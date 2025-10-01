ETV Bharat / politics

జూబ్లీహిల్స్‌ బైపోల్​ వార్ - గెలుపు గుర్రానికే కాంగ్రెస్ ఛాన్స్

జూబ్లీహిల్స్‌ ఉపఎన్నికకు కాంగ్రెస్‌ అభ్యర్థి ఎంపికపై మహేష్‌ కుమార్‌ గౌడ్​తో రేవంత్ రెడ్డి సమావేశం - గెలుపు గుర్రాన్ని ఎన్నికలో నిలబెట్టాలని వెల్లడి

CM Revanth Reddy on Jubilee Hills By Election
CM Revanth Reddy on Jubilee Hills By Election (ETV)
CM Revanth Reddy on Jubilee Hills By Election : జూబ్లిహిల్స్‌ ఉప ఎన్నికల్లో అభ్యర్థి ఎంపికపై సీఎం రేవంత్‌ రెడ్డి, పీసీసీ అధ్యక్షుడు మహేష్‌ కుమార్‌ గౌడ్‌, మంత్రులతో సమాలోచనలు ప్రారంభించింది. ఇప్పటికే బీఆర్‌ఎస్‌ తమ అభ్యర్థిగా మాజీ ఎమ్మెల్యే మాగంటి గోపీనాథ్‌ సతీమణి సునీతను ప్రకటించింది. త్వరలో ఎన్నికల షెడ్యూల్‌ వెలువడే అవకాశం ఉంది. ఈ తరుణంలో కాంగ్రెస్‌ పార్టీ కూడా తమ అభ్యర్థిని ప్రకటించాలని ఆలోచన చేస్తోంది. ఇందులో భాగంగానే ఇవాళ రేవంత్ రెడ్డితో జూబ్లిహిల్స్‌లోని ఆయన నివాసంలో సమావేశమైన పీసీసీ అధ్యక్షుడు మహేష్‌ కుమార్‌ గౌడ్‌, మంత్రులు గడ్డం వివేక్‌ వెంకట స్వామి, పొన్నం ప్రభాకర్​లు దాదాపు రెండు గంటల పాటు సమావేశం అయ్యారు. గెలుపు గుర్రాన్ని జూబ్లీహిల్స్‌ ఉప ఎన్నికలో నిలబెట్టాలన్న కోణంలోనే నివేదిక ఉండాలని తెలిపారు. స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో అధిక శాతం స్థానాలను కైవసం చేసుకోవాలని స్పష్టం చేశారు. ఈ అంశంలో ఇన్‌ఛార్జ్‌ మంత్రులతో పాటు ఎంపీల భాగస్వామ్యంతో వెళ్లాలని సూచించారు.

రేసులో ఆశావహులెందరో : జూబ్లీహిల్స్‌ ఉప ఎన్నిక, స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలు, రిజర్వేషన్ల అమలు, రిజర్వేషన్లకు సంబంధించి వెలువడిన గెజిట్‌ నోటిఫికేషన్లు తదితర అంశాలపై చర్చ జరిగినట్లు విశ్వసనీయ వర్గాల ద్వారా తెలుస్తోంది. అయితే జూబ్లిహిల్స్‌ ఎన్నికల్లో పోటీ చేసేందుకు నవీన్‌ యాదవ్‌తో పాటు జూబ్లీహిల్స్ కాంగ్రెస్‌ టికెట్‌ అడుగుతున్న వారిలో ఎమ్మెల్యే దానం నాగేందర్‌, మాజీ మేయర్‌ బొంతు రామ్మోహన్‌, కంచర్ల విజయలక్ష్మి, ఖైరతాబాద్‌ డీసీసీ అధ్యక్షుడు రోహిన్‌ రెడ్డి, మాజీ ఎంపీ అంజన్‌ కుమార్‌ యాదవ్‌, కార్పొరేటర్‌ సీఎన్‌ రెడ్డిలు ఉన్నట్లు పార్టీ వర్గాలు చెబుతున్నాయి.

ఆ ముగ్గురికే బాధ్యతలు : జూబ్లీహిల్స్‌ అసెంబ్లీ నియోజక వర్గంలో తాజా రాజకీయ పరిస్థితులు, అభ్యర్ధి ఎంపికలపై చర్చించినట్లు తెలుస్తోంది. గత కొంతకాలంగా నియోజక వర్గంలో పర్యటిస్తూ అభివృద్ధి పనులు చేపడుతూ పార్టీని బలోపేతం చేసే దిశలో ముందుకు వెళ్లుతున్న మంత్రులు పొన్నం ప్రభాకర్‌, వివేక్‌ వెంకట స్వామి, తుమ్మల నాగేశ్వరరావులకే అభ్యర్ధి ఎంపిక బాధ్యత అప్పగించారు. ఆశావహుల జాబితా సిద్దం చేయడంతో పాటు వారికి పార్టీతో ఉన్న అనుబంధం, ప్రజల్లో వారికి ఉన్న పరపతి తదితర అంశాలను కూడా పొందుపరచాలని సూచించినట్లు తెలుస్తోంది.

ఇటు జూబ్లీహిల్స్ - అటు స్థానికం : ఇక స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల షెడ్యూల్‌ వెలువడినందున అభ్యర్థుల ఎంపికపై కసరత్తు చేస్తున్నారు. నిన్న రాత్రి జరిగిన జూమ్‌ సమావేశంలో ఈ నెల 5వ తేదీ లోపు ఒక్కో జడ్పీటీసీ స్థానానికి ముగ్గురు అభ్యర్ధుల లెక్కన జాబితాను సిద్దం చేసి పీసీసీకి ఇవ్వాలని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఉమ్మడి జిల్లాల ఇంఛార్జి మంత్రులకు సూచించారు. ఈ నెల 9వ తేదీ నుంచి నామినేషన్ల ప్రక్రియ ప్రారంభం కానుండడంతో అభ్యర్ధుల ఎంపికపై ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టాలని సీఎం సూచించారు. మరోవైపు బీసీలకు 42 శాతం రిజర్వేషన్లు కల్పిస్తూ ఇచ్చిన జీవోపై హైకోర్టులో ఈ నెల 8వ తేదీన హైకోర్టులో విచారణ కొనసాగనుంది. ప్రభుత్వానికి అనుకూలంగానే న్యాయస్థానం నిర్ణయం ఉంటుందని ఆశాభావం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. న్యాయస్థానం ఇచ్చే తీర్పుకు అనుగుణంగానే స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో ముందుకు వెళ్లతామని స్పష్టం చేస్తున్నారు. ఈ నెల 8వ తేదీ తరువాతనే జడ్పీటీసీ అభ్యర్ధుల ఎంపికపై తుది నిర్ణయం ఉంటుందని స్పష్టం చేస్తున్నారు.

