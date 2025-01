ETV Bharat / politics

కేటీఆర్​ క్వాష్‌ పిటిషన్‌ కొట్టివేత - మరోసారి ఈడీ నోటీసులు - ED NOTICES TO KTR

ED Issues Notices to KTR Once Again: బీఆర్​ఎస్​ కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షుడు, మాజీ మంత్రి కేటీఆర్‌కు ఈడీ (Enforcement Directorate) మరోసారి నోటీసులు జారీ చేసింది. ఈ నెల 16న విచారణకు రావాలని అందులో పేర్కొంది. ఫార్ములా ఈ-రేస్‌ వ్యవహారంలో ఇప్పటికే ఓసారి నోటీసులు ఇవ్వగా తెలంగాణ హైకోర్టులో క్వాష్‌ పిటిషన్‌పై విచారణ నేపథ్యంలో కేటీఆర్‌ గడువు కోరారు. తాజాగా ఆయన పిటిషన్‌ను ఉన్నత న్యాయస్థానం కొట్టివేసింది. ఈ క్రమంలో ఈడీ మరోసారి కేటీఆర్‌కు నోటీసులు ఇచ్చింది.

పిటీషన్ కొట్టివేత: ఫార్ములా- ఈ కార్‌ రేసు కేసులో కేటీఆర్ వేసిన క్వాష్‌ పిటిషన్‌ను తెలంగాణ హైకోర్టు కొట్టివేసింది. ఈ క్రమంలో న్యాయస్థానం పలు కీలక వ్యాఖ్యలు చేసింది. ఈ కేసులో నేరపూరిత కుట్ర జరిగిందని పురపాలకశాఖ ముఖ్య కార్యదర్శి ఫిర్యాదు చేశారని అతను సాధారణ వ్యక్తి కాదని బాధ్యతగల హోదాలో ఉన్న ప్రభుత్వ ముఖ్య కార్యదర్శి అని హైకోర్టు తెలిపింది. కేటీఆర్ హెచ్‌ఎండీఏ నిధులను అక్రమంగా వినియోగించారని ఫిర్యాదులో పేర్కొన్నారన్న ఉన్నత న్యాయస్థానం నిధుల దుర్వినియోగం జరగడంలేదని పిటిషనర్‌ వాదించడాన్ని నమ్మడం లేదని తెలిపింది.

ఈ విషయాలన్నీ దర్యాప్తులో తేలాల్సి ఉందని స్పష్టం చేసింది. హెచ్‌ఎండీఏ నిధులు దుర్వినియోగమయ్యాయా లేదా అనేది దర్యాప్తులో తేలాల్సి ఉందని పేర్కొంది. నేరం జరిగిందని చెప్పడానికి ప్రాథమిక ఆరోపణలు మాత్రమే ఎఫ్‌ఐఆర్​లో ఉంటాయని పూర్తిస్థాయి వివరాలన్ని ఎఫ్‌ఐఆర్‌లో పొందుపర్చాల్సిన అవసరం లేదంది.

అబద్ధాలు నన్న విచ్ఛిన్నం చేయవు: ఎదురుదెబ్బ తర్వాత పునరాగమనం మరింత బలంగా ఉంటుందని కేటీఆర్ అన్నారు. తాజా పరిణామాల నేపథ్యంలో ఎక్స్(X) వేదికగా ఆయన ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు. తన మాటల్ని రాసిపెట్టుకోండి అని పేర్కొన్నారు. అబద్ధాలు తనను విచ్ఛిన్నం చేయవు మాటలు తనను తగ్గించలేవన్నారు. ఈ చర్యలు తన దృష్టిని మరల్చలేవన్న కేటీఆర్ కోపం తనను నిశ్శబ్దం చేయదని తెలిపారు.