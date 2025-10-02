ETV Bharat / politics

కడపలో రాజకీయాల్లో మలుపు - అంజాబ్​ బాషా పీఏ అరెస్ట్

పోలీసుల అదుపులో మాజీ డిప్యూటీ సీఎం అంజాద్ బాషా పీఏ ఖాజా - బుధవారం రాత్రి హైదరాబాద్‌లో ఖాజాను అదుపులోకి తీసుకున్న పోలీసులు

Amjad Basha PA Khaja
Amjad Basha PA Khaja (ETV)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 2, 2025 at 2:43 PM IST

3 Min Read
AMJAD BASHA PA KHAJA ARRESTED: కడప రాజకీయాల్లో మరోసారి సంచలనం చోటు చేసుకుంది. టీడీపీ ఎమ్మెల్యే మాధవి రెడ్డిపై సామాజిక మాధ్యమాల్లో అసభ్యకర పోస్టులు పెట్టిన కేసులో వైఎస్సార్సీపీ నేత, మాజీ ఉప ముఖ్యమంత్రి అంజాద్ బాషా పీఏ ఖాజాను పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. మరోవైపు ఇదే కేసులో మాజీ ఉప ముఖ్యమంత్రి అంజాద్ బాషా, ఆయన సోదరుడు అహ్మద్ బాషా, పీఏ ఖాజాపై కేసు నమోదు చేసిన వెంటనే వన్‌టౌన్ సీఐ రామకృష్ణ యాదవ్‌ను వీఆర్‌కి పంపిన విషయం రాష్ట్రవ్యాప్తంగా చర్చనీయాంశమైంది. ఇప్పుడు ఉన్నతాధికారులు దిద్దుబాటు చర్యలు తీసుకుని రామకృష్ణను తిరిగి సీఐగా నియమించారు.

హైదరాబాద్‌లో అరెస్టైన ఖాజా: మూడు రోజులుగా పరారీలో ఉన్న ఖాజాను పోలీసులు బుధవారం రాత్రి హైదరాబాద్‌లో అదుపులోకి తీసుకున్నారు. అనంతరం కడప శివారు జిల్లా పోలీసు శిక్షణా కేంద్రానికి తరలించి రహస్య ప్రదేశంలో ప్రశ్నిస్తున్నారు. ఖాజాపై కడప వన్‌టౌన్ పోలీస్ స్టేషన్లో కేసు నమోదైంది. ఆయనతో పాటు మాజీ డిప్యూటీ సీఎం అంజాద్ బాషా, ఆయన సోదరుడు అహ్మద్ బాషాల పేర్లను చేర్చారు. మాధవి రెడ్డి ఇచ్చిన ఫిర్యాదులో, అసభ్య వీడియోలు, పోస్టులు సోషల్ మీడియాలో ఉద్దేశపూర్వకంగా వైరల్ చేశారని పేర్కొన్నారు.

అసభ్యకర పోస్టులు-రాజకీయ చర్చ: సభ్య సమాజం తలదించుకునే రీతిలో అసభ్యకర వీడియోలు, పోస్టులు సామాజిక మాధ్యమాల్లో వైరల్ చేశారు. దీంతో మాధవి రెడ్డి పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేయడంతో కేసు నమోదు చేశారు. టీడీపీ వర్గాల ఆరోపణ ప్రకారం, ఈ పోస్టుల వెనుక అంజాద్ బాషా కుటుంబ సభ్యులు, పీఏ ఖాజా ఉన్నారని స్పష్టమైందని అంటున్నారు.

సీఐ బదిలీపై వివాదం: ఇటీవల ఈ కేసు నమోదు చేసిన కడప వన్‌టౌన్ సీఐ రామకృష్ణ యాదవ్‌ను కొద్ది గంటల్లోనే వీఆర్‌లోకి పంపించడం హాట్ టాపిక్‌గా మారింది. దీనిపై “తప్పు చేసిన వారిపై కేసు పెట్టిన అధికారిని ప్రోత్సహించాల్సింది పోయి, వీఆర్‌లోకి ఎందుకు పంపారు?” అని టీడీపీ వర్గాలు ప్రశ్నించాయి. జిల్లా ఎస్పీ నచికేత్ విశ్వనాథ్ సీఐని పిలిచి, “ఎందుకు అంజాద్ బాషా, అహ్మద్ బాషా పేర్లను చేర్చావు, పీఏ ఖాజానే నిందితుడిగా ఉంచాలి” అని ఒత్తిడి తెచ్చారని సమాచారం.

సీఐ తన నిర్ణయాన్ని మార్చడానికి నిరాకరించడంతోనే ఆయనను వీఆర్‌లోకి పంపినట్లు టీడీపీ వర్గాల్లో ఆరోపణలు వినిపించాయి. దీనిపై విమర్శలు రావడంతో స్పందించిన ఎస్పీ నచికేత్ విశ్వనాథ్, “సీఐ క్రమశిక్షణ ఉల్లంఘించారు. అందుకే తాత్కాలిక చర్యలు తీసుకున్నాం” అని వ్యాఖ్యానించారు.

మీడియాలో కథనం - ప్రభుత్వ దృష్టి: ఈ విషయమై ఈటీవీ భారత్‌లో కథనం ప్రసారం కావడంతో అంశం మరింత వేడెక్కింది. ప్రభుత్వం, సీఎంఓ కార్యాలయం నుంచి ఉన్నతాధికారులు పరిస్థితిని ఆరా తీశారు. ఫలితంగా తక్షణమే దిద్దుబాటు చర్యలు తీసుకొని రామకృష్ణను మళ్లీ కడప వన్‌టౌన్ సీఐగా నియమిస్తూ ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు.

రామకృష్ణ యాదవ్‌ను గతంలోనూ పలు ఇబ్బందులకు గురి చేశారు. 2019లో వైఎస్సార్సీపీ అధికారంలోకి వచ్చిన వెంటనే ఆయనను కడప సీఐ పదవి నుంచి తొలగించారు. అంజాద్ బాషా, అప్పటి మేయర్ సురేష్ బాబు ఒత్తిడితో అనంతపురం జిల్లాకు బదిలీ చేసి, అక్కడ కూడా వీఆర్‌లోనే ఉంచారని ఆరోపణలు ఉన్నాయి. దాదాపు రెండేళ్ల తర్వాత మానవ హక్కుల కమిషన్‌లో చిన్న స్థాయి పదవిలో నియమించారు. తాజాగా కూటమి ప్రభుత్వం ఏర్పడిన తర్వాత మళ్లీ కడప సీఐగా వచ్చారు. ఇప్పుడే మరోసారి రాజకీయ ఒత్తిడి కారణంగా బదిలీ అయ్యి, మళ్లీ తిరిగి రావడం చర్చనీయాంశమైంది.

నిజాయితీగా కేసు నమోదు చేసిన సీఐపై చర్యలు - వెల్లువెత్తుతున్న విమర్శలు

