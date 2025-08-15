ETV Bharat / politics

కాళేశ్వరం పేరుతో గత ప్రభుత్వం రూ.లక్ష కోట్లను గోదావరిలో పోసింది : సీఎం రేవంత్‌ రెడ్డి - REVANTH REDDY ABOUT KALESHWARAM

పరోక్షంగా బనకచర్ల గురించి ప్రస్తావించిన సీఎం రేవంత్​ రెడ్డి - కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టుపై మాట్లాడుతూ బీఆర్​ఎస్​ పార్టీపై చురకలు - గోదావరి, కృష్ణా జలాల విషయంలో రాజీపడే ప్రసక్తే లేదని తేల్చి చెప్పిన ముఖ్యమంత్రి

CM REVANTH REDDY
CM REVANTH REDDY (ETV)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 15, 2025 at 1:09 PM IST

3 Min Read

CM Revanth Reddy About Kaleshwaram Project : కాంగ్రెస్​ పాలనలో నిర్మించిన నాగార్జున సాగర్‌, శ్రీశైలం, శ్రీరామ్‌సాగర్‌తోనే మనకు నీళ్లు అందుతున్నాయని సీఎం రేవంత్​ రెడ్డి అన్నారు. కానీ గత బీఆర్​ఎస్​ ప్రభుత్వం కాళేశ్వరం పేరుతో రూ.లక్ష కోట్లను గోదావరిలో పోసిందని ఆయన ఆక్షేపించారు. రూ.లక్ష కోట్లు వృథా చేసి ఇప్పుడు మళ్లీ సెంటిమెంట్‌ రాజకీయాలు చేస్తున్నారని విమర్శించారు. గోదావరి, కృష్ణా జలాల విషయంలో రాజీపడే ప్రసక్తే లేదని సీఎం తేల్చి చెప్పారు. మన వాటాను వదులుకోవటం అనేది జరగదని, మన వాటా సాధించే వరకు ఎవరి బెదిరింపులకు లొంగేది లేదని తెలిపారు. మన భూములు సస్యశ్యామలం అయ్యాకే మరొకరి నీళ్ల గురించి ఆలోచిస్తామని రేవంత్​ రెడ్డి అన్నారు.

అప్పులు చేయకుంటే బాగుండేది : గత బీఆర్​ఎస్​ ప్రభుత్వం తమకు వారసత్వంగా రూ.8.21 లక్షల కోట్లు అప్పులు ఇచ్చిందని, వారు చేసిన అప్పుల్లో ఇప్పటికే రూ.2.50 లక్షల కోట్లు చెల్లించినట్లు సీఎం రేవంత్​ తెలిపారు. గతంలో భారీగా అప్పులు చేయకుంటే మరిన్ని సంక్షేమ పనులు చేసేవాళ్లమని సీఎం రేవంత్​ అన్నారు. బలమైన రాష్ట్రంగా తెలంగాణను ముందుకు తీసుకెళ్తామని, తెలంగాణకు నిరంతరం పెట్టబడులు సాధిస్తున్నట్లు ఆయన తెలిపారు. రాష్ట్రం అభివృద్ధి చెందకుండా కొందరు కుట్రలు చేస్తున్నారని ఆరోపించారు. రాష్ట్రాభివృద్ధికి అడ్డుతగులుతున్న వారి కుట్రలను ఛేదిస్తామని హెచ్చరించారు. తమ ప్రయత్నంలో ప్రజలు సహకరించాలని విజ్ఞప్తి చేస్తున్నట్లు ఆయన కోరారు.

గత ప్రభుత్వం కాళేశ్వరం పేరుతో రూ.లక్ష కోట్లను గోదావరిలో పోసింది : సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి (ETV)

