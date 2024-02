జాబితాలో టీడీపీ మద్దతుదారులు ఔట్ ! - కొత్త దరఖాస్తుల తిరస్కరణ, పాత ఓట్ల ఏరివేత

Doubts on the Final List of Voters : సాధారణ ఎన్నికలు సమీపిస్తున్న వేళ తుది ఓటర్ల జాబితాను ఎన్నికల సంఘం ఈనెల 22న వెలువరించింది. అందులో కొత్తగా ఓటు హక్కు కోసం నమోదు చేసుకున్న దరఖాస్తుల్లో చాలా వరకు తిరస్కరణకు గురయ్యాయి. తిరస్కరణకు కారణం ఏమిటో తెలియని పరిస్థితి. చాలామంది ఆన్ లైన్​లోనే దరఖాస్తు చేశారు. వాటిని పరిశీలించిన అధికారులు వివరాలు సరిగ్గా లేవంటూ జాబితా వెలువడిన తర్వాత దరఖాస్తులను వెనక్కి పంపిస్తున్నారు.

2,960 ఓటరు నమోదు దరఖాస్తుల తిరస్కరణ : ప్రత్యేక ఓటరు నమోదు కార్యక్రమంలో భాగంగా ఉరవకొండ నియోజకవర్గంలో గత ఏడాది ఏప్రిల్ నుంచి ఈ నెల 5 వరకు 16,487 మంది ఓటు హక్కు కోసం దరఖాస్తు చేశారు. వాటిలో 12,988 దరఖాస్తులను ఎన్నికల అధికారులు ఆమోదించారు. మరో 2,960 మంది దరఖాస్తులను ఆ అధికారులు తిరస్కరించారు. మరో 539 దరఖాస్తులను పెండింగ్ లో ఉంచారు. ఎక్కువ మంది ఆన్ లైన్ ద్వారానే దరఖాస్తు చేసుకున్నారు. వాటిని సంబంధిత బీఎల్ఓలు పరిశీలించి, క్షేత్ర స్థాయిలో తమ అమోదం తెలుపుతూ పై అధికారులకు ప్రతిపాదించారు. అయినా వాటిలో చాలా దరఖాస్తులు తిరస్కరణకు గురి కావడం చర్చనీయాంశంగా మారింది.

టీడీపీ మద్దతుదారుల దరఖాస్తులే తిరస్కరణ : తిరస్కరణకు గురైన దరఖాస్తుల్లో అత్యధికం టీడీపీ మద్దతు కలిగిన కుటుంబాలకు చెందిన వారివేనని తెలుస్తోంది. అన్ని అర్హతలు ఉన్నా, లేనిపోని కారణాలను చూపుతూ అధికార బలం ఒత్తిడి మధ్యన వాటిని తిరస్కరించారన్న ఆరోపణలు వినిపిస్తున్నాయి. కేవలం ఒక వర్గానికి చెందిన ఓటరు నమోదు దరఖాస్తులే అత్యధికంగా ఆమోదం పొందాయన్న వాదన కూడా ఉంది. ఇదే అంశాన్ని ఇది వరకు ఉరవకొండ నియోజకవర్గ స్థాయిలో ఎన్నికల అధికారులు నిర్వహించిన వారాంతపు రాజకీయ పార్టీల నాయకుల సమావేశంలో టీడీపీ నాయకులు పదేపదే అధికారుల దృష్టికి తెచ్చారు. అయినా అధికారులు పట్టించుకోలేదు. దీంతో చాలా మంది యువత అర్హత ఉన్నా ఓటు హక్కును కోల్పోయారు. తుది ఓటరు జాబితాను ఎన్నికల సంఘం ప్రకటించిన వేళ, తిరస్కరణకు గురైన దరఖాస్తులను బీఎల్ఓలు సంబంధిత దరఖాస్తుదారులకు వెనక్కి ఇస్తున్న సందర్భాలు ఉన్నాయి.

టీడీపీ మద్దతుదారులనే : అనంతపురం జిల్లా విడపనకల్లు మండలం హావళిగిలో 37వ పోలింగ్ బూత్ లో 105 మంది యువత ఆన్ లైన్ ద్వారా ఓటరు నమోదుకు దరఖాస్తు చేశారు. వారి అర్హతకు సంబంధించిన అన్ని వివరాలను పొందుపరిచారు. ఆ దరఖాస్తులను సంబంధిత బీఎల్ఓ పరిశీలించి, ఉన్నతాధికారులకు ప్రతిపాదించారు. ఆ దరఖాస్తుల మీద పై అధికారులు సంతకాలు సైతం ఉన్నాయి. అయితే వాటిలో 30 దరఖాస్తులను తిరస్కరించారు. వాటిని రెండు రోజుల క్రితం దరఖాస్తుదారులకు వెనక్కి ఇచ్చారు. సరైన ఆధారాలు లేవని, అవి వాటికి జత చేసి ఇవ్వాలని చెప్పారు. స్థానికులు వెళ్లి ఎందుకు వాటిని తిరస్కరించారని బీఎల్ఓలను ప్రశ్నించినా, సరైన సమాధానం లేదు. అయితే ఆ పోలింగు బూత్ పరిధిలో ఎక్కువ కుటుంబాలు టీడీపీకి మద్దతుగా ఉన్నాయన్న కారణంతోనే, అధికార బలం ఒత్తిడి నేపథ్యంలో వాటిని నమోదు చేయలేదన్న చర్చ నడుస్తోంది. వారంతా తమ పార్టీ మద్దతుదారులే కావడంతోనే, తిరస్కరించారని స్థానిక టీడీపీ నాయకులు ఆరోపిస్తున్నారు. దీనిపై ఉన్నతాధికారులకు ఫిర్యాదు చేస్తామని వారు తెలిపారు.

