'యాత్ర-2' సినిమాకు నిధులు - బాధ్యులపై చర్యలేవి?: కూటమి ఎమ్మెల్యేలు
యాత్ర-2 సినిమాకు నిధులు, కార్పొరేషన్లో అక్రమ నియామకాలపై అసెంబ్లీలో వాడీవేడి చర్చ - అక్రమార్కులపై చర్యలు తీసుకోవడంలో జాప్యంపై ప్రశ్నించిన కూటమి ఎమ్మెల్యేలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 19, 2025 at 1:20 PM IST|
Updated : September 19, 2025 at 2:21 PM IST
Questions on Funding for Yatra 2 Movie in YSRCP Govt: వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో డిజిటల్ కార్పొరేషన్ ద్వారా యాత్ర 2 సినిమాకు నిధులు చెల్లింపు, కార్పొరేషన్లో అక్రమ నియామకాలపై అసెంబ్లీలో వాడీవేడి చర్చ జరిగింది. అక్రమార్కులపై చర్యలు తీసుకోవడంలో కూటమి ప్రభుత్వ నాన్చుడు ధోరణిని స్వపక్ష ఎమ్మెల్యేలు తీవ్రంగా తప్పుపట్టారు. ప్రభుత్వం నుంచి స్పష్టమైన సమాధానం కావాలని ధూళిపాళ్ల నరేంద్ర, కూన రవికుమార్, తెనాలి శ్రావణ్ కుమార్లు డిమాండ్ చేశారు. సభ్యుల ప్రశ్నకు స్పష్టమైన సమాధానం ఇవ్వాలని ఉపసభాపతిని కోరారు.
అలానే గత ప్రభుత్వ అక్రమార్కులుపై చర్యలు తీసుకోవడంలో జాప్యం ఎందుకని ఎమ్మెల్యేలు ధూళిపాళ్ల నరేంద్ర, కూన రవికుమార్ నిలదీశారు. యాత్ర 2 సినిమాకు డిజిటల్ కార్పొరేషన్ ద్వారా అక్రమ చెల్లింపులపై విజిలెన్స్ నివేదిక స్పష్టంగా ఉన్నా ప్రభుత్వం ఎందుకు చర్యలు తీసుకోవట్లేదని ప్రశ్నించారు. అధికారుల తప్పిదాలను అధికారులే సమర్ధించుకునే విధంగా ప్రభుత్వ తీరు ఉందని ఎమ్మెల్యేలు తప్పు పట్టారు. చర్యలు ఎప్పటిలోగా తీసుకుంటారో మంత్రి నుంచి సమాధానం కావాలని డిమాండ్ చేశారు.
యాత్ర 2 సినిమాకు అక్రమ చెల్లింపులపై సీఐడీ ద్వారా సమగ్ర విచారణ జరుగుతోందని మంత్రి పార్థసారథి వివరణ ఇచ్చారు. సీఐడీ నివేదిక పెండింగ్లో ఉన్నందున, ప్రాథమిక నివేదికగా విజిలెన్స్ నివేదికను పరిగణనలోకి తీసుకుని అక్రమార్కులపై చర్యలు తీసుకుంటామని మంత్రి స్పష్టం చేశారు. చర్యలకు ఓ కాలపరిమితి ఉండాలన్న సభ్యుల ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వాలని మంత్రిని ఉపసభాపతి కోరారు. విజిలెన్స్ నివేదిక ఆధారంగా ఎందుకు చర్యలు తీసుకోలేదో సభ్యులు అడిగిన ప్రశ్నకు సమాధానం చెప్పాలని స్పష్టం చేశారు.
అక్రమార్కులపై తీసుకునే చర్యలపై తాత్సారం లేదని మంత్రి పార్థసారథి వెల్లడించారు. శాఖాపరంగా అన్ని విధాలా చర్యలు తీసుకుంటామని తెలిపారు. చర్యలు తీసుకుంటాం, చూస్తాం అనే సమాధానం సరికాదని ఎమ్మెల్యే శ్రావణ్ కుమార్ అభిప్రాయపడ్డారు. విజిలెన్స్ నివేదికలో అక్రమాలు స్పష్టంగా ఉంటే చర్యలపై మంత్రి పార్థసారథి సమాధానం సంతృప్తిగా లేదని వ్యాఖ్యానించారు.
ఎన్టీఆర్ వైద్య సేవ పేరుతోనే బ్రాండింగ్: ఆరోగ్యశ్రీ పేరు ఎన్టీఆర్ వైద్య సేవగా మారిందని మంత్రి సత్యకుమార్ యాదవ్ శాసనసభకు వివరణ ఇచ్చారు. గత ప్రభుత్వంలో ఆరోగ్య శ్రీ పేరుతో ప్రైవేటు ఆసుపత్రులకు ప్రజాధనం దారాదత్తం చేసిందని ఎమ్మెల్యే నజీర్ అహ్మద్ ఆరోపించారు. కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తరువాత రూ.457 కోట్లు ఎన్టీఆర్ వైద్య సేవ కింద చెల్లింపులు చేసిందని మంత్రి తెలిపారు. ఆరోగ్యశ్రీ నిలిచిపోయిందనటంలో వాస్తవం లేదని కేవలం ఎన్టీఆర్ వైద్యసేవ అని పేరు మారిందని వెల్లడించారు. ఎన్టీఆర్ వైద్యసేవ ద్వారా 13 లక్షల 42 వేల మంది లబ్ది పొందారని అన్నారు. ఎన్టీఆర్ వైద్య సేవ ద్వారా ప్రభుత్వ ఆసుపత్రులకు బకాయిలు చెల్లించాలని వ్యాఖ్యానించారు. ఆరోగ్యశ్రీ అని ఎమ్మెల్యే ప్రశ్న అడిగారు అయితే ఎన్టీఆర్ వైద్య సేవ పేరుతోనే బ్రాండింగ్ జరుగుతోందని మంత్రి వివరించారు.