"గత ప్రభుత్వం కాళేశ్వరం పేరుతో రూ.లక్ష కోట్లను గోదావరిలో పోసింది. రూ.లక్ష కోట్లు వృథా చేసి ఇప్పుడు మళ్లీ సెంటిమెంట్‌ రాజకీయాలు చేస్తున్నారు. గోదావరి, కృష్ణా జలాల్లో మన వాటాను వదులుకోవటం అనేది జరగదు. గోదావరి, కృష్ణా జలాల విషయంలో రాజీపడే ప్రసక్తే లేదు. మన వాటా సాధించే వరకు ఎవరి బెదిరింపులకు లొంగేది లేదు. మన భూములు సస్యశ్యామలం అయ్యాకే మరొకరి నీళ్ల గురించి ఆలోచిస్తాం. కాంగ్రెస్​ ప్రభుత్వం నిర్మించిన సాగర్‌, శ్రీశైలం, శ్రీరామ్‌సాగర్‌తోనే మనకు నీళ్లు అందుతున్నాయి" -రేవంత్​ రెడ్డి, ముఖ్యమంత్రి

ఫ్యూచర్​ సిటీలో ఏఐ సిటీ : ఎన్నో శతాబ్దాలుగా హైదరాబాద్‌కు ఒక బ్రాండ్‌ ఉందని, దానిని మరింత ముందుకు తీసుకెళుతున్నట్లు సీఎం రేవంత్​ తెలిపారు. ఇటీవల ప్రపంచ సుందరీమణుల పోటీలకు హైదరాబాద్‌ వేదికైందని, పోటీలకు వచ్చిన వారికి తెలంగాణ ప్రత్యేకతలు చూపించామని తెలిపారు. ఫ్యూచర్‌ సిటీలో ఏఐ సిటీ నిర్మాణానికి 200 ఎకరాలు కేటాయించినట్లు వెల్లడించారు. హైదరాబాద్‌లో జరిగిన బయో ఏసియా సదస్సు ప్రపంచం దృష్టిని ఆకర్శించిందని, ఇక్కడి ఫార్మా కంపెనీలు ప్రపంచానికే ఆదర్శంగా నిలిచాయని అభినందించారు. ప్రపంచానికే ఆదర్శంగా నిలిచేలా తెలంగాణ, హైదరాబాద్‌లను అభివృద్ధి చేస్తున్నామన్నారు.

తెలంగాణ రైజింగ్‌-2047 పేరుతో విజనరీ డాక్యుమెంట్‌ ఏర్పాటు చేశామన్న సీఎం రేవంత్​ రెడ్డి దానిని డిసెంబర్‌ 9న ప్రజల ముందుకు తీసుకువస్తామని వెల్లడించారు. భారతదేశంలో గేమ్‌ ఛేంజర్‌గా హైదరాబాద్‌ నగరం నిలుస్తుందని ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. 30 ట్రిలియన్‌ డాలర్‌ ఎకానమీలో తెలంగాణ అగ్ర భాగస్వామిగా నిలుస్తుందని, జీడీపీలో ప్రస్తుతం 5 శాతం ఉన్న వాటాను 10 శాతానికి పెంచుతామని పేర్కొన్నారు.

స్కిల్‌ ఇండియా యూనివర్సిటీ ఏర్పాటు : మన విద్యార్థుల్లో నైపుణ్యాలు పెంచేందుకు స్కిల్‌ ఇండియా యూనివర్సిటీ ఏర్పాటు చేస్తున్నామని, విశ్వక్రీడల్లో మన ఖ్యాతి మరింత పెరగాల్సిన అవసరం ఉందని సీఎం రేవంత్​ రెడ్డి అభిప్రాయపడ్డారు. మన యువతకు క్రీడా సదుపాయాల కోసం క్రీడా యూనివర్సిటీ ఏర్పాటు చేస్తున్నామన్నా ఆయన పోలీసింగ్‌ వ్యవస్థలో రాష్ట్ర పోలీసులు ముందు నిలవడం గర్వకారణంగా ఉందన్నారు. డ్రగ్ నియంత్రణలో తెలంగాణ పోలీసులు ప్రపంచంలోనే నంబర్‌వన్‌గా నిలిచారని తెలిపారు.

