రాయలసీమను రతనాల సీమగా మార్చేందుకే కృషి చేస్తున్నాం: పవన్‌ కల్యాణ్‌

అనంతపురంలో ‘సూపర్‌సిక్స్‌-సూపర్‌హిట్‌’ కార్యక్రమం నిర్వహించిన కూటమి ప్రభుత్వం - సీఎం, డిప్యూటీ సీఎం సహా పాల్గొన్న మూడు పార్టీల నేతలు, కార్యకర్తలు

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 10, 2025 at 5:39 PM IST

Pawan Kalyan Speech in Super Six-Super Hit Meeting at Anantapur: రాయలసీమను రతనాల సీమగా మార్చేందుకే కూటమి ప్రభుత్వం కృషి చేస్తోందని ఉప ముఖ్యమంత్రి, జనసేన అధినేత పవన్ కల్యాణ్‌ తెలిపారు. ఎన్నో ఆర్ధిక ఇబ్బందులు ఉన్నా ప్రజలు బాగుండాలనే లక్ష్యంతో కలసికట్టుగా పని చేస్తున్నామన్నారు. పార్టీలు వేరైనా, ప్రజా శ్రేయస్సే ప్రధానంగా కూటమి కృషి చేస్తోందని వెల్లడించారు. ప్రతీ కుటుంబానికి 25 లక్షల రూపాయల మేర ఆరోగ్య బీమా కల సాకారం కానుందని వ్యాఖ్యానించారు.

2047 నాటికి రాష్ట్రాన్ని దేశంలో నెంబర్1 స్థానంలో నిలబెడతామని స్పష్టం చేశారు. శాఖాపరంగా 15 నెలల్లో అమలు చేసిన కార్యక్రమాలను పవన్ కల్యాణ్​ వివరించారు. అనంతపురంలో కూటమి ప్రభుత్వం నిర్వహించిన ‘సూపర్‌సిక్స్‌-సూపర్‌హిట్‌’ బహిరంగ సభలో సీఎం చంద్రబాబు, డిప్యూటీ సీఎం పవన్​ కల్యాణ్​ సహా నేతలు, ప్రజలు పెద్ద ఎత్తున పాల్గొన్నారు.

సంపద సృష్టిస్తున్న ప్రభుత్వం మాది: సంక్షేమంతో పాటు అభివృద్ధి, సంపద సృష్టిస్తున్న ప్రభుత్వం తమది అని తెలుగుదేశం పార్టీ రాష్ట్ర అధ్యక్షులు పల్లా శ్రీనివాసరావు యాదవ్ తెలిపారు. 3 ప్రాంతాల్లో ఏ విధంగా చిచ్చు పెట్టాలన్నదే జగన్ ఆలోచనలు అని మండిపడ్డారు. సూపర్ 6 హామీలతో పాటు యువగళంలో నారా లోకేశ్​ ఇచ్చిన ప్రతీ హామీ అమలు దిశగా ప్రభుత్వం పని చేస్తోందని స్పష్టం చేశారు.

ప్రతీ ఇంట్లో వెలుగులు నింపే కార్యక్రమం: ప్రజల జీవితాల్లో వెలుగులు నింపే దిశగా కూటమి ప్రభుత్వం కృషి చేస్తోందని బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షులు మాధవ్ వెల్లడించారు. సూపర్6 కార్యక్రమం ప్రతీ ఇంట్లో వెలుగులు నింపే కార్యక్రమం అన్నారు. మాతృ భాష పరిరక్షణ కోసం కూటమి ఎంత వరకైనా కృషి చేస్తుందని స్పష్టం చేశారు. సూపర్ 6 అంటూ కేవలం ఆరు హామీలకే కూటమి పాలన పరిమితం కాలేదని, అనేక సిక్స్​లు కొట్టే దిశగా కూటమి పాలన పరుగులెత్తుతోందని వ్యాఖ్యానించారు. 20 లక్షలకు మించి ఉపాధి లభించేలా రాష్ట్రానికి పెట్టుబడులు వచ్చాయన్నారు. త్వరలోనే రాయలసీమ ప్రాంతం సెమీ కండక్టర్ హబ్​గా మారనుందని తెలిపారు. కేంద్రం తీసుకొచ్చిన నూతన జీఎస్టీ విధానం గేమ్ ఛేంజర్ కానుందని అన్నారు.

