జూబ్లీహిల్స్‌ ఉప ఎన్నికలో కాంగ్రెస్‌ కచ్చితంగా గెలిచి తీరాలి : పార్టీ నేతలకు సీఎం దిశానిర్దేశం

జూబ్లీహిల్స్‌ ఉప ఎన్నికపై మంత్రులు, నియోజకవర్గ ఇన్‌ఛార్జ్‌లతో సీఎం సమావేశం - పథకాలు, పనులపై ఇంటింటికీ వెళ్లి ప్రచారం చేయాలని దిశానిర్దేశం - పోలింగ్‌ కేంద్రాల వారీగా ప్రణాళికలు సిద్ధం చేయాలని సూచన

author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 15, 2025 at 9:09 AM IST

CM Meets with Ministers on Jubilee Hills By-election : జూబ్లీహిల్స్‌ ఉప ఎన్నికలో కాంగ్రెస్‌ కచ్చితంగా గెలిచి తీరాలని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్‌రెడ్డి స్పష్టం చేశారు. ఇందుకోసం నియోజకవర్గ ఇన్‌ఛార్జులు, నేతలంతా సమన్వయంతో కలిసికట్టుగా పని చేయాలని దిశానిర్దేశం చేశారు. పోలింగ్‌ కేంద్రాల వారీగా ప్రణాళికలు వేసుకుని ప్రభుత్వ పథకాలు, చేపట్టిన పనులను ఇంటింటికీ వెళ్లి ప్రచారం చేయాలన్నారు. అభ్యర్థి ఎంపికను అధిష్ఠానం చూసుకుంటుందని సీఎం స్పష్టం చేశారు.

జూబ్లీహిల్స్‌ ఉప ఎన్నికలపై సీఎం ప్రత్యేక దృష్టి - గెలుపే లక్ష్యంగా పనిచేయాలి - సీఎం రేవంత్​రెడ్డి (ETV)

ముఖ్యమంత్రి రేవంత్‌ రెడ్డి హైదరాబాద్‌లోని తన నివాసంలో జూబ్లీహిల్స్‌ ఉపఎన్నికకు సంబంధించి మంత్రులు, పీసీసీ అధ్యక్షుడు మహేశ్‌ కుమార్‌ గౌడ్‌, నియోజకవర్గ నేతలతో ఆదివారం సమావేశమయ్యారు. మాగంటి గోపీనాథ్‌ మరణంతో అనివార్యమైన ఉపఎన్నికలో అనుసరించాల్సిన వ్యూహంపై సీఎం చర్చించారు. ప్రతి డివిజన్‌కు రాష్ట్ర ప్రభుత్వ కార్పొరేషన్ల ఛైర్మన్‌లను, నియోజకవర్గానికి ముగ్గురు మంత్రులు పొన్నం, తుమ్మల, వివేక్‌లను ఇన్‌ఛార్జులుగా నియమించామని తెలిపారు.

పోలింగ్‌ కేంద్రాల వారీగా ప్రణాళికలు : వీరంతా సమన్వయంతో నిరంతరం క్షేత్రస్థాయిలో పర్యవేక్షిస్తూ, గెలుపే లక్ష్యంగా పని చేయాలని సూచించారు. ఇప్పటికే క్షేత్రస్థాయిలో పర్యటించిన ఇన్‌ఛార్జులను వివరాలు అడిగి తెలుసుకున్నారు. ప్రచారంలో ఏమైనా లోపాలుంటే మార్పులు చేసేందుకు తీసుకోవాల్సిన చర్యలపై చర్చించారు. ప్రభుత్వం అమలు చేస్తున్న సంక్షేమ పథకాలు, అభివృద్ధి పనులను ఇంటింటికీ వెళ్లి ప్రచారం చేయాలని రేవంత్‌రెడ్డి ఆదేశించారు. పోలింగ్‌ కేంద్రాల వారీగా ప్రచార ప్రణాళికలను సిద్ధం చేసుకోవాలన్నారు.

నియోజకవర్గంలో ప్రజలు ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలను రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పరిష్కరిస్తుందన్న భరోసాను వారికి కల్పించాలని సీఎం మంత్రులకు తెలిపారు. ఉప ఎన్నికలో కాంగ్రెస్‌ విజయంతోనే జూబ్లీహిల్స్‌ నియోజకవర్గ అభివృద్ధి సాధ్యమవుతుందన్నారు. అభ్యర్థి ఎంపిక విషయం అధిష్ఠానం చూసుకుంటుందని, ఈలోగా ప్రచారంపై అందరూ దృష్టి కేంద్రీకరించాలని సూచించారు. పార్టీ విజయం కోసం పని చేయాల్సిన గురుతర బాధ్యత ఉందని దిశానిర్దేశం చేశారు. పని తీరు, క్షేత్రస్థాయి పరిస్థితులపై ఎప్పటికప్పుడు సమాచారం తీసుకుంటానని, గెలుపే లక్ష్యంగా సమన్వయంతో పని చేయాలని సీఎం స్పష్టం చేశారు.

నియోజకవర్గంపై ప్రత్యేక దృష్టి : 2023 అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో గెలిచి, రాష్ట్రంలో అధికారం చేపట్టిన తరువాత ప్రజల కోసం పెద్దఎత్తున చేపట్టిన పనులను అంకెలు సహా ప్రచారం చేయాలని పీసీసీ అధ్యక్షుడు మహేశ్‌ కుమార్‌ గౌడ్‌ తెలిపారు. గ్రేటర్‌ హైదరాబాద్‌కు చెందిన ముఖ్య నేతలంతా నియోజకవర్గంపై ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టి పని చేయాలని సూచించారు.

ఈ ఎన్నికలో గెలుపుతో నగరంలో మరిన్ని అభివృద్ధి పనులు చేపట్టేందుకు అవకాశం కలుగుతుందని వివరించారు. ఉప ఎన్నికకు బాధ్యులుగా నియమితులైన మంత్రులు తుమ్మల నాగేశ్వర రావు, పొన్నం ప్రభాకర్, వివేక్‌లు కూడా ప్రచారంలో అనుసరించాల్సిన వ్యూహాలపై సూచనలిచ్చారు. ఈ సమావేశంలో పీసీసీ అధ్యక్షుడు మహేశ్‌ కుమార్‌ గౌడ్, మంత్రులు పొన్నం ప్రభాకర్, తుమ్మల నాగేశ్వరరావు, వివేక్‌ వెంకటస్వామి, పొంగులేటి శ్రీనివాసరెడ్డి, ఎంపీ అనిల్‌ కుమార్‌ యాదవ్, ఏఐసీసీ కార్యదర్శి విశ్వనాథన్, జీహెచ్‌ఎంసీ మేయర్‌ విజయలక్ష్మి, సీఎం సలహాదారు వేం నరేందర్‌ రెడ్డి, వివిధ డివిజన్ల ఇన్‌ఛార్జులుగా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్న రాష్ట్ర ప్రభుత్వ కార్పొరేషన్ల ఛైర్మన్లు పాల్గొన్నారు.

జూబ్లీహిల్స్‌ ఉపఎన్నిక - గెలిచిన వారికి మంత్రి పదవి! - రేసులో ఎవరెవరు ఉన్నారంటే?

అభివృద్ధి పనులకు నిధులివ్వండి - సీఎం రేవంత్​ రెడ్డితో 9 మంది ఎమ్మెల్యేల భేటీ

