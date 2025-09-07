స్పీకర్ నుంచి నోటీసులు అందుకున్న ఎమ్మెల్యేలతో సీఎం భేటీ
స్పీకర్ నుంచి నోటీసులు అందుకున్న ఎమ్మెల్యేలతో సీఎం రేవంత్ భేటీ - కడియం శ్రీహరి మినహా ముఖ్యమంత్రితో 9 మంది సమావేశం - తాజా పరిణామాలపై చర్చ
Published : September 7, 2025 at 9:56 PM IST
CM Revanth Meets MLAs who Received Notices from Speaker : స్పీకర్ నుంచి నోటీసులు అందుకున్న పార్టీ మారిన ఎమ్మెల్యేలతో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి సమావేశమయ్యారు. కడియం శ్రీహరి మినహా ముఖ్యమంత్రితో 9 మంది ఎమ్మెల్యేలు సమావేశం అయ్యారు. తాజా పరిణామాలపై ముఖ్యమంత్రి రేవంత్రెడ్డితో ఎమ్మెల్యేలు చర్చిస్తున్నారు. బీఆర్ఎస్ నుంచి కాంగ్రెస్లో చేరిన 10 మంద ఎమ్మెల్యేలకు ఇటీవల స్పీకర్ నోటీసులు ఇచ్చారు. స్పీకర్ను కలిసి మరో వారంపాటు ఎమ్మెల్యేలు సమయం కోరారు. గడువు ముగియనుండటంతో సీఎంను కలిసి ఎమ్మెల్యేలు చర్చించుకున్నారు.