ఉపరాష్ట్రపతి అభ్యర్థిగా జస్టిస్‌ సుదర్శన్‌రెడ్డిని ప్రకటించడం హర్షణీయమన్న సీఎం రేవంత్ - జస్టిస్‌ సుదర్శన్‌రెడ్డిని గెలిపించాల్సిన బాధ్యత ప్రతి తెలుగువాడిపై ఉందని వ్యాఖ్య - రాజ్యాంగ వ్యవస్థలను ఎన్డీఏ దుర్వినియోగం చేస్తోందని విమర్శ

By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 19, 2025 at 7:30 PM IST

CM Revanth Reddy On Vice President Candidate Justice Sudarshan Reddy : ఇండి కూటమి ఉపరాష్ట్రపతి అభ్యర్థిగా జస్టిస్‌ సుదర్శన్‌రెడ్డిని ప్రకటించడం హర్షణీయమని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి అన్నారు. ఆయనను గెలిపించాల్సిన బాధ్యత ప్రతి తెలుగువాడిపై ఉందన్నారు. జూబ్లీహిల్స్​లోని నివాసంలో ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమావేశంలో రేవంత్ రెడ్డి మాట్లాడారు. ఈ సందర్భంగా జస్టిస్​ సుదర్శన్​ రెడ్డికి మద్ధకు తెలపాలని ఆయన పలు పార్టీలకు విజ్ఞప్తి చేశారు. ఎన్డీయే ప్రభుత్వంపై ఆయన పలు విమర్శలు గుప్పించారు.

అన్నిపార్టీలు మద్ధతు తెలపాలి : రాజ్యాంగ వ్యవస్థలను ఎన్డీఏ దుర్వినియోగం చేస్తోందని రేవంత్ రెడ్డి విమర్శించారు. ప్రజాస్వామ్యాన్ని, ఎన్నికలను అపహాస్యం చేస్తోందని ఆరోపించారు. 'రాజ్యాంగ రక్షణ కోసం పోరాడుతున్న ఇండి కూటమి ఒకవైపు, రాజ్యాంగాన్నే రద్దు చేయాలని చూస్తున్న ఎన్డీయే మరోవైపు' అని రేవంత్ రెడ్డి అభివర్ణించారు. పీవీ నరసింహరావు తర్వాత తెలుగువాడిని కూర్చోబెట్టే అవకాశం మనకు వచ్చిందన్నారు. ఇందుకోసం తెలుగు రాష్ట్రాలకు చెందిన లోక్‌సభ, రాజ్యసభ సభ్యులు ఏకతాటి మీదకు రావాలని రేవంత్ కోరారు. టీడీపీ, వైసీపీ, బీఆర్‌ఎస్‌, ఎంఐఎం సహా అన్ని పార్టీలు జస్టిస్‌ సుదర్శన్‌రెడ్డికి మద్దతు తెలపాలని చంద్రబాబు, కేసీఆర్​, జగన్​, పవన్​ కల్యాణ్​లకు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నానన్నారు. రాజకీయాలకు అతీతంగా తెలుగు రాష్ట్రాల నేతలంతా కలిసి రావాలన్నారు. జస్టిస్‌ సుదర్శన్‌రెడ్డి కాంగ్రెస్‌ పార్టీ సభ్యుడు కాదని, ఇండి కూటమి అభ్యర్థి అని రేవంత్ రెడ్డి వివరించారు.

తెలుగు నేతలంతా ఎన్టీఆర్​ స్ఫూర్తిని ప్రదర్శించాలి : ఆనాడు ప్రధాని పీవీ నరసింహారావుకు ఎన్టీఆర్‌ మద్దతు ఇచ్చారని, నంద్యాల ఉప ఎన్నికల్లో పీవీపై పోటీ పెట్టకుండా గెలిపించారని రేవంత్ రెడ్డి గుర్తు చేశారు. తెలుగువాడు కీలక పదవిలో ఉండాలనే భావనతోనే ఎన్టీఆర్​ సహకరించారని అన్నారు. ఇప్పుడు మరోసారి తెలుగునేతలంతా ఎన్టీఆర్​ స్ఫూర్తిని ప్రదర్శించాలని పిలుపునిచ్చారు. జస్టిస్​ సుదర్శన్​రెడ్డి వెనుకబడిన రైతు కుటుంబం నుంచి వచ్చారన్న సీఎం ఆయన న్యాయమూర్తిగా, లోకాయుక్తగా దేశానికి సేవలందించారని వివరించారు. ఆయనను గెలిపించుకోవాల్సిన బాధ్యత ప్రతి తెలుగువాడిపై ఉందని అన్నారు. తెలుగు రాష్ట్రాలకు చెందిన లోక్​సభ, రాజ్యసభ సభ్యులు ఏకతాటిపైకి తీసుకురావాలన్నారు. బీఆర్ఎస్​, టీడీపీ, వైసీపీ, ఎంఐఎం సహా అన్ని పార్టీలు సుదర్శన్​రెడ్డికి మద్దతు తెలపాలని రేవంత్ రెడ్డి అన్నారు.

బీసీ బిల్లు ఆమోదం పొందాలంటే? : కాంగ్రెస్‌ ప్రభుత్వం తెలంగాణలో కులగణన చేసి బీసీ రిజర్వేషన్ల పెంపు బిల్లును ఆమోదించి కేంద్రానికి పంపించామని రేవంత్ రెడ్డి వివరించారు. బీసీ బిల్లు ఆమోదం పొందాలంటే న్యాయకోవిదుడు కీలక పదవిలో ఉండాలన్నారు. రాధాకృష్ణన్‌ గెలిస్తే బీసీలకు న్యాయం జరుగుతుందనే నమ్మకం లేదని అన్నారు. ఆత్మప్రబోధానుసారం ఓటు వేయాలని ఎంపీలందరికీ విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను అని రేవంత్ రెడ్డి అన్నారు. తాము ఉత్తర, దక్షిణ భారత్‌ పేరిట విభజన రాజకీయాలు చేయట్లేదన్నారు. విభజన రాజకీయాల నుంచి దేశాన్ని రక్షించటం కోసం పోరాడుతున్నామన్నారు. ఇది తెలంగాణ వర్సెస్‌ తమిళనాడు అంశం కాదని ఆయన అభివర్ణించారు. కులగణన నివేదికపై తాము వేసిన స్వతంత్ర కమిటీ ఛైర్మన్‌ జస్టిస్‌ బి.సుదర్శన్‌రెడ్డి అని రేవంత్ వివరించారు. సీలకు విద్య, ఉద్యోగాలు, రాజకీయాల్లో న్యాయం జరగాలంటూ ఇటీవల నివేదిక ఇచ్చారని ఆయన గుర్తుచేశారు. బీసీలకు న్యాయం కోరుతూ నివేదిక ఇచ్చారు కనుక భవిష్యత్‌లోనూ న్యాయం చేస్తారన్నారు. తెలుగు వాళ్లంతా ఒకటిగా ఉండి తెలుగువాడిని గెలిపించుకుందామని పిలుపునిచ్చారు.

