి సమగ్ర దర్యాప్తు చేయిస్తున్నామన్నారు. జగన్ విధ్వంసం చేసిన వ్యవస్థను పటిష్టం చేసేందుకు ఎంతో కృషి చేస్తున్నట్లు చెప్పారు. ప్రజల ఆరోగ్య పరిరక్షణ విషయంలో ప్రభుత్వం కఠినంగా ఉందని తెలిపారు. కల్తీ మద్యం కేసులో అరెస్ట్ అయిన నాయకులు కూడా వేదాంతం చెప్పుతుండటం సిగ్గు చేటన్నారు. మద్యం కేసుతో లింక్​లు ఉన్నాయనే ఆరోపణలపై తెలుగుదేశం నేతల్ని వెంటనే శిక్షించామని గుర్తు చేశారు. జగన్ ఒక్కరిపైనైనా చర్యలు తీసుకున్నారా? అని ప్రశ్నించారు.

" ఎవరు చనిపోయినా మద్యం వల్లేనని చెప్పమనడం సిగ్గుచేటు. శవ రాజకీయాలు చేయడం జగన్ ఇంకా మానలేదు. తప్పుడు ప్రచారాలు, ఫేక్ పోస్టులు పెట్టేవారిపై కఠిన చర్యలు ఉంటాయి. మద్యం కేసులో జైలుకెళ్లి వచ్చిన మిథున్‌రెడ్డి సీబీఐ విచారణ కోరడం విడ్డూరం. కల్తీ మద్యం గుర్తించేందుకు ఏపీటీఏటీఎస్‌ పేరుతో యాప్ తెస్తున్నాం. యాప్ ద్వారా సీసాపై ఉన్న లేబుల్‌ను స్కాన్ చేస్తే సమగ్ర వివరాలు. కల్తీ మద్యం కేసులో ఎవరినీ వదిలిపెట్టం. నాలుగు బృందాల ద్వారా సమగ్ర దర్యాప్తు చేయిస్తున్నాం. మద్యం కేసులో ఆరోపణలు వచ్చిన మా పార్టీ నేతలపైనా చర్యలు తీసుకున్నాాం. " - కొల్లు రవీంద్ర, ఎక్సైజ్ శాఖ మంత్రి

రాష్ట్రంలోని ప్రతి మద్యం షాపులోనూ సోదాలు : అదేవిధంగా సచివాలయంలో కల్తీ మద్యంపై ఎక్సైజ్ కమిషనర్‌తో మంత్రి కొల్లు రవీంద్ర సమీక్ష నిర్వహించారు. కల్తీ మద్యం కేసును పారదర్శకంగా విచారించాలని స్పష్టంచేశారు. మద్యం కల్తీ వెనుక ఎంతటి వారున్నా వదిలి పెట్టొద్దని తేల్చిచెప్పారు. రాష్ట్రంలోని ప్రతి మద్యం షాపులోనూ సోదాలు నిర్వహించాలని ఎక్కడ కల్తీ జరిగినా, దాన్ని సహకరించినా కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలన్నారు. జిల్లా వారీగా మద్యం అమ్మకాలు, డిమాండ్ వివరాలపై ఆరా తీయాలని సూచించారు. మద్యం షాపులు, బార్లలో ఉల్లంఘనలపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని మంత్రి అధికారులను ఆదేశించారు. ఎన్ ఫోర్స్ మెంట్ విభాగాన్ని మరింత బలోపేతం చేయలన్నారు. సచివాలయంలో ఎక్సైజ్ కమిషనర్‌తో సమీక్షలో మంత్రి కొల్లు రవీంద్ర సూచనలు చేశారు.

