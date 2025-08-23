ETV Bharat / politics

బీసీలకు రిజర్వేషన్లు, స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలే ఎజెండా - నేడు కాంగ్రెస్ పీఏసీ సమావేశం - PAC MEETING ON LOCAL BODY POLLS

స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలు, బీసీ రిజర్వేషన్ల అమలే ప్రధాన ఎజెండాగా భేటీ - గాంధీభవన్‌లో మీనాక్షి నటరాజన్‌ అధ్యక్షతన సాయంత్రం సమావేశం - రాజకీయ వ్యవహారాల కమిటీ, సలహా కమిటీల సమావేశం

By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 23, 2025 at 7:48 AM IST

Congress PAC Meeting Today Local Body Polls : స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలు, బీసీలకు 42 శాతం రిజర్వేషన్ల అమలు ప్రధాన ఎజెండాగా కాంగ్రెస్‌ రాజకీయ వ్యవహారాల కమిటీ సమావేశం జరగనుంది. గాంధీభవన్‌లో రాష్ట్ర వ్యవహారాల ఇంఛార్జీ మీనాక్షి నటరాజన్‌ అధ్యక్షతన సాయంత్రం 5 గంటలకు రాజకీయ వ్యవహారాల కమిటీ, సలహా కమిటీల సమావేశం జరగనుంది. జూబ్లీహిల్స్‌ ఉపఎన్నిక, రాష్ట్రంలో అమలవుతున్న అభివృద్ది, సంక్షేమ పథకాలు సంస్థాగతంగా పార్టీ బలోపేతం తదితర అంశాలు కూడా చర్చకు వచ్చే అవకాశం ఉందని పార్టీ వర్గాలు చెబుతున్నాయి.

స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలపై హైకోర్టు ప్రభుత్వానికి ఆదేశం : రాష్ట్రంలో స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలు సెప్టెంబరు 30 లోపల నిర్వహించాలని హైకోర్టు రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని ఆదేశించింది. ఇంతకంటే ముందు రిజర్వేషన్లు ఖరారు చేయాలని కూడా స్పష్టం చేసింది. రాష్ట్రంలో కుల గణన తర్వాత బీసీలకు 42 శాతం రిజర్వేషన్లు అమలు హామీని నెరవేర్చేందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తీసుకుంటున్న చర్యలు ఇప్పటి వరకు సఫలం కాలేదు. రిజర్వేషన్ల సీలింగ్‌ ఎత్తి వేసి, బీసీలకు 42 శాతం రిజర్వేషన్లు అమలు చేసేందుకు వీలుగా అసెంబ్లీలో ఏకగ్రీవంగా తీర్మానం చేసి కేంద్రానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పంపింది. 4 నెలలు గడిచినా ఎలాంటి పురోగతి లేదు.

నెల గడిచినా పురోగతి లేదు : కేంద్రంపై ఒత్తిడి పెంచేందుకు కాంగ్రెస్‌ పార్టీ ఏకంగా దిల్లీలోనే ఆందోళనలు చేసింది. అయినా కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పంపిన రిజర్వేషన్లు పెంపునకు బిల్లు చేసి పంపిన ప్రతిపాదనలకు మోక్షం లభించలేదు. దీంతో ఆర్డినెన్స్‌ ద్వారా అయినా 42శాతం బీసీలకు రిజర్వేషన్లు అమలు చేయాలన్న సంకల్పంతో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం గవర్నర్‌కు పంపిన ప్రతిపాదనలు కూడా రాష్ట్రపతి వద్దకు చేరాయి. నెల రోజులు దాటినా ఎలాంటి పురోగతి లేదు.

ఈ పరిస్థితుల్లో న్యాయస్థానం నిర్దేశించిన విధంగా వచ్చే నెల 30లోపల స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల ప్రక్రియ పూర్తి చేసేందుకు చర్యలు తీసుకోవాల్సి ఉంది. బీసీలకు రిజర్వేషన్లు అమలు అధికారికంగా చేసే వెసులుబాటు లేకపోవడంతో ఏ విధంగా స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలకు వెళ్లాలన్న దానిపై చర్చించేందుకు ఇవాళ గాంధీభవన్‌లో రాజకీయ వ్యవహారాల కమిటీ, పీసీసీ సలహా కమిటీ సమావేశం రెండు కలిసి భేటీ అవుతాయి.

మీనాక్షి నటరాజన్‌ అధ్యక్షతన సాయంత్రం సమావేశం : రాష్ట్ర వ్యవహారాల ఇంఛార్జీ మీనాక్షి నటరాజన్‌ అధ్యక్షతన జరిగే ఈ సమావేశంలో పీసీసీ అధ్యక్షుడు మహేష్‌ కుమార్‌ గౌడ్‌, సీఎం రేవంత్‌ రెడ్డి, ఉప ముఖ్యమంత్రి భట్టి విక్రమార్కలతోపాటు సీనియర్‌ నాయకులు, ఆ రెండు కమిటీల్లోని సభ్యులు సమావేశంలో పాల్గొంటారు. నాయకుల అభిప్రాయాలను తీసుకున్న తర్వాత ముందుకు వెళ్లాలని కాంగ్రెస్‌ పార్టీ భావిస్తోంది. పార్టీ పరంగా రిజర్వేషన్లు అమలు చేసి స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలకు వెళ్లాలా లేకుంటే అధికారికంగా వచ్చే వరకు వేచి చూడాలా అనే అంశం ఈ సమావేశంలో తేలనుందని పార్టీ వర్గాలు చెబుతున్నాయి.

జూబ్లీహిల్స్‌ ఉపఎన్నికలో పార్టీ బలోపేతంపై చర్చ : ఇవి కాకుండా జూబ్లీహిల్స్ అసెంబ్లీ ఉప ఎన్నికలలో అనుసరించాల్సిన వ్యూహాలపై చర్చించనున్నట్లు పీసీసీ వర్గాలు తెలిపాయి. ఏఐసీసీ పిలుపు మేరకు ఓట్ చోరీ, గద్దీ చోడ్ ఉద్యమాన్ని రాష్ట్రంలో విస్తృతంగా చేపట్టే అంశంపై చర్చిస్తారని పార్టీ వర్గాలు వెల్లడించాయి. ప్రజా పాలనలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి నేతృత్వంలో చేపడుతున్న అభివృద్ధి సంక్షేమ కార్యక్రమాలను ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లే అంశంపై చర్చిస్తారు. రాష్ట్రంలో పార్టీ సంస్థాగత నిర్మాణం, గ్రామ, మండల, జిల్లా కమిటీల నిర్మాణం రాష్ట్ర స్థాయిలో పెండింగ్‌లో ఉన్న కమిటీల నిర్మాణం తదితర అంశాలపై చర్చ జరిగే అవకాశం ఉన్నట్లు పార్టీ వర్గాలు వెల్లడిస్తున్నాయి.

అదే విధంగా గత కొన్ని రోజులుగా రాష్ట్రంలో యూరియా కొరతపై బీఆర్​ఎస్, బీజేపీ చేస్తున్న రాజకీయాలపై కూడ చర్చ జరిగే అవకాశం ఉన్నట్లు పార్టీ వర్గాలు తెలిపాయి. వీటితోపాటు రాష్ట్ర అధ్యక్షుడి అనుమతితో ఇతర అంశాలపై కూడా చర్చ జరిగే అవకాశం ఉన్నట్లు పీసీసీ వర్గాలు పేర్కొంటున్నాయి.

