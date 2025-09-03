CM Revanth Reddy In Mahabubnagar : తాను ఎమ్మెల్సీ కవిత వెనుకున్నట్లు ఒకరంటున్నారని, హరీశ్రావు, సంతోష్ వెనుక ఉన్నానని మరొకరు అంటున్నారని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి అన్నారు. తాను ఎవరి వెనుకాల లేను అని స్పష్టం చేశారు. ముఖ్యమంత్రి రేవంత్రెడ్డి మహబూబ్నగర్ జిల్లా మూసాపేట మండలం వేములలో ఎస్జీడీ ఫార్మా యూనిట్ ప్రారంభించారు. అక్కడ ఏర్పాటు చేసిన సభలో సీఎం బీఆర్ఎస్ పార్టీపై పలు విమర్శలు చేశారు.
నేను ప్రజల వెంటే ఉంటా : ఇప్పటికే బీఆర్ఎస్ను ప్రజలు తిరస్కరించారని, ప్రజలు తిరస్కరించిన వారి వెనుక తానెందుకు ఉంటాను? అని ప్రశ్నించారు. అంత చెత్త మనుషుల వెనుక తానెందుకుంటానని, దిక్కుమాలినోళ్ల వెనుక బుద్ధి ఉన్నవాడు ఎవడైనా ఉంటారా? అని సీఎం రేవంత్రెడ్డి వ్యంగ్యాస్త్రాలు విసిరారు. ఇంత పనికిమాలినోళ్లతో కలిసే సమయం తనకు లేదని, మీరు(బీఆర్ఎస్) కాలం చెల్లిన వెయ్యి నోటు వంటివారని అన్నారు. ఇన్ని దుర్మార్గాలు చేసిన మీరు ఎలా మనుగడ సాగిస్తారు? అని సీఎం ప్రశ్నించారు. తాను ప్రజల వెంట మాత్రమే ఉంటానని, మీ కుల, కుటుంబ పంచాయితీల మధ్య తమను తీసుకురావద్దని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్రెడ్డి సూచించారు. అవినీతి సొమ్ము పంపకాల్లో తేడాలు వచ్చి విభేదాలు వచ్చాయని పరోక్షంగా కవితను ఉద్దేశించి అన్నారు.
తెలంగాణ ఉద్యమంలో పాలమూరు జిల్లా : నిరుద్యోగులకు ఉపాధి అవకాశాలు ఇవ్వడానికి మహబూబ్నగర్ జిల్లా వేదిక కాబోతోందని, పాలమూరు జిల్లా ఒకనాడు వలసలకు మారుపేరు ఉండేదని సీఎం గుర్తుచేశారు. పాలమూరు బిడ్డల భాగస్వామ్యం లేకుండా ఏ ప్రాజెక్టు నిర్మాణం జరగలేదని, చదువు, నీళ్లు జిల్లా ప్రజలకు అందుబాటులో లేక వలసలు పోయారని ఆయన అన్నారు. కృష్ణా జలాలు పక్క నుంచి వెళ్తున్నా తాగు, సాగునీటి సమస్యలు ఉండేవని, సమస్య పరిష్కారానికి ప్రభుత్వ పెద్దలు ప్రయత్నాలు చేయలేదని ఆక్షేపించారు. తెలంగాణ ఉద్యమంలో పాలమూరు జిల్లా అండగా నిలిచిందని, మాజీ సీఎం కేసీఆర్ను మహబూబ్నగర్ ఎంపీగా గెలిపించారని అన్నారు.
"నేను ఎవరి వెనుకాల లేను. ఇప్పటికే వాళ్లను ప్రజలు తిరస్కరించారు. ప్రజలు తిరస్కరించిన వారి వెనుక నేనెందుకు ఉంటాను?. ఇన్ని దుర్మార్గాలు చేసిన మీరు ఎలా మనుగడ సాగిస్తారు? నేను ప్రజల వెంట మాత్రమే ఉంటాను. మీ కుల, కుటుంబ పంచాయితీల మధ్య మమ్మల్ని తీసుకురావద్దు" -ముఖ్యమంత్రి రేవంత్రెడ్డి
ప్రాజెక్టులు సంపూర్ణంగా పూర్తి కాలేదు : కేసీఆర్ను ఎంపీగా గెలిపించినా తమ ప్రాంతానికి సముచిత న్యాయం జరగలేదని, గత ప్రభుత్వ హయాంలో పలు ప్రాజెక్టులు సంపూర్ణంగా పూర్తి కాలేదని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి తెలిపారు. పేరుకే పాలమూరు వర్సిటీ అయినా పీజీ కాలేజీగానే మిగిలిందని, చదువు, ఉపాధి, నీటిపారుదలలో జిల్లాను అభివృద్ధి చేసుకోవాలని అన్నారు. ప్రణాళికలు రచించుకోకపోతే జిల్లాకు శాశ్వతంగా అన్యాయం జరుగుతుందని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. మహబూబ్నగర్ జిల్లాకు ట్రిపుల్ ఐటీని మంజూరు చేసుకున్నామని, 14 అసెంబ్లీ స్థానాల్లో యంగ్ ఇండియా స్కూల్స్ ఏర్పాటు చేస్తున్నామని తెలిపారు.
ఇందిరమ్మ ఇళ్ల ప్రారంభోత్సవాలు : నేడు భద్రాద్రి జిల్లాలో ఇందిరమ్మ ఇళ్ల పథకం లాంఛనంగా ప్రారంభం కానుంది. భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా చంద్రుగొండ మండలం బెండాలపాడులో ఇందిరమ్మ ఇళ్ల ప్రారంభోత్సవంలో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి పాల్గొంటారు. లబ్ధిదారులతో కలిసి గృహప్రవేశాల్లో సీఎం రేవంత్రెడ్డి పాల్గొననున్నారు. అనంతరం దామరచర్ల సమీపంలో ఏర్పాటు చేసిన బహిరంగ సభలో సీఎం రేవంత్రెడ్డి ప్రసంగించనున్నారు.
ఎన్ని ఆటంకాలు వచ్చినా ఎస్ఎల్బీసీ ప్రాజెక్టును పూర్తి చేస్తాం : సీఎం రేవంత్రెడ్డి
కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టుపై ప్రభుత్వం సంచలన నిర్ణయం - సీబీఐ చేతికి విచారణ బాధ్యతలు