EC Notices to KCR over Comments Made in Sirscilla : బీఆర్​ఎస్​ అధినేత కేసీఆర్​కు ఈసీ ఇటీవల నోటీసులు జారీ చేసిన సంగతి తెలిసిందే. రాజన్న సిరిసిల్లలో కేసీఆర్ చేసిన వ్యాఖ్యలపై పీసీసీ ఉపాధ్యక్షుడు జి.నిరంజన్​ రెడ్డి కేంద్ర ఎన్నికల సంఘానికి ఫిర్యాదు చేశారు. ఫిర్యాదును స్వీకరించిన ఎన్నికల సంఘం మాజీ ముఖ్యమంత్రిని ఈ నెల 18 ఉదయం 11 గంటల్లోపు వివరణ ఇవ్వాలని నోటీసులు ఇచ్చింది. ఈ సందర్భంగా ఎన్నికల ప్రవర్తనా నియమావళి పాటించాలని 2019, 2023లోనూ కేసీఆర్​కు ఆదేశాలు ఇచ్చినట్లు ఎన్నికల సంఘం గుర్తు చేసింది.

పార్టీ అధినేతగా, మాజీ ముఖ్యమంత్రిగా కేసీఆర్ ఎన్నికల నియమావళిని పాటించాలని ఈసీ కోరింది. నిరాధార ఆరోపణలు, దుర్భాషలు ప్రత్యర్థుల ప్రతిష్టకు భంగం కలిగిస్తాయని, ఎన్నికల వాతావరణం దెబ్బ తింటుందని ఈసీ తెలిపింది. ఈ మేరకు కేసీఆర్ మీడియా సమావేశంలో చేసిన వ్యాఖ్యలపై రాజన్న సిరిసిల్ల కలెక్టర్ నుంచి ఈసీ నివేదిక తెప్పించుకున్న తర్వాత ఆయనకు నోటీసులు జారీ చేసింది. ఈ నోటీసులపై తాజాగా స్పందించిన కేసీఆర్​, తనకు సమయం కావాలని కోరారు. వివరణ ఇచ్చేందుకు వారం రోజుల గడువు కోరారు. దీనిపై ఈసీ ఎలా స్పందిస్తుందో చూడాలి.

అసలు కేసీఆర్​ ఏమన్నారంటే..? పొలం బాట కార్యక్రమంలో భాగంగా ఈ నెల 5న ఉమ్మడి కరీంనగర్​లో పర్యటించిన కేసీఆర్​, పంటల పరిశీలన అనంతరం సిరిసిల్లలో ప్రజా ఆశీర్వాద సభలో పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా కాంగ్రెస్​ సర్కార్​పై తీవ్ర విమర్శలు చేశారు. మోసపూరిత హామీలు ఇచ్చి అధికారంలోకి వచ్చిన కాంగ్రెస్‌ ప్రభుత్వానికి, నీటి నిర్వహణ సామర్థ్యం లేదని, తెలియదని ఎద్దేవా చేశారు. తమ హయాంలో ఉమ్మడి జిల్లాలో సజీవ జలధారలు సృష్టించామన్న కేసీఆర్, గత 8 ఏళ్లు ప్రజలు ఆ ఫలాలను అనుభవించారని పేర్కొన్నారు.

కాంగ్రెస్​ అధికారంలోకి వచ్చిన 4 నెలల్లోనే రాష్ట్రంలో కరవు పరిస్థితులు తలెత్తాయని, 2014కు ముందు ఏ పరిస్థితులు ఉన్నాయో మళ్లీ ఆ పరిస్థితి చూస్తున్నామని విమర్శించారు. రేవంత్ సర్కార్​ అసమర్థత, తెలివి తక్కువతనం వల్ల ఈ పరిస్ధితి వచ్చిందని ధ్వజమెత్తారు. మోసపూరిత హామీలిచ్చి అధికారంలోకి వచ్చిన కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వ వైఫల్యం వల్లే నేడు పంటలు ఎండిపోయాయని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. రైతుల కుటుంబాలను ఆదుకోకపోతే ప్రభుత్వానికి ఉసురు తగులుతుందన్నారు.

కాంగ్రెస్​కు కనీస పరిజ్ఞానం లేదు : మరోవైపు కాళేశ్వరం డిజైన్లపై కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వానికి కనీస పరిజ్ఞానం లేదని కేసీఆర్ ఎద్దేవా చేశారు.​ మేడిగడ్డ వద్ద 300 పిల్లర్లతో బ్యారేజీ నిర్మించామని, వాటిల్లో 3 పిల్లర్లు కుంగిపోతే మొత్తం కుంగిపోయినట్లు అసత్య ప్రచారం చేస్తున్నారని మండిపడ్డారు. ఈ వ్యాఖ్యలపై కాంగ్రెస్​ నేత నిరంజన్​ రెడ్డి ఈసీకి ఫిర్యాదు చేయగా, పరిశీలించిన కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం వివరణ ఇవ్వాలంటూ కేసీఆర్​కు నోటీసులు జారీ చేసింది.

