స్పీకర్​ నుంచి నోటీసులు అందుకున్న ఎమ్మెల్యేలతో సీఎం భేటీ

స్పీకర్​ నుంచి నోటీసులు అందుకున్న ఎమ్మెల్యేలతో సీఎం రేవంత్​ భేటీ - కడియం శ్రీహరి మినహా ముఖ్యమంత్రితో 9 మంది సమావేశం - తాజా పరిణామాలపై చర్చ

Published : September 7, 2025 at 9:56 PM IST

CM Revanth Meets MLAs who Received Notices from Speaker : స్పీకర్​ నుంచి నోటీసులు అందుకున్న పార్టీ మారిన ఎమ్మెల్యేలతో సీఎం రేవంత్​ రెడ్డి సమావేశమయ్యారు. కడియం శ్రీహరి మినహా ముఖ్యమంత్రితో 9 మంది ఎమ్మెల్యేలు సమావేశం అయ్యారు. తాజా పరిణామాలపై ముఖ్యమంత్రి రేవంత్​రెడ్డితో ఎమ్మెల్యేలు చర్చిస్తున్నారు. బీఆర్​ఎస్​ నుంచి కాంగ్రెస్​లో చేరిన 10 మంద ఎమ్మెల్యేలకు ఇటీవల స్పీకర్​ నోటీసులు ఇచ్చారు. స్పీకర్​ను కలిసి మరో వారంపాటు ఎమ్మెల్యేలు సమయం కోరారు. గడువు ముగియనుండటంతో సీఎంను కలిసి ఎమ్మెల్యేలు చర్చించుకున్నారు.

