శాసన మండలిలో మాటల యుద్ధం - వైఎస్సార్​సీపీ అక్రమాలను ఎండగట్టిన మంత్రులు

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Discussion on Various Issues in AP Legislative Council: శాసన మండలిలో కూటమి నేతలు, వైఎస్సార్సీపీ నేతల మధ్య పలు అంశాలపై వాదోపవాదాలతో మాటల యుద్ధం సాగింది. రుషికొండ నిర్మాణాలు, శారదా పీఠం భూముల కేటాయింపు, మదనపల్లె దస్త్రాల దహనంపై చర్చలతో మండలి అట్టుడికింది. వైఎస్సార్​సీపీ పాలనలో సాగిన అక్రమాలను ఎండగడుతూ మంత్రులు తీవ్రస్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు.

అలజడి సృష్టించే ప్రయత్నం: శాసన మండలిలో సమావేశాలు మొదలైన వెంటనే వైఎస్సార్​సీపీ సభ్యులు అలజడి సృష్టించే ప్రయత్నం చేశారు. అంగన్వాడీ, ఆశా వర్కర్లు, 108, 104 ఉద్యోగుల సమస్యలపై చర్చించేందుకు వాయిదా తీర్మానాలు ఇచ్చారు. వాటిని తిరస్కరించిన ఛైర్మన్‌ మోషెన్‌ రాజు మరో ప్రతిపాదనతో వస్తే పరిశీలిస్తామన్నారు. విద్యారంగంలో సమస్యల పరిష్కారానికి పలువురు సభ్యులు ఇచ్చిన వాయిదా తీర్మానాలను ఛైర్మన్‌ తిరస్కరించారు. దీంతో ఆందోళన చేపట్టిన వైఎస్సార్​సీపీ సభ్యులు ఛైర్మన్‌ పొడియాన్ని చుట్టుముట్టి వాయిదా తీర్మానాలపై చర్చకు పట్టుబట్టారు. స్పందించిన మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు 104, 108 మీద మండలిలో చర్చకు సిద్ధమని తెలిపారు. ఎప్పుడు చర్చించాలనే దానిపై తర్వాత నిర్ణయం తీసుకుంటామని ఛైర్మన్‌ హామీ ఇవ్వడంతో ప్రశ్నోత్తరాలు ప్రారంభమయ్యాయి.