ప్రపంచ నగరాలతో పోటీపడే నిర్ణయాలతో ముందడుగు వేస్తున్నాం : సీఎం రేవంత్​ రెడ్డి

బీసీలకు రిజర్వేషన్లు ఇవ్వకపోతే మోదీని గద్దె దించైనా సాధిస్తాం : రేవంత్ రెడ్డి

CM Revanth Reddy About Kaleshwaram Project : కాంగ్రెస్​ పాలనలో నిర్మించిన నాగార్జున సాగర్‌, శ్రీశైలం, శ్రీరామ్‌సాగర్‌తోనే మనకు నీళ్లు అందుతున్నాయని సీఎం రేవంత్​ రెడ్డి అన్నారు. కానీ గత బీఆర్​ఎస్​ ప్రభుత్వం కాళేశ్వరం పేరుతో రూ.లక్ష కోట్లను గోదావరిలో పోసిందని ఆయన ఆక్షేపించారు. రూ.లక్ష కోట్లు వృథా చేసి ఇప్పుడు మళ్లీ సెంటిమెంట్‌ రాజకీయాలు చేస్తున్నారని విమర్శించారు. గోదావరి, కృష్ణా జలాల విషయంలో రాజీపడే ప్రసక్తే లేదని సీఎం తేల్చి చెప్పారు. మన వాటాను వదులుకోవటం అనేది జరగదని, మన వాటా సాధించే వరకు ఎవరి బెదిరింపులకు లొంగేది లేదని తెలిపారు. మన భూములు సస్యశ్యామలం అయ్యాకే మరొకరి నీళ్ల గురించి ఆలోచిస్తామని రేవంత్​ రెడ్డి అన్నారు.

అప్పులు చేయకుంటే బాగుండేది : గత బీఆర్​ఎస్​ ప్రభుత్వం తమకు వారసత్వంగా రూ.8.21 లక్షల కోట్లు అప్పులు ఇచ్చిందని, వారు చేసిన అప్పుల్లో ఇప్పటికే రూ.2.50 లక్షల కోట్లు చెల్లించినట్లు సీఎం రేవంత్​ తెలిపారు. గతంలో భారీగా అప్పులు చేయకుంటే మరిన్ని సంక్షేమ పనులు చేసేవాళ్లమని సీఎం రేవంత్​ అన్నారు. బలమైన రాష్ట్రంగా తెలంగాణను ముందుకు తీసుకెళ్తామని, తెలంగాణకు నిరంతరం పెట్టబడులు సాధిస్తున్నట్లు ఆయన తెలిపారు. రాష్ట్రం అభివృద్ధి చెందకుండా కొందరు కుట్రలు చేస్తున్నారని ఆరోపించారు. రాష్ట్రాభివృద్ధికి అడ్డుతగులుతున్న వారి కుట్రలను ఛేదిస్తామని హెచ్చరించారు. తమ ప్రయత్నంలో ప్రజలు సహకరించాలని విజ్ఞప్తి చేస్తున్నట్లు ఆయన కోరారు.

గత ప్రభుత్వం కాళేశ్వరం పేరుతో రూ.లక్ష కోట్లను గోదావరిలో పోసింది : సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి (ETV)

"గత ప్రభుత్వం కాళేశ్వరం పేరుతో రూ.లక్ష కోట్లను గోదావరిలో పోసింది. రూ.లక్ష కోట్లు వృథా చేసి ఇప్పుడు మళ్లీ సెంటిమెంట్‌ రాజకీయాలు చేస్తున్నారు. గోదావరి, కృష్ణా జలాల్లో మన వాటాను వదులుకోవటం అనేది జరగదు. గోదావరి, కృష్ణా జలాల విషయంలో రాజీపడే ప్రసక్తే లేదు. మన వాటా సాధించే వరకు ఎవరి బెదిరింపులకు లొంగేది లేదు. మన భూములు సస్యశ్యామలం అయ్యాకే మరొకరి నీళ్ల గురించి ఆలోచిస్తాం. కాంగ్రెస్​ ప్రభుత్వం నిర్మించిన సాగర్‌, శ్రీశైలం, శ్రీరామ్‌సాగర్‌తోనే మనకు నీళ్లు అందుతున్నాయి" -రేవంత్​ రెడ్డి, ముఖ్యమంత్రి