అనతి కాలంలోనే సూపర్ 6ని సూపర్ హిట్ చేసి చూపామని బీసీ సంక్షేమ శాఖ మంత్రి సవిత స్పష్టం చేశారు. సూపర్ 6కు మించిన హామీలను ఇప్పటికే అమలు చేశామన్నారు. వైఎస్సార్సీపీ పుట్టుక, చరిత్రే అబద్ధం, జగనే ఓ పెద్ద అబద్ధమని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ఇచ్చిన మాట ప్రకారం రాష్ట్రంలో డబుల్ ఇంజిన్ సర్కారు సంక్షేమ అభివృద్ధి పథకాలు అమలు చేస్తోందని వైద్య ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి సత్యకుమార్ యాదవ్ స్పష్టం చేశారు. లక్షల మందికి ఉద్యోగ ఉపాధి అవకాశాలను కూటమి ప్రభుత్వం కల్పించిందన్నారు. పంచ భూతాలను సైతం గతంలో సైకో గ్యాంగ్ లూటీ చేసిందని ధ్వజమెత్తారు.

కరవు ప్రాంతాలు సస్యశ్యామలం అయ్యాయి: కూటమి ప్రభుత్వం అమలు చేసిన సూపర్ సిక్స్ పథకాలు సూపర్ హిట్ అయ్యాయని టీడీపీ సీనియర్ నేత పరిటాల సునీత తెలిపారు. దీపం 2 ద్వారా ఉచిత గ్యాస్ సిలెండర్లు, తల్లికి వందనం, అన్నదాత సుఖీభవ, పెన్షన్లు, ఉచిత బస్సు ప్రయాణం పథకాలు ఇంటింటా వెలుగులు నింపాయని వెల్లడించారు. సీఎం చంద్రబాబు, డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్, ప్రధాని మోదీ ఆధ్వర్యంలో రాష్ట్రంలో ప్రతీ పేదవాడికీ సంక్షేమ పథకాలు అందుతున్నాయన్నారు. హంద్రీనీవా ప్రధాన కాలువ నుంచి వచ్చిన నీటి ద్వారా రాయలసీమలోని కరవు ప్రాంతాలు సస్యశ్యామలం అయ్యాయని వ్యాఖ్యానించారు.

కరవును తరిమికొట్టిన నాయకుడు చంద్రబాబు: కూటమి ప్రభుత్వ 15 నెలల పాలనపై ఎన్డీయే విజయోత్సవ సభను రాయలసీమ గడ్డపై అనంతపురం జిల్లాలో నిర్వహిస్తుండటం గర్వకారణమని రాయదుర్గం ఎమ్మెల్యే కాల్వ శ్రీనివాసులు స్పష్టం చేశారు. ఇలాంటి శుభసమయంలో 15 నెలల్లోనే 85 శాతం హామీలను అమలు చేసి చూపించిన నాయకుడు చంద్రబాబు అని గర్వంగా చెప్పుకుంటున్నామని కొనియడారు. రాయలసీమలో వెనకబాటు తనాన్ని, కరవును తరిమికొట్టిన నాయకుడు చంద్రబాబు అని గుర్తు చేసుకున్నారు.

రాయలసీమలో మూడున్నర దశాబ్ధాల పాటు వైఎస్సార్ ఫ్యాక్షన్​ను ప్రోత్సహించి రాయలసీమ ప్రజలను కేవలం ఓట్ల కోసం ఉపయోగించుకున్నారని కాల్వ ఆరోపించారు. రాయలసీమ వెనకబాటు తనాన్ని పారద్రోలేలా చంద్రబాబు శ్రమించారని, ఆయన కృషి ఫలితంగా రాయలసీమలోని ప్రతి కుటుంబం ప్రగతిలో పయనిస్తోందని గుర్తు చేశారు. నేడు 3 వేల 873 కోట్లు ఖర్చు చేసి కుప్పానికి హంద్రీనీవా నీరు తరలించారని హర్షం వ్యక్తం చేశారు. సుమారు రాయలసీమలోని 4 జిల్లాల్లో 6 లక్షల ఎకరాలకు నీరు అందించి రైతులకు అండగా నిలిచారని తెలిపారు.