ఫ్యూచర్​ సిటీలో ఏఐ సిటీ : ఎన్నో శతాబ్దాలుగా హైదరాబాద్‌కు ఒక బ్రాండ్‌ ఉందని, దానిని మరింత ముందుకు తీసుకెళుతున్నట్లు సీఎం రేవంత్​ తెలిపారు. ఇటీవల ప్రపంచ సుందరీమణుల పోటీలకు హైదరాబాద్‌ వేదికైందని, పోటీలకు వచ్చిన వారికి తెలంగాణ ప్రత్యేకతలు చూపించామని తెలిపారు. ఫ్యూచర్‌ సిటీలో ఏఐ సిటీ నిర్మాణానికి 200 ఎకరాలు కేటాయించినట్లు వెల్లడించారు. హైదరాబాద్‌లో జరిగిన బయో ఏసియా సదస్సు ప్రపంచం దృష్టిని ఆకర్శించిందని, ఇక్కడి ఫార్మా కంపెనీలు ప్రపంచానికే ఆదర్శంగా నిలిచాయని అభినందించారు. ప్రపంచానికే ఆదర్శంగా నిలిచేలా తెలంగాణ, హైదరాబాద్‌లను అభివృద్ధి చేస్తున్నామన్నారు.

తెలంగాణ రైజింగ్‌-2047 పేరుతో విజనరీ డాక్యుమెంట్‌ ఏర్పాటు చేశామన్న సీఎం రేవంత్​ రెడ్డి దానిని డిసెంబర్‌ 9న ప్రజల ముందుకు తీసుకువస్తామని వెల్లడించారు. భారతదేశంలో గేమ్‌ ఛేంజర్‌గా హైదరాబాద్‌ నగరం నిలుస్తుందని ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. 30 ట్రిలియన్‌ డాలర్‌ ఎకానమీలో తెలంగాణ అగ్ర భాగస్వామిగా నిలుస్తుందని, జీడీపీలో ప్రస్తుతం 5 శాతం ఉన్న వాటాను 10 శాతానికి పెంచుతామని పేర్కొన్నారు.

స్కిల్‌ ఇండియా యూనివర్సిటీ ఏర్పాటు : మన విద్యార్థుల్లో నైపుణ్యాలు పెంచేందుకు స్కిల్‌ ఇండియా యూనివర్సిటీ ఏర్పాటు చేస్తున్నామని, విశ్వక్రీడల్లో మన ఖ్యాతి మరింత పెరగాల్సిన అవసరం ఉందని సీఎం రేవంత్​ రెడ్డి అభిప్రాయపడ్డారు. మన యువతకు క్రీడా సదుపాయాల కోసం క్రీడా యూనివర్సిటీ ఏర్పాటు చేస్తున్నామన్నా ఆయన పోలీసింగ్‌ వ్యవస్థలో రాష్ట్ర పోలీసులు ముందు నిలవడం గర్వకారణంగా ఉందన్నారు. డ్రగ్ నియంత్రణలో తెలంగాణ పోలీసులు ప్రపంచంలోనే నంబర్‌వన్‌గా నిలిచారని తెలిపారు.

ప్రపంచ నగరాలతో పోటీపడే నిర్ణయాలతో ముందడుగు వేస్తున్నాం : సీఎం రేవంత్​ రెడ్డి

బీసీలకు రిజర్వేషన్లు ఇవ్వకపోతే మోదీని గద్దె దించైనా సాధిస్తాం : రేవంత్ రెడ్డి

For All Latest Updates

TAGGED:

KALESHWARAM PROJECT IN TG79TH INDEPENDENCE DAYGODAVARI AND KRISHNA WATER ISSUEకాళేశ్వరంపై సీఎం రేవంత్‌రెడ్డిREVANTH REDDY ABOUT KALESHWARAM

Quick Links / Policies

ఫీచర్ న్యూస్‌

మేకులు కొట్టకుండానే గోడలను అలంకరించాలా? - ఈ టిప్స్​ పాటిస్తే బెటర్​ అంటున్న నిపుణులు!

2035కల్లా భారత్‌కు 'సుదర్శన చక్ర'- 'ఐరన్ డోమ్‌'ను మించిన రేంజ్- శత్రుదేశాలకు ఇక చుక్కలే!

మోదీ మరో ఘనత- నాన్​స్టాప్​గా 103నిమిషాల స్పీచ్- ఇందిరా గాంధీ రికార్డ్ బ్రేక్

బ్యాట్‌మ్యాన్ అవతార్‌లో మహింద్రా BE6- 300 యూనిట్లు మాత్రమే- ఆలస్యం చేస్తే ఇక అంతే!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.